taskey STUDIO大人気マンガ『復讐同盟 -サレ妻と愛人はクズ旦那を制裁する-』が当社制作にてショートドラマ化が決定！

株式会社ヒューマックスエンタテインメント

株式会社ヒューマックスエンタテインメント(東京都新宿区、代表取締役社長：秋元巳智雄)は、taskey STUDIOが手掛けるオリジナル作品『復讐同盟 -サレ妻と愛人はクズ旦那を制裁する-』のショートドラマ制作を担当しました。本作品は、ショートドラマアプリ「BUMP」にて、2025年12月5日より配信しています。

原作マンガの『復讐同盟 -サレ妻と愛人はクズ旦那を制裁する-』（原作：二久アカミ／ネーム：絹川コウ／作画：kawaru）は、マンガ・ノベルアプリ「peep」をはじめ、各電子書店にて連載中の人気作品です。2023年12月リリースから約2年で総PV数は4,000万を突破。LINEマンガ 総合ランキング 第1位（2024年4月28日時点）、ピッコマ 「今読まれているマンガTOP10」第1位（2025年10月19日時点）を獲得するなど、各所で話題を呼んでいます。

ショートドラマ配信情報

公式サイトはこちら :https://peep.jp/media_mixed/fukusyu_doumei『復讐同盟 -サレ妻と愛人はクズ旦那を制裁する-』特設サイトを公開中！

あらすじ

上村麻美子は、同じ会社の同期である一樹と結婚し、順風満帆で幸せな結婚生活を送っている…かのように見えたが、夫との肉体関係も持てず何年も経ち、今は冷めた関係になっていた。独り不妊に悩んでいたある日、一樹の浮気現場を目撃してしまう麻美子。浮気相手の下北日向を問い詰めると、彼女は、一樹に独身と偽られ関係をもっていたことを知り衝撃を受ける。「クズ旦那の一樹に復讐をする」と意気投合した麻美子と日向であったが、やがて一樹には更に別の浮気相手がいることが発覚する。その女性とは、麻美子と同じ会社で働き、複数の男と関係をもつ右京彩実であった。一樹と共犯関係にある右京、麻美子と日向の復讐はそこから始まる。

作品概要

・作品名：『復讐同盟 -サレ妻と愛人はクズ旦那を制裁する-』

・配信先：ショートドラマアプリ「BUMP」

・URL：https://emolebump.go.link/fAFEC

・配信開始日：2025年12月5日（金）

・概要：全29話／一斉配信

・製作：『復讐同盟 -サレ妻と愛人はクズ旦那を制裁する-』製作委員会

（TCエンタテインメント/TOKYO MX/KEYAKIWORKS/taskey/VAP）

・制作：ヒューマックスエンタテインメント

キャスト紹介＆出演者コメント

視聴はこちら :https://lp.bump.studio/rZEvT80i/fukushuudoumei

上村麻美子 役：片山萌美

片山萌美さんコメント

みなさんにも1人くらい復讐したい人っていませんか？この作品、不倫ものでなく、タイトルの通り【復讐】がメインのドラマです。人気漫画の実写主演を務めさせてもらうのは嬉しいと同時に身の引き締まる思いです。

漫画と実写のコラボによりいい化学反応がうまれ、次の展開が気になるドラマになっていると思います。麻美子の聡明なキャラクターや日向の健気さ、そして何より”クズがちゃんとずっとクズ”なところが見どころです。そのおかげで、罪悪感なんて一切わきませんでした。笑同盟を組んだ麻美子と日向が、クズたちをどのように制裁していくのか乞うご期待です！

【片山 萌美・プロフィール】

1990年10月1日生まれ、東京都出身。

女優・タレント・モデルとして多彩なジャンルで活躍。2012年「ミス日本ネイチャー」受賞。2013年より本格的に俳優として活動。TVドラマでは、NHK大河ドラマ『いだてん』や『警視庁強行犯係・樋口顕』(TX)などで印象的な役柄を演じ、確かな演技力と存在感を示す。

下北日向 役：井本彩花

井本彩花さんコメント

下北日向役を努めました井本彩花です。

今回オファーをいただいてから、原作を読み、どうしたら視聴者から日向を応援したくなるような役になるか試行錯誤し、撮影に挑みました。ただの弱い“被害者”ではなく、浮気された妻・麻美子さんと協力関係になり夫・一樹さんをどんどん追い詰め、化けの皮を剥いでいきます。22歳の恋愛に純粋でピュアな日向が、麻美子さんとの復讐同盟を組んだことによりどんな顔を見せるのか…是非、心情の変化に注目していただきたいです。

撮影はかなりハードでしたが、片山さんをはじめとするキャストの皆様、そして、スタッフの皆様のおかげで乗り越えられました。

配信をお楽しみに。

【井本彩花 ・プロフィール】

2003年10月23日生まれ。京都府出身。

2017年、「第15回全日本国民的美少女コンテスト」にてグランプリを受賞。同年のドラマ「ドクターX～外科医・大門未知子～」(テレビ朝日系)で女優デビュー。「仮面ライダーリバイス」ではヒロインの五十嵐さくらに抜擢。その後もドラマ「大奥」(フジテレビ系)、「プライベートバンカー」(テレビ朝日系)など話題作に出演。

上村一樹 役：西川俊介

西川俊介さんコメント

不倫をしまくるクズ旦那、一樹役を演じさせて頂きます、西川俊介です。

タイトルとサブタイトルから楽しみながら台本を読みはじめました。次どうなるの！？とハラハラしながら、一方どう演じるか真剣に考えて芝居をしました。復讐同盟というタイトルですが、現場では和気あいあい、最高の最低なシーンが撮れたら拍手が起きたり凄く楽しく撮影させていただきました。

最終話まで目が離せないので、楽しんで観て頂けたら嬉しいです。

【西川俊介・プロフィール】

1994年4月4日生まれ、群馬県前橋市出身。2014年にドラマ「GTO」(KTV・CX系)国分つかさ役でデビュー。「手裏剣戦隊ニンニンジャー」(2015～16年/EX)でアカニンジャー/伊賀崎天晴役で初主演。舞台では「Fate/Grand Order」アーラシュ役、舞台「京極の轍―京羅戦争編―Powered by ヒューマンバグ大学」仙石薫役などを演じる。広告では「スズキ新型ジムニー ノマド」プロモーションビデオが公開中。

右京彩実 役：福室莉音

福室莉音さんコメント

撮影で100万円の椅子に座ったんです。撮影はじまる前から、100万ですよ、100万ですよと、何度も言われたものですから、うっかり傷でもつけてしまわないかと冷や汗をかいたりしましたが、その椅子と座組の皆さまのおかげで無事に撮りきることが出来ました。大変楽しかったです。“右京彩実“の七変化、お楽しみいただけると幸いです。ドラマ「復讐同盟」も、漫画と同様によろしくお願いいたします。

【福室莉音・プロフィール】

2000年10月24日生まれ。静岡県出身。18年テレビ朝日系「音楽チャンプ」での優勝をきっかけに芸能活動を開始。21年配信ドラマ「THE BAD LOSERS」のオーディションでヒロイン役を獲得し女優デビュー。同年「TOKYO MER～走る緊急救命室～」でテレビドラマ初出演を果たす。主な出演作にドラマ「警視庁アウトサイダー」「around1/4」「サバエとヤッたら終わる」「不適切にもほどがある!」、連続テレビ小説「虎に翼」、映画「1秒先の彼」「青春ゲシュタルト崩壊」など。

大川明日翔 役：林純一郎

林純一郎さんコメント

大川明日翔役を演じさせていただきます。林純一郎です。

「復讐同盟」というタイトルだけ見るとかなり物騒なイメージがあると思いますが、そこには傷つき苦しんだ誰かが必ず居たということ。初めて台本を読んだときに次々と起こる展開にドロドロするものがありつつ爽快さを感じ、大川はまさにこの物語の清涼剤だと思います。沢山の方に届いて欲しいですし、皆さんにもこの"復讐同盟"の行く末を見届けていただきたいです。

【林純一郎・プロフィール】

1994年11月2日生まれ。舞台・映画・ドラマ・CMなど多岐に渡って活動。

主な出演作は映画『50の贈り物』主演、『七人のSAIKAI』主演、テレビ朝日「仮面ライダーゼッツ」3,4話宝田光輝役、CM「メルカリモバイル-ギガ売り買い篇-」、「シャークニンジャ株式会社-EVOPOWER SYSTEM BOOST / BOOST+-」に出演。

伊勢谷麗 役：風吹ケイ

風吹ケイさんコメント

伊勢谷麗役で出演させていただきます、風吹ケイです。クズ旦那を制裁する強い女性達の闘いざまがたまらなくかっこ良くて目が離せません。クズっぷりも凄まじくてここまで来ると気持ちいいです。私はかなり意味深な役として出演しておりますのでお見逃しなく！私を覚えていてください！

【風吹ケイ・プロフィール】

1999年4月5日生まれ、大阪府出身。タレント・グラビアモデル

身長167cm、スリーサイズはB105・W63・H95

元CAという肩書きを持ち、現在はグラビアからバラエティ、女優まで活動の幅を広げている。

監督・宮嶋風花さんコメント

今作は自分にとって新しい挑戦になりました。原作のある作品を映像化する時に、忠実に再現する箇所とリアルな設定を付け加えていく箇所があり、そのどちらも考えるのが楽しかったです。素敵な俳優さん達とたくさん話し合いながら役を作っていきました。演技の中でみんな強烈に良い表情をしてくださり、ニヤニヤしながら編集させていただきました。そして多くのスタッフに支えられ自信ある作品を作れました！怖さもありながら、滑稽さもある、ドキドキワクワクする復讐劇になっております。そして衝撃のラストが待ち受けてます。是非最後までご覧ください。

【宮嶋風花・プロフィール】

1996年生まれ。北海道出身。FIELD MANAGEMENT EXPAND所属。高校時代から美術を専門に学ぶ。札幌大谷大学芸術学部美術学科卒。2018年に大学在学中に制作した映画『親知らず』（脚本・監督・編集）が、「島ぜんぶでおーきな祭 沖縄国際映画祭」クリエイターズ・ファクトリーでグランプリを受賞。2021年、2022年にはドラマシリーズ『今日、京都とミカと猫。』（脚本・監督・編集）を制作。2024年公開の映画『愛のゆくえ』（脚本・監督・編集）で商業映画デビュー。映画、ドラマ、CM、アニメーションなど様々な映像作品を作っている。

楽曲情報

エンディング曲には、2025年11月メジャーデビューを果たしたFIRE ON FIREの楽曲、「STAY」を起用。

「STAY」

作詞 : Taama

作曲 : ko-hey

編曲 : ko-hey,FIRE ON FIRE

原作情報

『復讐同盟 ―サレ妻と愛人はクズ旦那を制裁する―』

●原作：二久アカミ / ネーム：絹川コウ / 作画：kawaru

●発行元：taskey株式会社

●レーベル：comic 恋とカシス

私たちは、あなたを決して許さない。

キャリアウーマンである上村麻美子は、会社の同期である一樹と結婚し、順風満帆で幸せな生活を送っている……かのように見えた。しかし、結婚して3年一樹の浮気が発覚、最初は穏便にことを済ませようと思ったが……。一樹のしてきたことを知り衝撃を受け、夫への復讐を決意する。――あのクズ、絶対にボロボロにしてから捨ててやる。

原作：二久アカミさんからのコメント

「復讐同盟」がショートドラマ化されることになりました。より多くの皆さまに楽しんでいただけることを嬉しく思います。俳優の皆さま、制作関係者の皆さまのおかげで、とーーっても素敵（でムカついてスカっと！）な作品になっています！！よりリアル感の増した「復讐同盟」の世界を、映像で楽しんでいただけましたら幸いです！

ネーム：絹川コウさんからのコメント

このたび、関わらせていただいた作品がショートドラマとして新しい形で皆さまに届くことを大変嬉しく思います。登場人物たちの感情が映像を通してどのように伝わるのか、私自身も楽しみにしています。作品を支えてくださった読者の皆さま、キャスト・スタッフの皆さまに心より感謝申し上げます。作品が新しい形でまた誰かの記憶に残ることを願っております。

作画：kawaruさんからのコメント

キャストの皆さんの演技とビジュアルが、作画時に思い描いていた人物像とぴたりと重なり感激しました。漫画とは異なる角度から原作を味わえる仕上がりで、新鮮さと"二度おいしい"喜びを感じています。

配信情報

・LINEマンガ：https://manga.line.me/product/periodic?id=S141094

・コミックシーモア：https://www.cmoa.jp/title/282412/

・めちゃコミック：https://mechacomic.jp/books/187241

・ピッコマ：https://piccoma.com/web/product/160567?etype=episode

・peep（マンガ版）：https://peep.jp/stories/3BaI4Mzr7Iy5zewp

・peep（原作ノベル版）：https://peep.jp/stories/hr7yprYYlloikHdm

配信キャンペーン

ショートドラマ化を記念して、『復讐同盟 ―サレ妻と愛人はクズ旦那を制裁する―』

がお得に読めるキャンペーンを各書店で実施中！

[表: https://prtimes.jp/data/corp/45787/table/136_1_11af7c8a9b52d0d595da4a2c62701a46.jpg?v=202512100327 ]

※1 「\0+」はピッコマで利用できる機能で、ピッコマ内にて「\0+」と表示されている作品を対象に1日最大13話無料で読み進められる機能です。最大13話は偶数時間（0:00、2:00、4:00…）に1枚ずつ配布される「\0+」券と「待てば\0」1話分を合わせたものです。

会社概要

株式会社ヒューマックスエンタテインメント

所在地 東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティタワー22F

代表者 代表取締役社長 秋元 巳智雄

事業内容 シアター事業／ライブハウス事業／ポストプロダクション事業／メディア供給事業／メディア制作事業／アミューズメント事業

URL https://humax-ent.co.jp/