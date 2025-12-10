【LIPS月間トレンド賞】ついに冬将軍の到来。今季は 朝・夜など、時間軸で使い分けるスキンケアが最旬トレンドに【2025年12月】

株式会社AppBrew

株式会社AppBrew（本社所在地：東京都文京区、代表取締役社長：松田崇）が運営する美容プラットフォーム「LIPS（リップス）」が、トレンドの原石をいち早くキャッチし表彰する【LIPS月間トレンド賞】。

2025年12月は、11月末に開催されたQoo10「メガ割」のタイミングに合わせて発売開始したアイテムや、人気K-POPアイドルをモデル起用したことで大きなバズりが生じるなど、さまざまなアプローチで話題化に成功したアイテムが勢揃い。

【LIPS月間トレンド賞】は、LIPS独自のロジックを元に算出したアイテムから、美容領域のアーリーアダプターである「Project LIPS」の投票結果を合わせて選定。「LIPS」はもちろん、各SNSで話題の"トレンドの原石"をいち早くキャッチし発信するアワードである。

■「LIPS月間トレンド賞 2025年12月」のポイント

コスメ部門では、3アイテム全てリップアイテムがランクイン。いずれも深みのある色味が特徴で、LIPS編集部が2025年下半期のトレンドとして掲げる"お上品ダークカラー"の根強い人気が感じられる結果に。一方、ベースメイク部門は、高いカバー力で支持されるアイテムが上位を占めた。ベースメイクで隙のない洗練された美肌に仕上げ、ダークトーンのリップを合わせるなど、冬らしいムードを楽しみたいといったニーズが潜んでいるよう。

■「LIPS月間トレンド賞 2025年12月」の集計について

・集計対象期間：2025年10月20日～2025年11月19日

・対象商品：上記集計対象期間内にLIPS内でクチコミ投稿された商品

・集計対象アイテム数：16,053点

【コスメ部門】1～3位、全て新作リップがランクイン！元祖色持ちリップこと"リプモン"新シリーズに軍配が上がる

＜１位 KATE／ケイト リップモンスター クリスタルポッド＞

https://lipscosme.com/products/657933

LIPSユーザーも愛用者多数の"リプモン"から、透明感発色×うるおい感が長時間続くリキッドタイプの口紅が登場。

「ツヤ感がきれいというウワサを耳にした」「ツヤごと落ちにくいなんてすごい」など、これまでと異なる新タイプに期待の声も多い。

"元祖色持ちリップ"としてSNSやクチコミで一世を風靡して以来、新色が出るたびにバズりを生みだすトレンドメーカー。次はどのように美容オタクを楽しませてくれるのか、今後の動向に目が離せない。

＜２位 Laka／ラカ デビルリップ＞

https://lipscosme.com/products/671603

2ヶ月連続でランクインを果たした「Laka」の深色リップ。各種SNSで度々バズが生じ、その評判が広がる形で継続して人気をキープ。

LIPS専属クリエイターであるLiii▷さん（@squirrel062）うみかさん（@umiumium）をはじめ、LIPS内にも質の高いクチコミが多く届いており「みなさんの投稿で見るぷるツヤ感が気になっています」という声も。

『デビルリップ』というインパクト大のネーミングと名前負けしないダークなカラーが、ユーザーの心を上手にキャッチしているよう。

＜３位 minum／AIラブポーショングロス＞

https://lipscosme.com/products/670360

アパレルブランドを展開する株式会社yutoriが手がける、スタイリッシュなプチプラコスメブランド「minum（ミニュム）」。秋冬の新作リップは、まるで"AI級"のうるちゅるな立体感が特徴。

「ポーチに入っているだけでテンションが上がりそう！」などと、その見た目のかわいさを絶賛するコメントも多い。

「06ピオニームーン」「07ロゼムーン」は、LIPSユーザーからも支持の厚いヘアメイクアップアーティスト・夢月さんとの限定コラボカラー。

【ベースメイク部門】K-POPの超大物アイドルを起用し、大きな話題を呼んだ「fwee」「TIRTIR」



＜１位 fwee／スパグロウUVトーンアップベース＞

https://lipscosme.com/products/672348

クッションファンデーションにも定評のある「fwee」から、大本命のベースアイテムが登場。韓国の人気女性K-POPアイドルをブランドモデルに起用したことも、熱視線を集めるきっかけに。

「SNSで毎日のように見かけた」という声も多く届いており、注目度の高さがうかがえる。プチプラながらもデパコス級の仕上がりも、多くのユーザーから評価されているよう。

LIPSユーザーからも高い関心が寄せられるQoo10「メガ割」に合わせて新作をリリースしたことによって、タイミングよくバズを生み出した好事例。

＜２位 KATE／ケイト ジュレリープコンシーラー＞

https://lipscosme.com/products/666356

先月の透明タイプに続き、今月は色付きタイプがランクインを果たした「KATE」の新作コンシーラー。

長時間ヨレに配慮した密着感と、カバー・うるおいツヤ感を演出してくれる"美容液ジュレ"の新感覚アイテムに、美容オタクたちも興味津々のよう。

また「カラバリの豊富さに度肝を抜かれた」という声の通り、計9色のラインナップも人気の要因に。ファンデ代わりにも使える4色のほか、自由度の高いオレンジ・グリーン・ラベンダー・ブルー・ピンクも。

＜３位 TIRTIR／MASK FIT RUBY MESH CUSHION＞

https://lipscosme.com/products/676579

クッションファンデといえばの「TIRTIR」から、期待大の最新作が登場。日本先行発売の情報をフックに、美容オタクたちから大きな関心が寄せられたよう。

商品名の通り、ルビーのような豪華な見た目に「宝石みたいなパケがかわいい」と高評価。既存のクッションファンデを愛用しているユーザーからも、喜びの声が多数届いている。

韓国で人気のK-POP男性アイドルグループのメンバーを広告に起用したことも、注目を集める理由のひとつに。

【スキンケア部門】夜美容・朝のリセットオイルなど、"時間帯"で使いわけるスキンケアの勢いを感じる結果に！

＜１位 YOLU／ヨル スキン オーバーナイト ハイドラシートマスク モイスト＞

https://lipscosme.com/products/673393

新作のリリースが続く「YOLU」のスキンケアシリーズ。夜間に増える睡眠ホルモン「メラトニン」に着想を得た"夜間美容"発想のシートマスクが見事1位を獲得。

乾燥やキメの乱れにうるおいを与え、睡眠時の肌にしっかりと寄り添ってくれる「ゼニチウム(*1)」を日本初(*2)配合。

元々ヘアケアブランドとして大きな人気を集めていたことから「YOLUのシャントリが好きなのでパックも気になる」という声も。今後のスキンケア市場での伸び代にも期待。

*1：ポルフィリジウムクルエンタムエキス（整肌成分）

*2：スキンケア用途において、IMCD社取り扱い原料「Zenitium」を日本で初めて製品採用（IMCDジャパン調べ／2025年7月現在）

＜２位 エリクシール／エリクシール ルフレ バランシング おやすみマスク＞

https://lipscosme.com/products/356530

2019年の発売ながら、資生堂ブランドを応援する声とともに再ブームを果たした名品ジェル状マスク。「塗って寝るだけ、毛穴がつるんとした印象」などのキャッチーなクチコミが目立つ。

"ファーストエイジングケア(*3)"を謳う「エリクシール」は、早期からのエイジングケア(*3)意欲のあるLIPSユーザーとの親和性が非常に高く「ライン使いしたい」という声も多い。

スキンケア領域で広がる"夜間美容"の市場動向に加え、毛穴ケア(*4)への高いニーズや冬の乾燥対策ニーズがうまく重なり、ランクインを後押し。

*3：年齢に応じたうるおいお手入れのこと

*4：乾燥により目立った毛穴印象にうるおいを与えること

＜３位 IHADA／イハダ 薬用リセットオイル【医薬部外品】＞

https://lipscosme.com/products/664193

朝の洗顔後に使うことで、肌荒れ・乾燥・ニキビを予防しうるおいをチャージしてくれる薬用オイル状美容液。販路限定商品ながら、ブランドのファンを中心に多くの注目を集めている。

「やらかしちゃった翌朝に！」というキャッチや印象的な商品名に「リセットってなに？ネーミングに惹かれる」と期待の声も。

今月の「LIPS月間トレンド賞」の結果からは、夜や朝で使い分ける"時間軸"でスキンケアを意識するインサイトが広がりつつあることがうかがえる。

【ヘアケア部門】軽やか＆ふんわり。"エアリーツヤ髪"に仕上がるアイテムに熱視線が集中

＜１位 Straine／ストレートヘアオイル＞

https://lipscosme.com/products/656855

今年のヘアケア市場を牽引するニューリーダー「Straine」のヘアオイルが、先月から順位をひとつ上げて見事1位を獲得。

「もうこれは革命です！ヘアオイルでまっすぐ髪質感(*5)がつくれて大感動」などと賞賛の声が多数集まっており、そのようなクチコミを見て購入意欲が高まったというユーザーも多い。

今回は同時に発売されたシャントリから先行して人気を集め、その後に続くような形でヘアオイルにも大きなバズを巻き起こしているよう。

*5：うるおいにより、髪の質感を整えること

＜２位 melt／クリーミーメルトパウダー＞

https://lipscosme.com/products/664127

"生炭酸(*6)パウダー"がリニューアルして新登場。いつもの洗い方では落としきれない蓄積汚れ(*7)によるごわつき髪も、ヘッドスパ発想でスペシャルケア。

ブランド推奨のシャンプーと混ぜて使うという使用方法に「ヘアケアにパウダーというのが斬新」と、興味をくすぐられた人も多いよう。

シャンプーと"混ぜ合わせる"という工程を通して、より丁寧なケアを実感できることから、美容関心層であるLIPSユーザーとの相性のよさを実感。

*6：パウダーを水に混ぜると発生

*7：ついつけすぎてしまったスタイリング剤や皮脂などが混合した汚れ

＜３位 UNOVE／フリズカーミングコントロール ヘアスティック＞

https://lipscosme.com/products/660649

アホ毛やくせ毛、広がり飛び出た髪をすっきり整えてくれる(*8)ヘアマスカラスティックがランクイン。

ヘアマスクやトリートメントなどの既存アイテムを愛用するユーザーを中心に「UNOVEにヘアスティックが登場!?と思ってうれしくなりました」など、期待の声が多く寄せられている。

今年はふんわりとしたヘアスタイルが好まれる傾向にあることから、アホ毛などをしっかりケアしながら(*8)も固まりすぎない自然な仕上がりが高評価のよう。

*8：スタイリング効果による

「LIPS月間トレンド賞」12月 :https://lipscosme.com/rankings/trend_awards/2025/12「LIPS月間トレンド賞」12月についてご紹介

LIPSについて

2017年1月にサービスをローンチし、2021年には「コスメ・メイクのクチコミ検索アプリダウンロード数No.1」（出典：AppTweak 日本国内 iOS & Android 合計：2020年1月～2025年6月）を記録。2022年10月には「なりたい自分を、もっと自由に。」のコンセプトを体現するロゴへリデザイン。性別・世代を問わず、メイクや美容を通じて個々人の「幸せ」や「なりたい姿」を自由に追求できるプラットフォームに。さらに2025年10月には累計1,400万ダウンロード（※当社調べ／調査期間：2017年1月～2025年10月、調査対象：App store・Google Playからのダウンロード数総合計）を突破。メイクやスキンケアに関する商品レビューやユーザー間コミュニケーション、人気ランキング、新商品情報やプレゼント企画など様々な機能やコンテンツを無料で提供しております。

会社概要

社名：株式会社AppBrew

所在地：東京都文京区本郷1丁目11-6 東接本郷ビル4階

代表取締役社長：松田崇

事業内容：美容プラットフォームアプリ「LIPS」の企画・開発・運用

LIPS（iOS・Android）：https://lipsapp.onelink.me/dKgM/rbjqu2xv

LIPS（WEB）：https://lipscosme.com/

お問合せ先

株式会社AppBrew PR担当

TEL：03-3868-3329

FAX：03‐3868‐2366

Email：pr@appbrew.io