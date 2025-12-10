お酒買取専門店ストックラボ、公式サイトにて「銘柄・ヴィンテージ別」買取詳細ページの制作・公開を開始。山崎・響・マッカランなど、特定ボトルの“現在価値”をピンポイントで可視化

株式会社ストックラボ

リユース事業を行うストックラボ(https://www.stock-lab.com/osake-kaitori/)（本社：東京都新宿区新宿2-12-16 セントフォービル203）が運営する革靴特化のリユースブランド「お酒買取専門店ストックラボ」は、お客様の利便性向上と買取価格の透明化を目指し、公式サイト（https://stock-lab.net/）上にて「銘柄・商品別 買取詳細ページ」の新規作成・順次公開を開始いたしました。

従来の「ウイスキー」「ワイン」といったカテゴリ単位のページに加え、個別の銘柄（例：「山崎18年 リミテッドエディション」「マッカラン18年 1986」など）ごとに独立した詳細ページを設けることで、複雑化するお酒の中古相場を、お客様が迷わず、正確に把握できる環境を構築します。

■ 背景：熱狂するお酒市場と、置き去りにされる「適正価格」

1. お酒は「飲むもの」から「金融商品」へ

近年、ジャパニーズウイスキーやスコッチ、ブルゴーニュワインなどの価格高騰は著しく、一部のボトルは株式や金（ゴールド）を凌ぐパフォーマンスを見せる「オルタナティブ資産」として世界中で取引されています。 実家の冷暗所に眠っていた1本のウイスキーが、数十万円～数百万円の価値を持つことも珍しくなくなり、一般消費者にとって「適正な売り時」や「資産価値」の把握が極めて重要な課題となっています。

2. 「名前は同じ、価値は別物」という複雑性

お酒の中古市場（二次流通）には、一般の方には判別が難しい「価格分岐点」が無数に存在します。

- ボトルの世代交代： 同じ「山崎12年」でも、現行品と、数十年前に流通した「ピュアモルト表記（旧ボトル）」では、希少価値と買取価格が全く異なります。- 法改正の影響： 1989年の酒税法改正以前の「特級」表記があるボトルは、コレクターアイテムとして高値が付きます。- 輸入ルートの違い： 「正規輸入品」か「並行輸入品」かによって、特に海外ウイスキーの査定額は変動します。

3. 既存サイトの限界とミスマッチ

多くの買取サイトでは、これらを区別せず「山崎12年：一律〇〇円」といった大まかな表記にとどまっています。その結果、本来もっと高く売れるはずの希少な旧ボトルを持っているお客様が、安価な現行品の相場で手放してしまう、あるいは逆に、並行輸入品を正規価格で売れると思い込み、査定時に減額されて失望するといった「情報の非対称性によるミスマッチ」が頻発していました。

私たちは、プロの鑑定士だけが頭の中に持っていたこれらの知識をデータベース化し、Web上で全て公

開することで、この不透明な構造を打破する必要があると考えました。

■ 新規公開する「銘柄・商品別ページ」の3つの革新

1. 「特定ボトル」へのダイレクト・ランディングを実現

「響」といったブランド単位ではなく、「響 17年」「響 21年」など、バリエーションごとに固有のURLを発行。 お客様がGoogleで「ボトル名＋特徴」で検索した際、まさにその商品の買取ページに直接アクセスできるようにし、迷わせません。

2. 状態・付属品による「減額・増額ライン」の明示

お酒特有の査定基準である「液面低下（未開栓だが蒸発で減っている状態）」や「澱（オリ）の有無」、「箱・冊子の欠品」が、具体的にいくらの価格変動になるのかをページ内で解説。 「古いから売れない」という誤解を解き、「状態が悪くても、この銘柄なら価値がある」という事実を正確に伝えます。

3. 市場トレンド（マーケット・センチメント）の反映

各詳細ページには、その銘柄の「直近の相場動向（上昇トレンド／下落トレンド）」や「海外需要の有無」を表示予定。 単なる価格表だけでなく、投資家視点での「売り時」判断をサポートする情報を提供します。

商品ページURL（一部）

株式会社ストックラボ代表 尾太 駿 コメント

「お酒の買取において、最も不幸なことは『価値を知らずに捨ててしまうこと』や『安く手放してしまうこと』です。 特に古いお酒は、ラベルのフォントひとつ、キャップの色ひとつで価値が桁違いに変わる奥深い世界です。 私たちは、この専門的な知見をブラックボックスにせず、デジタル上で広く開放することで、お客様が大切な資産を納得してバトンタッチできる環境を作ってまいります。」

◆会社概要

＜株式会社ストックラボ＞

設立日：2014年4月25日

古物商許可証：第304371408068号

所在地：〒160-0022 東京都新宿区新宿2-12-16 セントフォービル203

事業内容：リユース事業

株式会社ストックラボは、革靴やお酒の販売・買取を中心に事業を展開するリユース企業です。

「新しいモノと昔からあるモノをつなぎ、価値を再発見する」。

インターネットと実店舗の両輪で、必要な人に必要な一品を届けます。

また、出張買取(https://kaitorimakxas.com/)や真珠買取(https://ginza-repearl.co.jp/)、真珠販売(https://ginza-repearl.jp/)、古本買取(https://bookriver.jp/)、毛皮買取(https://taoyame.jp/)、なども承っております。また、広告やSEO、CRMなど店舗集客(https://tety.co.jp/column/storecustomer-attraction)や買取集客(https://tety.co.jp/column/Icta4L-M)の面でリユース企業のマーケティング支援(https://tety.co.jp/reuse/)を強化しています。

お酒やブランドを高く売りたいなら、ストックラボまでお任せください。

ストックラボでは独自の販売経路を確保し、競合他社よりも高い査定金額を提示できます。店頭・出張・宅配買取に対応しており、ニーズやライフスタイルに応じた買取方法をお選びいただけます。

