M&AベストパートナーズがSalesforceへの入力を自動化へ

ベルフェイス株式会社

Salesforce入力エージェント「bellSalesAI(ベルセールスエーアイ)」の開発・販売を行うベルフェイス株式会社(本社：東京都港区、代表取締役：中島 一明)は、中堅中小企業におけるM&A仲介事業を展開する株式会社M&Aベストパートナーズ(本社：東京都千代田区、代表取締役：齋藤 達雄)が、営業部門全体でbellSalesAIを導入することを発表しました。M&A仲介業界特有の複雑な面談内容を効率的に記録・管理する仕組みを構築し、面談議事録作成時間約45％削減を見込むとともに、営業担当者間でのナレッジ共有と営業管理体制の標準化を実現していく予定です。

■導入背景

株式会社M&Aベストパートナーズでは、製造、建設、不動産、医療・ヘルスケア、物流、ITを中心に、クライアント様と最もシナジーのある企業様をご紹介するM&A仲介事業を行っています。事業成長に伴い営業活動量が拡大する中で、営業担当者の面談議事録作成工数の削減とSalesforceへの手動入力作業の効率化が課題となっていました。また、記載される情報量や記録の粒度が担当者によってバラつきがあり、情報の標準化とデータ蓄積の品質向上も必要とされていました。こうした背景から、営業部門全体で入力業務の効率化と営業管理体制の標準化を図るとともに、営業活動の質的管理とスキル向上支援を実現するため、bellSalesAIを導入いただく運びとなりました。

■導入の決め手となった3つのポイント

株式会社M&Aベストパートナーズでは、複数のツールを比較検討した結果、

以下の3点を評価しbellSalesAIの導入を決定いただきました。

1. M&A仲介業務に最適な情報抽出精度

複雑な商談内容や専門用語が飛び交うM&A仲介の面談において、Salesforceに必要な情報を高い精度

で抽出できることを確認しました。

2. Salesforce連携のシームレスさ

利用中のCRMツール(Salesforce)との連携に求める機能が揃っており、アプリ起動から面談記録、

Salesforce連携完了までがシームレスで、現場での定着が見込める操作性を評価しました。

3. 高精度な音声認識と振り返り機能

面談時に聞き取れず把握できなかった内容も、精度が高い音声認識機能によって振り返りができ、

また書き起こしから該当部分の会話の内容を正確に記録できることを確認しました。

■導入効果と今後の期待効果

株式会社M&Aベストパートナーズでは、bellSalesAIの導入により以下の効果が期待されています。

1. Salesforce入力時間の大幅削減

面談後に発生する面談議事録の作成時間約45％削減を見込んでおり、削減された時間を顧客対応や

提案準備に充てることが可能になります。

2. 営業管理体制とデータ品質の向上

面談議事録入力における心理的負担が軽減され、上長がメンバーの面談状況把握にかける時間が削減

されるとともに、状況把握の正確性も向上していく予定です。また、面談中はメモする必要なく顧客

との会話に集中できるため、より顧客の反応に合わせたコミュニケーションが可能になります。

3. ナレッジ共有の促進

メンバー間で互いに面談時の内容を確認することができるため、ナレッジ共有がしやすい環境とな

り、営業組織全体のスキルアップが期待されています。

■bellSalesAI×Salesforce連携の活用ポイント

bellSalesAIが具備する要約精度・リアルタイム性・Salesforceへの自動連携仕様の組み合わせにより、基本的には要約完了直後に、遅くとも当日中には、Salesforceに活動記録が残るようになります。PCとスマホアプリの両方で利用でき、対面面談ではスマホアプリ、Web面談ではPCアプリと使い分けることで、あらゆる営業シーンでの活用が期待されています。

■顧客コメント

「複数のツールを検討する中で、bellSalesAIの要約精度とSalesforce連携の利便性を評価し導入に至りました。特に、M&A仲介ではヒアリング精度が重要ですが、bellSalesAIはこうした情報を高い精度で抽出できます。また、書き起こしから該当部分の会話の内容を思い出しやすく、実務において大きなメリットを感じています。今後、面談議事録作成時間の短縮分を顧客対応や提案準備に充て、より質の高いサービス提供を実現していきたいと考えています。」

■今後の展望

株式会社M&Aベストパートナーズでは、bellSalesAIによって蓄積された面談データを活用し、営業の面談スキル可視化と質的向上を図っていく予定です。面談内容の振り返りやメンバー間での相互学習を通じて、M&A仲介という高度な専門性が求められる営業活動において、組織全体のスキルアップと提案力強化を実現していきたいと考えています。

■bellSalesAI(ベルセールスエーアイ)について

bellSalesAIは、営業担当者の商談情報をAIが自動で抽出・構造化し、Salesforce入力を効率化するサービスです。特徴は以下の通りです。

1. Salesforce入力効率化に特化：AIが商談会話から必要項目を自動抽出

2. 圧倒的な使いやすさ：対面はスマホアプリ、Web商談はPCアプリで簡単操作

3. 高精度な要約・抽出：独自AIが情報抽出・構造化を高精度で実施

bellSalesAIのお問合せはこちら :https://bsai.bellface.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=m&abestpartners_implementation_case&utm_content=contact_button#contact

■株式会社M&Aベストパートナーズ 会社概要

商号 ： 株式会社M&Aベストパートナーズ

所在地 ： 東京都千代田区丸の内2-7-2 JPタワー22階

代表者 ： 代表取締役社長 齋藤 達雄

設立 ： 2018年8月

従業員数 ： 150名

事業内容 ： 中堅中小企業におけるM&A仲介

URL ： https://mabp.co.jp/

■ベルフェイス株式会社 会社概要

商号 ： ベルフェイス株式会社

所在地 ： 東京都港区新橋6-13-10 PMO新橋9F

代表者 ： 代表取締役 中島 一明

設立 ： 2015年4月27日

資本金 ： 9,015百万円(資本準備金含む)

事業内容 ： Salesforce入力エージェント「bellSalesAI」の開発・販売

URL ： https://bsai.bellface.co.jp/