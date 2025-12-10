革靴買取「LASTLAB」、愛靴の“時価”をLINEで自動通知する「資産価値アラート機能」の検討を開始。AIが相場高騰を検知し、“売り時”を逃さない新しいリユース体験へ

株式会社ストックラボ

リユース事業を行うストックラボ(https://www.stock-lab.com/osake-kaitori/)（本社：東京都新宿区新宿2-12-16 セントフォービル203）が運営する革靴特化のリユースブランド「ラストラボ」は、お客様が保有する革靴の現在の買取相場（時価）を定期的に算出し、目標額や急騰時にLINEで通知する「資産価値アラート機能（仮称）」の導入検討を開始いたしました。

本機能は、いわば「証券アプリの株価アラート」の革靴版です。 為替変動や希少素材（コードバン等）の枯渇により、中古相場が乱高下する昨今の市況において、お客様が最適なタイミングで売却（利益確定）できるよう、AIが24時間体制で市場を監視し、能動的にアプローチする仕組みの構築を目指します。

■ 検討の背景：高級革靴市場における「3つの構造的変化」

1. 「消費」から「資産形成」へ。高級靴のオルタナティブ資産化

近年、オールデン（Alden）やジョンロブ（John Lobb）などの高級既製靴は、世界的な原材料費の高騰と歴史的な円安基調により、新品定価の改定（値上げ）が相次いでいます。特に、農耕馬の臀部から採れる希少素材「シェルコードバン」を用いたモデルは、世界的な供給不足により、中古市場において購入時以上の価格で取引されるケースも珍しくありません。 もはや高級革靴は、履き潰すだけの「消耗品」ではなく、時計やワイン、トレーディングカードと同様に、保有することでインフレリスクに備える「実物資産（オルタナティブ資産）」としての側面を強めています。

2. 「タンス預金」ならぬ「下駄箱資産」の機会損失

しかし、こうした市場の熱狂に対し、多くのオーナー様は「自分の靴が今いくらなのか」を知る術を持っていません。 「5年前に買った靴が、実は今が一番の売り時だった」にもかかわらず、その情報が届かないために手放すタイミングを逃し、相場が落ち着いてから安値で売却してしまう――。このような「情報の非対称性による機会損失」が、多くのクローゼット（下駄箱）の中で発生しています。 私たちは、お客様が能動的に調べなくても、企業側から「今が高値です」と知らせる仕組みがないことが、リユース市場の流動性を阻害している最大の要因だと分析しました。

3. 「調べる手間」をゼロにする、プッシュ型への転換

従来の買取サービスは、お客様が「売りたい」と思った時に初めてアクションを起こす「プル型」が主流でした。しかし、多忙な現代において、日々変動する相場を毎日チェックすることは不可能です。 LASTLABは、既に導入済みの「BigQueryによる価格データベース」と「LINEプラットフォーム」を掛け合わせることで、株価アプリのように「待っていれば重要な情報（シグナル）が届く」プッシュ型の体験へと、リユースの在り方をアップデートする必要があると考えました。

■ 検討中の機能概要：「デジタルクローゼット」×「相場監視AI」

本機能は、LASTLABのLINE公式アカウントおよび会員基盤と連携して提供する予定です。

１. 「マイ・シューズ（保有資産）」の登録

過去にLASTLABで購入・買取利用した履歴がある靴は自動で連携（インポート）。それ以外の手持ちの靴も、LINE上で写真やモデル名を入力することで「デジタルクローゼット」に登録可能にします。

２. AIによるリアルタイム相場監視

社内の相場データベースと連携し、登録された靴の「現在の買取参考価格」を日次で更新・算出します。 為替レート（ドル円相場）や市場の在庫状況、季節要因（秋冬のブーツ需要など）をAIが解析し、常に最新の時価を反映させます。

３. 「売り時」を知らせるプッシュ通知

以下の条件を満たした際に、LINEで自動通知（アラート）を送信します。

- 急騰アラート： 「前月比で相場が10%以上上昇しました（円安反映）」- 目標額到達アラート： お客様が設定した希望額（例：5万円以上なら売る）に到達した瞬間にお知らせ- トレンド通知： 「現在、ホーウィン社製コードバンの供給難により、当該モデルの買取を緊急強化中です」

■ 提供価値：リユースを「資産運用」の体験へ

これまでのリユースは「不用になったから処分する（マイナスをゼロにする）」という消極的な動機が主でした。 本機能により、お客様は「資産価値が上がったから利益確定し、次の靴への投資資金にする（プラスを作る）」という、投資家のような能動的なサイクルを回すことが可能になります。 LASTLABは、単なる買取店ではなく、お客様の靴資産を最大化する「ポートフォリオ・マネージャー」としての役割を担います。

株式会社ストックラボ代表 尾太 駿 コメント

「『この靴、今はいくらなんだろう？』。ふとした瞬間にそう思っても、わざわざ店に問い合わせるのは面倒ですし、売る気がなければ聞きづらいものです。 もし、スマホの画面に『今なら、あなたが5年前に買ったあの靴が、買った時と同じ値段で売れます』という通知が来たらどうでしょうか。きっと、新しい靴への買い替えや、資産の組み換えを考えるポジティブなきっかけになるはずです。 テクノロジーの力で、モノの価値を常に透明にし、お客様に『気づき』を与える。それがこれからのリユース企業に求められる新しい提供価値だと確信しています。」

◆会社概要

＜株式会社ストックラボ＞

設立日：2014年4月25日

古物商許可証：第304371408068号

所在地：〒160-0022 東京都新宿区新宿2-12-16 セントフォービル203

事業内容：リユース事業

買取ストックラボコーポレート(https://stocklab.co.jp/)

株式会社ストックラボは、革靴やお酒の販売・買取を中心に事業を展開するリユース企業です。

「新しいモノと昔からあるモノをつなぎ、価値を再発見する」。

インターネットと実店舗の両輪で、必要な人に必要な一品を届けます。

また、出張買取(https://kaitorimakxas.com/)や真珠買取(https://ginza-repearl.co.jp/)、真珠販売(https://ginza-repearl.jp/)、古本買取(https://bookriver.jp/)、毛皮買取(https://taoyame.jp/)、なども承っております。また、広告やSEO、CRMなど店舗集客(https://tety.co.jp/column/storecustomer-attraction)や買取集客(https://tety.co.jp/column/Icta4L-M)の面でリユース企業のマーケティング支援(https://tety.co.jp/reuse/)を強化しています。

お酒やブランドを高く売りたいなら、ストックラボまでお任せください。

ストックラボでは独自の販売経路を確保し、競合他社よりも高い査定金額を提示できます。店頭・出張・宅配買取に対応しており、ニーズやライフスタイルに応じた買取方法をお選びいただけます。

お酒買取 ストックラボ(https://www.stock-lab.com/osake-kaitori/)

ブランド買取 ストックラボ(https://www.stock-lab.com/)

お酒買取専門店ストックラボ(https://stock-lab.net/)（新サイト）

東京の中古革靴専門店 LASTLAB（ラストラボ） を運営しています。

中古革靴の専門店『LASTLAB』では、オールデン／ジョンロブ／エドワードグリーン／クロケット＆ジョーンズ／チャーチ／ベルルッティ など名門ブランドの品揃えと、革靴の買取に対応。渋谷・原宿に実店舗、通販もご利用いただけます。

革靴の買取は LASTLAB へ(https://lastlab.jp/)

革靴買取 LASTLAB(https://www.lastlab.net/)

お酒を安く通販するなら SAKEYASU（サケヤス）。当社グループ（ストックラボ）の買取網でお客様から直接仕入れることで、中間コストを抑えた業界最安値級の価格を実現。定番から希少ボトルまで、お得にお求めいただけます。飲食店様の仕入れにも選ばれています。

お酒の通販・EC は SAKEYASU（サケヤス）(https://sakeyasu.jp/)



