「デュエル・マスターズ」アニメ新章『Duel Masters LOST ～忘却の太陽～』が2026年2月6日(金)より配信開始！　キービジュアル＆ティザーPVを公開！

株式会社小学館集英社プロダクション

デュエル・マスターズ公式YouTubeチャンネル「デュエチューブ」ほか各配信サービスにて配信中のアニメ『Duel Masters LOST』シリーズ（原作：松本しげのぶ×作画：金林洋 小学館「週刊コロコロコミック」連載）。

その新章となるアニメ『Duel Masters LOST ～忘却の太陽～』が2026年2月6日(金)よりデュエル・マスターズ公式YouTubeチャンネル「デュエチューブ」にて全4話を毎週金曜20時から配信することが決定。キービジュアルとティザーPVを公開いたしました。

アニメ『Duel Masters LOST ～忘却の太陽～』キービジュアル

今回公開となったキービジュアルでは、記憶を失った主人公・斬札ウィンが自らの過去に繋がる手がかりとなる「クリスタルカード」を手に香取ニイカ、九十九矢ワユミと共に歩みだす姿が。

合わせて公開されたティザーPVは、ウィンの新たな旅立ちの裏で異変が広がっていく世界の様子が垣間見えるものとなっております。

■アニメ『Duel Masters LOST ～忘却の太陽～』ティザーPV(https://youtu.be/SEQsoQq4iS0)

ティザーPV：https://youtu.be/SEQsoQq4iS0

アニメ『Duel Masters LOST ～忘却の太陽～』ティザーPVよりアニメ『Duel Masters LOST ～忘却の太陽～』ティザーPVよりアニメ『Duel Masters LOST ～忘却の太陽～』ティザーPVよりアニメ『Duel Masters LOST ～忘却の太陽～』ティザーPVよりアニメ『Duel Masters LOST ～忘却の太陽～』ティザーPVより

■配信・放送情報

アニメ『Duel Masters LOST ～忘却の太陽～』は、2026年2月6日(金)よりデュエル・マスターズ公式YouTubeチャンネル「デュエチューブ」にて、全4話を毎週金曜20時から配信。

各配信サービスでも2月10日(火)正午より順次配信開始予定となります。

新章『忘却の太陽』につながる第1章『Duel Masters LOST ～追憶の水晶～』、第2章『Duel Masters LOST ～月下の死神～』もデュエル・マスターズ公式YouTubeチャンネル「デュエチューブ」と各配信サービスにて全8話を配信中。

さらに、BS12 トゥエルビにて12月10日(水)より毎週水曜26時から第1章、第2章の放送が決定。

放送翌日18時から7日間にわたってTVerでの見逃し配信も予定しております。

放送ではナビゲーターとしてニイカが登場。スペシャルコメント付きでお楽しみいただける内容になっております。

放送の詳細は特設サイト(https://www.twellv.co.jp/dm-series/)をご確認ください。

＜画像を使用する際には下記権利表記の記載をお願いいたします＞

TM and (C)2025 Wizards of the Coast/Shogakukan/WHC/ShoPro

■『Duel Masters LOST ～忘却の太陽～』キービジュアル

■『Duel Masters LOST ～忘却の太陽～』ティザーPV(https://youtu.be/SEQsoQq4iS0)

ティザーPV：https://youtu.be/SEQsoQq4iS0

『Duel Masters LOST ～忘却の太陽～』ティザーPVより『Duel Masters LOST ～忘却の太陽～』ティザーPVより『Duel Masters LOST ～忘却の太陽～』ティザーPVより『Duel Masters LOST ～忘却の太陽～』ティザーPVより『Duel Masters LOST ～忘却の太陽～』ティザーPVより

■物語

新たなクリスタルカードを手にしたウィンによぎった記憶の断片。

それはウィンの部屋に飾られていた写真に写る灯台の光景だった。

クリーチャーが跋扈する世界「ロストフィールド」の拡大が明らかとなる中、

写真の灯台の在処を知ったウィンは記憶の手がかりを求め、

ニイカ、九十九矢ワユミと共に向かうことを決意する。

ロストフィールド発生の原因とは。

灯台でウィンを待つものとは。

そしてそれを見つめるジャシン帝の真意とは。

自分の存在を探し求め、ウィンは歩み出す。

■配信情報

デュエル・マスターズ公式YouTube「デュエチューブ」にて

2026年2月6日(金)より毎週金曜20時配信開始

各配信サービスにて2月10日(火)正午より順次配信開始予定

■第1章「追憶の水晶」＆第2章「月下の死神」 放送・配信情報

BS12 トゥエルビにて12月10日(水)より毎週水曜26時から放送開始

（放送翌日18時から7日間、TVerにて見逃し配信）

デュエル・マスターズ公式YouTube「デュエチューブ」ほか、下記配信サービスにて配信中

【配信サービス】

バンダイチャンネル／TELASA／J:COM STREAM 見放題／milplus／ABEMA／dアニメストア／DMM TV／U-NEXT／アニメ放題／アニメタイムズ／Lemino

■『Duel Masters LOST』とは

2002年から20年以上にわたって販売されているトレーディングカードゲーム「デュエル・マスターズ」。近年ではシリーズ発売時に小学生だったユーザーが大人になり、かつて遊んでいたユーザーが再び「デュエル・マスターズ」で遊ぶシーンが増えるなど、多くのユーザーに愛されるブランドに成長しています。

『Duel Masters LOST』は「デュエル・マスターズ」の漫画・アニメシリーズ最新作として、2024年から新たな物語を展開しています。

■スタッフ情報

原作：松本しげのぶ×作画：金林洋（小学館「週刊コロコロコミック」連載）

ストーリー原案 松本しげのぶ

キャラクターデザイン原案 金林洋

監督 福島利規

シリーズ構成 加藤陽一

キャラクターデザイン 橋詰力

美術監督 明石聖子

色彩設計 石川恭介

撮影監督 茂木智孝

CGディレクター 田所洋行

音響監督 高寺たけし

音楽 坂部剛

アニメーション制作統括 松倉友二

アニメーション制作 J.C.STAFF、SMDE

■キャスト

斬札ウィン 鵜澤正太郎

アビスベル＝ジャシン帝 羽多野渉

香取ニイカ 菱川花菜

九十九矢ワユミ 伊瀬茉莉也

ほか

■原作情報

『Duel Masters LOST』

原作：松本しげのぶ×作画：金林洋（小学館「週刊コロコロコミック」連載）

作品ページ：https://www.corocoro.jp/title/44

────────────────────────────────────────

■アニメ『Duel Masters LOST』公式サイト：

https://www.shopro.co.jp/anime/duelmasters_lost/

■デュエル・マスターズTCG 公式サイト：https://dm.takaratomy.co.jp/(https://dm.takaratomy.co.jp/)

■アニメ『デュエル・マスターズ』シリーズ公式X（旧Twitter）：

https://x.com/duema_anime

■ニイカ公式TikTok：https://tiktok.com/@nika.chamu

■デュエル・マスターズTCG公式X（旧Twitter）：https://x.com/t2duema(https://x.com/t2duema)

■アニメ『Duel Masters LOST 』第1章、第2章：

https://youtube.com/playlist?list=PLARgeoQ6z_IT77801b-A_iY0aIfjsWPMq&si=Cjt0qigpb2wA900L(https://youtube.com/playlist?list=PLARgeoQ6z_IT77801b-A_iY0aIfjsWPMq&si=Cjt0qigpb2wA900L)

■BS12特設サイト『デュエル・マスターズ特集』：https://www.twellv.co.jp/dm-series/

＜画像を使用する際には下記権利表記の記載をお願いいたします＞

TM and (C)2025 Wizards of the Coast/Shogakukan/WHC/ShoPro