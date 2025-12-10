【12/10発行】“ラーメンってすごい”--技術、人、情熱がつくる一杯の裏側を探る！『Bplatz press（ビープラッツプレス）』12月号！

公益財団法人大阪産業局

大阪市の中小企業支援拠点「大阪産業創造館」（運営：公益財団法人大阪産業局）が発行するビジネス情報マガジン『Bplatz press（ビープラッツプレス）』の最新号を本日12月10日（水）に発行しました。

『Bplatz press（ビープラッツプレス）』の最新号

今回の特集タイトルは「ラーメンってすごい」。私たちが何気なく食べている一杯のラーメン。その裏には、ものづくりの技術、独立や開業を支える仕組み、現場で磨かれた挑戦の積み重ね、そしてお客さまを想う誠実な経営が息づいています。「ラーメン」は、まさに日本の中小企業の縮図。製麺機メーカー、製麺所、フランチャイズ支援企業、独立経営者、地元ブランド--それぞれの立場からラーメン産業を支える５社の挑戦を取材しました。

一杯のラーメンに詰まった情熱と技術、その舞台裏をお楽しみください。

＜特集インタビュー＞

◎「小型、簡単、堅牢で40年以上愛され続ける製麺機」

株式会社大成機械工業 代表取締役 下條 聡哉氏

◎「きめ細かい対応力が強み、業務用中華麺で関西No.1」

太陽製麺所株式会社 代表取締役 王 志文氏

◎「屋号もメニューも自由 想いでつながる“ラーメンステルスFC”」

株式会社アラカワフードサービス 代表取締役 荒川 貴雄氏

◎「FCで得た教訓を生かし独立 人を育てるラーメン店」

株式会社遥翔 代表取締役 樋口 克則氏

◎「愚直に顧客満足を追求し、ラーメン不毛の地に築いたブランド」

関西フードサービス株式会社（株式会社河童ヌードル） 代表取締役社長 米岡 潤氏

……他

●Webでも読める！記事はコチラから

https://bplatz.sansokan.jp/archives/category/202512

・過去の特集はコチラから

https://bplatz.sansokan.jp/press

●「Bplatz press」とは

2001年1月、大阪産業創造館の開業に合わせて創刊したフリーペーパー。「中小企業のまち大阪が元気になるには、がんばっている大阪人がいることを大阪人に伝えるのが一番」というコンセプトのもと、関西で活躍する元気でパワフルな経営者やユニークな取り組みを行う中小企業にフォーカスした記事を掲載しています。

◎発行日 隔月（2月、4月、6月、8月、10月、12月）

◎判型 AB判 12～16ページ

◎発行部数 3万部

◎配布場所 Osaka Metro 駅構内 共用掲示板下部のパンフレット設置スペース 22駅

（東梅田、本町、なんば、天王寺、淀屋橋、堺筋本町、野田阪神、新大阪、なかもず、大日、太子橋今市、天神橋筋六丁目、天満橋、谷町九丁目、喜連瓜破、住之江公園、大阪港、日本橋、天下茶屋、大正、蒲生四丁目、ポートタウン東）、金融機関、ビジネスホテル、シェアオフィス・コワーキングスペース、大学をはじめとした教育機関、大阪市の主要施設

●「大阪産業創造館」とは

大阪市の中小企業支援拠点として2001年1月に開業。大阪市の中小企業支援施策の執行を担う「公益財団法人大阪産業局」が運営しており、経営相談をはじめ、セミナーやビジネススクール、商談イベント、交流会、情報発信など経営に役立つさまざまな事業を展開しています。民間出身者による運営で、「現場主義」で柔軟な発想のもと企業支援事業を行っています。