RICE on STAGE「ラブ米」お正月だよ！グルメ★上映祭！in グラン米ゾン東京　池袋HUMAXシネマズ 詳細決定！

株式会社ヒューマックスエンタテインメント(本社:東京都新宿区、代表取締役:秋元巳智雄)が運営する池袋HUMAXシネマズにて、RICE on STAGE「ラブ米」お正月だよ！グルメ★上映祭！in グラン米ゾン東京の開催が決定いたしました！

是非この機会に映画館でお楽しみください！

RICE on STAGE「ラブ米」とは

RICE on STAGE「ラブ米」は、米を擬人化したキャラクターが登場する短編TVアニメ『ラブ米 -WE LOVE RICE-』を原作とした舞台化シリーズ。

パンや麺に押され人気が低迷する“お米”の魅力を取り戻すため、主人公ひのひかり率いる「ラブライス」が奮闘する物語を軸に、舞台オリジナルキャラクターである陸稲米ユニット「ST☆RICE」や古代米ユニット「GAZEN BOYS」など、多彩なキャラクターが登場する。

シリーズを重ねるごとに、伝説の陸稲米「陸稲耕二郎」や関西稲穂学園の生徒など新たな仲間も加わり、毎回“糠を削る”ほど熱いドラマを炊き上げている。

さらに、おにぎり協会の協力による劇場でのおにぎり販売や、神社神職を招いての新嘗祭の開催など、食をテーマにした作品ならではのユニークな展開も魅力となっている。

イベント概要

＜日程＞

2026年1月17日(土)、18日(日)

＜会場＞

池袋HUMAXシネマズ

＜上映作品・上映時間＞

1月17日（土）

・1回目：12:00～

RICE on STAGE「ラブ米」～Rice will come～

※本編上映後にトークショーがございます。

・2回目：16:30～

RICE on STAGE「ラブ米」～Rice will come again～

※本編上映前にトークショーがございます。



1月18日（日）

・1回目：12:00～

RICE on STAGE「ラブ米」～I'll give you rice～

※本編上映後にトークショーがございます。

・2回目：16:30～

RICE on STAGE「ラブ米」～Endless rice riot～

※本編上映前にトークショーがございます。

＜登壇キャスト＞※敬称略

＜1月17日（土）＞

健人、川上将大、北乃颯希、白柏寿大、田内季宇、吉澤 翼、高橋怜也、中三川歳輝、大見洋太

＜1月18日（日）＞

田村升吾、星野勇太、白石康介、白柏寿大、田内季宇、福島海太、岡 幸二郎

※両日ともに1回目・2回目登壇者は共通となります。

＜料金＞

各回4,000円（税込）

＜チケット販売開始日＞

12月14日（日）0:00～（=12月13日（土）24:00～）池袋HUMAXシネマズオンラインチケットにて

オンラインチケットはこちらから :https://cinema.humax-cinema.co.jp/cgi-bin/pc/site/det.cgi?tsc=31000&ymd=2026-01-17

※上映日をご確認の上ご購入ください。

◆コピーライト

(C) RICE on STAGE「ラブ米」 (C)腹8分目製作委員会