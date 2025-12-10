声優・梶裕貴 音声AIプロジェクト「そよぎフラクタル」公式音声合成ソフトウェア『梵そよぎ』CeVIO AI、VoiSonaの英語トークボイスが正式リリース！
声優・梶裕貴がプロデュースする音声AIプロジェクト【そよぎフラクタル】は、本日2025年12月10日(水)より、公式音声合成ソフト『梵そよぎ』の英語トークボイス（CeVIO AI版 / VoiSona版）を正式リリースいたしました。
これにより、『梵そよぎ』は日本語に加え、英語でのセリフ生成・読み上げが可能となり、国内外のクリエイターやユーザーが、より幅広い表現・制作活動を楽しめるようになります。
本製品は今年7月から8月にかけて実施されたクラウドファンディングプロジェクト『【梶裕貴 AI音声プロジェクト｜そよぎフラクタル】 『そよぎEXPO』始動！』にて発表され、対象リターン支援者には11月に先行配布されています。
■ 『梵そよぎ』英語トークボイス 製品情報
対応言語：英語
感情3種類：普通／嬉しい／哀しみ
▼ CeVIO AI版 ※ダウンロード販売のみ
- トークボイス：8,980円（税込）
- トークスターター：16,980円（税込）
対応OS：Windows 11 / 10 (64bit 日本語版または英語版)
※Macには対応しておりません
販売サイト（DL Site）：
- トークボイス：https://www.dlsite.com/soft/work/=/product_id/VJ01005470.html/?locale=ja_JP
- トークスターター：https://www.dlsite.com/soft/work/=/product_id/VJ01005469.html/?locale=ja_JP
※後日他サイトでも販売開始予定
▼ VoiSona版
- トークボイス（買い切り）：9,900円（税込）
- サブスク年間プラン：4,950円（税込）
- サブスク月額プラン：660円（税込）対応OS：Windows/mac OS
販売サイト：
https://voisona.com/talk/artist/soyogi-soyogi_en_US/
■ 2026年3月8日(日)開催『そよぎEXPO』チケット好評発売中！
【そよぎフラクタル】の集大成となる 3DエンタテインメントLIVE『そよぎEXPO』 が、
2026年3月8日（日）、東京ガーデンシアターにて 昼・夜2公演 で開催されます。
EXPOの詳細・チケットご購入は下記の特設サイトへ。
『そよぎEXPO』特設サイト：https://soyogi-fractal.com/special/soyogiexpo/(https://soyogi-fractal.com/special/soyogiexpo/)
■『そよぎEXPO』に向けて制作されたコンピレーションアルバム「0rigin」好評配信中！
豪華アーティスト陣によって『そよぎEXPO』に向けて書き下ろされた楽曲全18曲を収録したコンピレーションアルバム「0rigin」が、現在各音楽配信サービスにて好評配信中です。
【コンピレーションアルバム「0rigin」収録曲・楽曲提供アーティスト一覧（収録順）】
01. 0rigin - 水槽
02. Border - 堤 博明
03. 環世界 - KOHTA YAMAMOTO
04. Curtain Call - 横山 克＆天城サリー
05. ペイル・ブルー・ドット - 斉藤 壮馬
06. I WANNA KNOW - AMADEUS (武内 駿輔 & Lotus Juice)
07. v01cez - 澤野 弘之
08. 梵能オーケストラ - 森久保 祥太郎
09. 聲の唄 - 豊永 利行
10. 雫花に梵 - 桑原 聖
11. かなたとこなた - 林 ゆうき
12. Heartfelt - 伊東 健人
13. 電波Jack - 下野 紘
14. 神がかりときめキュン！ - るぅと (すとぷり)
15. ねむねむびよりzZZ - 小岩井 ことり
16. 蜃気楼なんかじゃない - UNISON SQUARE GARDEN 田淵 智也
17. 言葉にできないのに - 大原 ゆい子
18. 千年後のボクへ - Revo (Sound Horizon / Linked Horizon)
配信サービス一覧：https://linkco.re/BTm8g0HS(https://linkco.re/BTm8g0HS)
【梶裕貴プロフィール】
梶裕貴（かじゆうき）
生年月日:1985年9月3日
出身地:東京都
2023年、自身の声優歴 20 周年を記念したプロジェクト【そよぎフラクタル】を発表。 アニメ、吹き替えをはじめ、ラジオ、ナレーション、映像、舞台など幅広い活躍を続ける。過去、その年に最も印象に残った声優を表彰する声優アワードにて、史上初にして唯一、2年連続で主演男優賞を受賞。その声に、人の脳や心に癒しや安らぎを与える「1/f ゆらぎ」の響きを持つ。
主な出演作
「進撃の巨人」エレン・イェーガー
「七つの大罪」メリオダス
「僕のヒーローアカデミア」轟焦凍
「⻤滅の刃」錆兎
「ハイキュー!!」孤爪研磨
公式X: https://x.com/KAJI__OFFICIAL
公式Instagram: https://www.instagram.com/yuki_kaji_official
公式YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCx2XAGS0FoG9S6r0bhNo2UA
【梵そよぎプロフィール】
梵そよぎ（そよぎそよぎ）
「声」と「言葉」を与えたことで誕生した、もう一つの世界の梶裕貴。様々なクリエイターとのコラボレーションを通じて、人格を形成・成長していく存在。
キャラクターデザイン：米山舞
【そよぎフラクタルとは？】
梶裕貴の声を元にした音声合成ソフト『梵そよぎ(そよぎそよぎ)』を軸に展開するキャラクタープロジェクト。「プロアマ問わず、面白いものを作りたいと思った人が、しがらみなく、気の合う仲間と好きなものを作れる場所づくりをしたい」という想いから、梶裕貴自身が企画立案。
幾何学模様(＝フラクタル)の図形のように「同じ理想を持ったクリエイターが集まって作品を生み出していった結果、俯瞰で見てみると、これまでにない全く新しい形を織りなしているはず」という、創作ユニットとしての理想形を願い、誕生したプロジェクト。
公式サイト：https://www.soyogi-fractal.com/
公式X：https://x.com/kaji_project
公式YouTube：https://www.youtube.com/@soyogi-fractal
【お問い合わせ】
そよぎフラクタル運営事務局
E-mail：contact@soyogi-fractal.com