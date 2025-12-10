【gelato pique cafe】渋谷ヒカリエ店がオープン！期間限定ホリデーデザインのアートラテやgelato pique cafe Hannam店で大人気のクリームブリュレクレープも限定発売！

株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュフードラボ（代表取締役社長：金澤一広、本社：東京都千代田区）が運営するgelato pique cafe（ジェラート ピケ カフェ、以下ピケカフェ）は、2025年12月19日(金)に「gelato pique cafe渋谷ヒカリエ店」をオープンいたします。

開放的な空間に、52席のイートインスペースとその場でクレープをカジュアルに楽しむためのスタンドテーブルを備え、お買い物の合間や待ち合わせにも気軽に立ち寄れる、ゆったりとしたカフェ時間をお届けします。

オープンを記念し、渋谷ヒカリエ店（以下、渋谷店）でしか味わえない限定メニューや、ホリデーシーズンをさらに楽しんでいただくための特別な企画をご用意しています。

gelato pique cafeが届ける美味しいひと時を、ぜひ渋谷店（以下、渋谷店）でお楽しみください。

オープン特典

ホリデー期間限定“アートラテ”の発売

渋谷店限定ホリデーアートラテ \760 HOT/ICED

ホリデーデザインをあしらったアートラテ2種を渋谷店限定で販売いたします。ふんわり優しい味わいで、思わず写真に撮りたくなる可愛さのラテです。

販売期間：12月19日(金)～12月29日(月)

gelato pique cafe Hannam店で人気の“クリームブリュレクレープ”が日本初・渋谷店限定で登場

クリームブリュレクレープ \1,190

gelato pique GRANDE MAISON HANNAM内のgelato pique cafe Hannam店で人気の“クリームブリュレクレープ” が、期間限定で日本上陸！注文を受けてから表面を一枚ずつ丁寧にキャラメリゼし、パリッと香ばしい薄いブリュレ層と、クレープ生地のもちもち食感が絶妙なバランスの一品です。

販売期間：12月19日(金)～1月12日(月)

飲食メニューご購入でカプセルトイ体験プレゼント

飲食メニューをご購入いただいたお客様は、1会計につき1回カプセルトイをお楽しみいただけます。中にはお好きなクレープ１点と交換できるクレープチケットやオリジナルデザインの缶バッチが入っています。

体験期間：12月19日(金)～12月29日(月)

※なくなり次第終了となります。

HAPPY BAGの発売

HAPPY BAG \3,500

お好きなクレープ１点と交換できるクレープチケットと、ピケカフェ人気アイテムのマグカップとクッキー缶（合計約5,000円相当）が入ったお得なHAPPY BAGを数量限定で販売いたします。

※なくなり次第終了となります。

定番メニューに渋谷店限定の「SHIBUYA parfait」が登場＜1月6日(火)～＞

素材の組み合わせに細部までこだわったオリジナルパフェが渋谷店限定で登場します。2種類は定番メニュー、1種類は季節の素材を使用した限定メニューとして定期的に新作を展開。味わいのバランスや見た目の華やかさまで丁寧に仕立てた、とっておきのラインアップです。

・抹茶＆オレンジ \1,280

「天空の抹茶」※1を贅沢に使用した薫り高い抹茶クリームに、濃厚なコクを引き締める爽やかなオレンジを合わせた、上品な味わいのパフェです。抹茶の奥深い風味をさらに引き立てる濃厚抹茶ソースが層のアクセントとなり、サクッと軽いメレンゲと組み合わさることで、最後まで飽きずに楽しめる一品に仕上げました。

・ベリー＆マスカルポーネ \1,280

甘酸っぱいベリーの果実感と、まろやかなマスカルポーネクリームが重なり合う、爽やかさとコクを楽しめるパフェ。ベリーの鮮やかな風味が一口ごとに広がり、マスカルポーネクリームのやさしい甘さと調和することで、華やかで満足感のある味わいをお届けします。

・（季節限定）洋梨＆チョコレート\1,280

みずみずしく、とろけるような甘さの洋梨コンポートを贅沢に使用。ビターでコク深いチョコレートクリームに、ほのかに柚子が香るジャムがアクセントになり、濃厚さの中に爽やかさをプラスしています。チョコレートの重厚な味わいと洋梨の優しい甘み、そしてメレンゲの軽やかさが重なり、食べ進めるほど楽しくなる季節限定パフェです。

販売期間：2026年1月6日(火)から販売開始

※1天空の抹茶(R)は(株)小柳津清一商店の登録商標です。

※表記は全て税込み価格です。

店舗情報

店舗名称：gelato pique cafe （ジェラート ピケ カフェ）渋谷ヒカリエ店

所在地：東京都渋谷区2-21-1 渋谷ヒカリエ7階

営業時間：11:00~22:00(ラストオーダー21:30)

電話番号：03-6433-5381

ジェラート ピケ カフェ

“大人のデザート”をコンセプトに、着心地にこだわったルームウェアを展開する「ジェラート ピケ」から誕生したカフェブランド。「コンフォートフード」をコンセプトに、お客様一人ひとりの健康と笑顔を一番大切にし、厳選された素材の料理と飲み物を、アイディアの詰まった心地よい空間のもとでお届けしています。

ホームページ(https://pique-cafe.com/) Instagram(https://pique-cafe.com/) オンラインストア(https://usagi-online.com/brand/gelatopiquecafe/)

株式会社マッシュフードラボ

ファッションやビューティーブランドを多数展開するマッシュグループにおいて、生きるよろこびに直結する食の分野でも、お客さまを笑顔にしたい。

そんな想いで、美味しさにフォーカスしながら、毎日カラダにいいものを取り入れる食習慣を提案。素材にこだわるのはもちろん、サービスや空間のトータルプロデュースで、さまざまな美味しい・楽しい・美しいをお届けしています。

https://www.mashfoodlab.com/