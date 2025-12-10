宇都宮ブレックス ホームゲームでノーブルホームがブース出展を実施

株式会社ノーブルホーム

茨城県水戸市に本社を置き、新築住宅・リフォーム・不動産などを主軸とした住生活事業を茨城県・栃木県・千葉県で展開する株式会社ノーブルホーム（代表取締役社長：福井 英治(https://www.noblehome.co.jp/)、以下ノーブルホーム）は、地域貢献活動の一環として、2019年より地元・栃木県のプロバスケットチーム「宇都宮ブレックス」(https://www.utsunomiyabrex.com/)のスポンサーを務めています。

この宇都宮ブレックスのホームゲーム（2025年12月6日（土）・7日（日）開催／会場：ブレックスアリーナ宇都宮）において、特設ブースの出展を実施しました。

本イベントは、宇都宮ブレックスのホームゲームに来場された多くのファンや地域の皆さまに、ノーブルホームが手がける「安心・安全で快適な住まいづくり」を知っていただくことを目的に実施したものとなります。

背景

2025年6月には、宇都宮市下栗町に「体感ショールーム宇都宮」(https://www.noblehome.co.jp/lp/utsunomiya_sr/)がオープン。

社会課題でもある「カーボンニュートラルの実現」のため、また、お客様に建ててから後悔してほしくないという思いから、目では見えない「工法」「性能」「耐震」などを”見て、触れて、納得”いただける施設を完成させました。

ノーブルホームは、この体感ショールーム宇都宮や、栃木エリアでの住生活事業の展開拡大のほか、宇都宮ブレックスや栃木ゴールデンブレーブスのスポンサーなど、栃木エリアの地域貢献や認知拡大の取り組みも積極的に行っています。

来場者との交流

ブースでは、配布チラシのアンケートにご回答を頂いた皆様に、ノーブルホームのイメージキャラクター【ノブルン】と、宇都宮ブレックスのイメージキャラクター【ブレッキー】のコラボエコカイロがプレゼントされ、ファンの皆さまにはとても喜んでいただけました。

また、家づくりに関心のあるファンの方からは来場予約もいただいております。

ノーブルホームはこれからも、スポーツを通じて地域の皆さまとのつながりを深め、地域社会の活性化に貢献してまいります。

■当日配布チラシ

（こちらのチラシのキャンペーン・プレゼント特典は、当日ご観戦の方のみの対象となり、既に終了しております）

イベント概要

開催日：2025年12月6日（土）・7日（日）(https://www.utsunomiyabrex.com/lp/game_20251206_20251207/)

会場：ブレックスアリーナ宇都宮（栃木県宇都宮市）

対象試合：Bリーグ 宇都宮ブレックス ホームゲーム

対戦相手：秋田ノーザンハピネス

内容：ノーブルホーム特設ブース出展

・ノベルティのお渡し

・ノーブルホームへの来場や資料請求のご案内など

■当日の様子（チラシ・会場風景）

ブース出展の２日間、延べ９０００名ほどの来場があったブレックスアリーナ宇都宮。

たくさんのファンの皆さまとコミュニケーションをはかり、生の声をいただく良い機会となりました。また、アンケート回答特典の、ノブルンとブレッキーのエコカイロは大人気で、とても喜んでいただけたようです。

ブレックスアリーナ宇都宮正面玄関スポンサー企業紹介ブース出展の様子プレゼントのエコカイロ

ノーブルホームは地域貢献活動と、安心で安全な暮らしを追求し、「性能」「デザイン」にこだわり「コストパフォーマンス」の良い住宅をご提案させていただきます。

【会社概要】

株式会社ノーブルホーム

所在地：茨城県水戸市笠原町1196-15

代表者：福井 英治

TEL：029-305-5555

URL ：https://www.noblehome.co.jp/

事業内容：注文住宅の請負ならびに設計、施工管理

建売住宅の施工販売

宅地の企画開発、販売

外構工事の設計、請負、施工管理

家具の販売、コーディネート

リフォームの請負ならびに設計、施工管理

損害保険、生命保険代理店業務

資産開発提案（集合住宅建築の設計・請負・施工管理）

特殊建築(非住宅）の設計・請負・施工管理

本リリースに関するお問い合わせ

株式会社ノーブルホーム

広報部 鈴木いつか

mail：suzuki_itsuka@noblehome.co.jp