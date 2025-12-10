【ぴよちゃんとたのしくABCデビュー】『ぴよちゃんのABC』が2026年1月19日に発売！

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2025年12月19日（金）より『ぴよちゃんのABC』（2026年1月19日発売予定）の予約販売を開始いたします。

■ぴよちゃんといっしょに、ABCデビュー！

シリーズ累計1,100万部突破の「ぴよちゃん」シリーズから、はじめての英語絵本が登場！

ふんわりかわいいひよこと遊びながらABCを覚えられる『ぴよちゃんのABC』は、親子時間をもっと楽しくし、英語への興味を自然に育む一冊です。

主人公「ぴよちゃん」は、生まれたばかりの小さなひよこ。

やさしいタッチで描かれたイラストは、赤ちゃんから幼児まで幅広い子どもたちに親しまれています。

本書では、アルファベットを子どもたちが身近に感じる動物や身の回りの物の名前と組み合わせて紹介。

指さし遊びを通して「これなあに？」と楽しめる構成で、遊びの中で自然に語彙が広がる工夫がされています。

▲かわいいイラストでワクワク

さらに、紙面の二次元コードを読み取れば、英語の正しい発音を何度でも確認できます。

親御さんが英語に自信がなくても、安心して読み聞かせができ、親子でアルファベットを使ったコミュニケーションが楽しめます。

また、本書はNHK Eテレ「英語であそぼ」で知られる佐藤久美子先生が監修。

幼児期の発達に応じた学習効果と遊びの楽しさを両立させた内容になっています。

さらに、本シリーズは北米でも同時発売！ 英語を母語とするお子さまも読める絵本として、親子で楽しい英語タイムをお過ごしいただければ幸いです。

▲タコって英語でなんていうかな？

シリーズを手がける絵本作家・いりやまさとしさんは、ふんわりやさしいイラストと温かいストーリーで、赤ちゃんや幼児が初めて出会う絵本として広く支持されています。

（株）Gakkenより刊行されている「ぴよちゃん絵本シリーズ」は世界各国で翻訳され、累計1,100万部を超えるベストセラー。20年以上にわたり子どもたちの心に寄り添い、世代を超えて読み継がれる作品として評価されています。

さらに、いりやまさとしさんへのショートインタビュー動画が12月15日に公開予定。

新刊『ぴよちゃんのABC』誕生の背景や制作秘話を、本人の声で楽しめる内容になっており、絵本の世界観をより深く感じられます。

20年以上愛されるぴよちゃんシリーズの“やさしい世界観”と、“はじめての英語”が融合した『ぴよちゃんのABC』。

親子の時間を豊かにし、遊びながら自然に英語に親しめる一冊として、家庭や保育現場におすすめです。

▶ぴよちゃんえほんホームページ：https://gakken-ep.jp/extra/piyochan/

▶ダイナソーキッズホームページ：https://gakken-ep.jp/extra/dinosaurkids/

▲いりやまさとしさん

■いりやまさとしさんプロフィール

東京都生まれ、在住。キャラクターデザインやグリーティングカードのイラストレーターを経て、2003年4月、「おやこであそぶしかけえほん」シリーズの『ぴよちゃんのかくれんぼ』『ぴよちゃんのおかあさんどこ？』で絵本デビュー。

その後、『ぴよちゃんのおともだち』『ぴよちゃんとひまわり』など、多くの「ぴよちゃんえほん」シリーズを発刊。

0歳から小学生向けまで、幅広い年齢向けの絵本作品がある。代表作は、『ぴよちゃんとひまわり』『ふわふわだあれ？』などの「ぴよちゃんえほん」シリーズ（Gakken）、『ゆうきをだしてプテラ』『おこりたくないおこりんぼのラノ』などの「ダイナソーキッズ きもちのえほん」シリーズ（Gakken）、『パンダともだちたいそう』『パンダなりきりたいそう』などの「パンダたいそう」シリーズ（講談社）ほか多数。

直販の保育絵本などでも活躍中。ふんわり優しいパステルタッチの絵が「見ていると癒やされる」と子育てパパママに人気。

海外にもファンが増え、世界各地で翻訳出版中。

［商品概要］

■『ぴよちゃんのABC』

絵：いりやまさとし、監修：佐藤久美子

価格：1,320円（税込）

発売予定日：2026年1月19日

判型：175×175mm／28ページ

ISBN：978-4-05-206209-4

発行所：株式会社 Gakken

学研出版サイト： https://hon.gakken.jp/book/1020620900(https://hon.gakken.jp/book/1020620900)

【本書のご予約・ご購入はこちら】

・Amazon：https://amzn.asia/d/1oUDWuA(https://amzn.asia/d/1oUDWuA)

・楽天ブックス：https://item.rakuten.co.jp/hmvjapan/16394265/(https://item.rakuten.co.jp/hmvjapan/16394265/)

■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：南條 達也

・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：50百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、

園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開