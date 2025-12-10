【発売前重版決定！】「ほどなく、お別れです」映画化で話題の著者が贈る最新ヒーリングストーリー『信州善光寺門前　おやすみ処にしさわ商店』長月天音 著　12月10日（水）発売

株式会社徳間書店

株式会社徳間書店（本社：東京都品川区上大崎 代表取締役社長：小宮英行）は、予約好評につき『信州善光寺門前 おやすみ処にしさわ商店』（長月天音/著）の発売前重版が決定したことをお知らせいたします。

●あらすじ

亡き妻との約束を果たすべく善光寺参りにやってきた弘和。参拝を終えて現実から逃げるように参道を逸れると、臙脂色の暖簾が目に留まった。そこは「おやすみ処にしさわ商店」。喫茶店のような店内に足を踏み入れた弘和は、妻が好きだったアップルパイを注文する。その美味しさを独り占めしているようで、死んだ妻に申し訳ないと打ち明けた弘和に店主は……。（「第一話 妻との旅路」）【書下し】

●書店員さんからの感涙の声続々、、！

●初回限定特典＆発売前重版御礼Xキャンペーン

＜初回限定特典＞著者メッセージ入りのしおりをプレゼント！

初回限定特典として、著者直筆メッセージ入りのしおりを封入しております。ぜひ長月さんのメッセージをお受け取りください！

＜発売前重版御礼Xキャンペーン＞徳間文庫特製図書カードを抽選で５名様にプレゼント！

▼応募方法

１.徳間書店 文芸編集部 Xアカウント（@Tokuma_Bungei(https://x.com/Tokuma_Bungei)）をフォロー

２.キャンペーンのポストを #おやすみ処にしさわ商店 を付けて引用リポスト

▼景品

徳間文庫特製図書カード（1000円分）

▼応募期間

2025年12月10日（水）～12月26日（金）23時59分

※詳細はキャンペーンポストをご確認ください。

https://x.com/Tokuma_Bungei/status/1998558291648197058

●書誌情報

『信州善光寺門前 おやすみ処にしさわ商店』

著者：長月天音

定価：858円（税込）

判型：文庫判／ページ数：304P

刊行：2025年12月10日（水）

ISBN：978-4-19-895082-8

【徳間書店】

https://www.tokuma.jp/book/b671179.html

【Amazon】

http(https://www.amazon.co.jp/dp/4198950822/)s://www.amazon.co.jp/dp/4198950822/(https://www.amazon.co.jp/dp/4198950822/kakko)

★kindleにて【無料お試し版】公開中！

冒頭を特別無料公開↓

https://www.amazon.co.jp/dp/B0G42Y8DM7

●著者プロフィール

長月天音（ながつき あまね）

1977年新潟県生まれ。2018年『ほどなく、お別れです』で第19回小学館文庫小説賞を受賞しデビュー。「ほどなく、お別れです」シリーズ、「キッチン常夜灯」シリーズ、「神楽坂スパイス・ボックス」シリーズ、「銀座ちぐさ百貨店」シリーズなど著書多数。

