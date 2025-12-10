【発売前重版決定！】「ほどなく、お別れです」映画化で話題の著者が贈る最新ヒーリングストーリー『信州善光寺門前 おやすみ処にしさわ商店』長月天音 著 12月10日（水）発売
株式会社徳間書店（本社：東京都品川区上大崎 代表取締役社長：小宮英行）は、予約好評につき『信州善光寺門前 おやすみ処にしさわ商店』（長月天音/著）の発売前重版が決定したことをお知らせいたします。
●あらすじ
亡き妻との約束を果たすべく善光寺参りにやってきた弘和。参拝を終えて現実から逃げるように参道を逸れると、臙脂色の暖簾が目に留まった。そこは「おやすみ処にしさわ商店」。喫茶店のような店内に足を踏み入れた弘和は、妻が好きだったアップルパイを注文する。その美味しさを独り占めしているようで、死んだ妻に申し訳ないと打ち明けた弘和に店主は……。（「第一話 妻との旅路」）【書下し】
●書店員さんからの感涙の声続々、、！
●初回限定特典＆発売前重版御礼Xキャンペーン
＜初回限定特典＞著者メッセージ入りのしおりをプレゼント！
初回限定特典として、著者直筆メッセージ入りのしおりを封入しております。ぜひ長月さんのメッセージをお受け取りください！
＜発売前重版御礼Xキャンペーン＞徳間文庫特製図書カードを抽選で５名様にプレゼント！
▼応募方法
１.徳間書店 文芸編集部 Xアカウント（@Tokuma_Bungei(https://x.com/Tokuma_Bungei)）をフォロー
２.キャンペーンのポストを #おやすみ処にしさわ商店 を付けて引用リポスト
▼景品
徳間文庫特製図書カード（1000円分）
▼応募期間
2025年12月10日（水）～12月26日（金）23時59分
※詳細はキャンペーンポストをご確認ください。
https://x.com/Tokuma_Bungei/status/1998558291648197058
●書誌情報
『信州善光寺門前 おやすみ処にしさわ商店』
著者：長月天音
定価：858円（税込）
判型：文庫判／ページ数：304P
刊行：2025年12月10日（水）
ISBN：978-4-19-895082-8
【徳間書店】
https://www.tokuma.jp/book/b671179.html
【Amazon】
http(https://www.amazon.co.jp/dp/4198950822/)s://www.amazon.co.jp/dp/4198950822/(https://www.amazon.co.jp/dp/4198950822/kakko)
★kindleにて【無料お試し版】公開中！
冒頭を特別無料公開↓
https://www.amazon.co.jp/dp/B0G42Y8DM7
●著者プロフィール
長月天音（ながつき あまね）
1977年新潟県生まれ。2018年『ほどなく、お別れです』で第19回小学館文庫小説賞を受賞しデビュー。「ほどなく、お別れです」シリーズ、「キッチン常夜灯」シリーズ、「神楽坂スパイス・ボックス」シリーズ、「銀座ちぐさ百貨店」シリーズなど著書多数。
■本件に関する報道関係者のお問い合わせ先
【徳間書店PR窓口】
株式会社C-パブリッシングサービス 広報宣伝部
pr★c-pub.co.jp（★は＠に変換してお送りください）