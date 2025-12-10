阿部サダヲ＋広瀬すず＋深津絵里　舞台初競演！！野田秀樹2年ぶりの最新舞台『華氏マイナス320°』上演決定！！

有限会社ノダ・マップ

前代未聞の豪華キャストがNODA・MAP最新作に集結！！


ティザービジュアル＆コメント到着！！


2026年4月10日(金)より東京、北九州、ロンドン、大阪で上演決定！！　　　　　　　　　　　　　



NODA・MAP第28回公演『華氏マイナス320°』ティザービジュアル

2026年、野田秀樹率いるNODA・MAPが2年ぶりの新作舞台を上演する。その名も、『華氏マイナス320°』(かしまいなすさんびゃくにじゅうど)。



知的にして不敵なまでに観客の妄想力をざわつかせる、野田からの挑戦状のようなタイトルではないか。作家 レイ・ブラッドベリが1953年に発表した『華氏451度』はディストピアSF小説だったが、この『華氏マイナス320°』なる戯曲は、野田曰く……「正しくない科学に基づいた、正しくないSF（サイエンス・フェイクション）」 ……だという。



舞台のはじまりは、とある化石の発掘現場。そこでは久しぶりにさまざまな化石の骨が次々と発掘されるものの、発掘チームは目もくれない――そう、彼らが捜しているのは、「謎の骨」なのだから――この「謎の骨」の「謎」をめぐって、物語は現代から中世、さらには古代をも往還していく。果たして「謎の骨」の正体とは……？　





阿部サダヲ、広瀬すず、深津絵里　コメント


■阿部サダヲ


『逆鱗』以来10年ぶりに大型の新作公演にお声がけ頂いてとにかく嬉しく思っています。


新作のタイトル、華氏、しかも、マイナスとお聞きして、何が起きるんだろうという期待感を持ちました。出演者の皆さんも、面白いことをされそうな素晴らしい方たちが集まっていて、自分は出演せずに客席から作品を観てみたい！と思うほどです。


今回、僕は初めてのロンドン、そして公演も控えているわけですが、外国のお客様の前で公演するのも初めてなので、とにかく今から楽しみです。



■広瀬すず


『Q：A Night at The Kabuki』初演（2019年）では、初めての舞台で、まだ生の舞台の怖さを分からず、ただ自由に楽しく、感情の動くままに舞台に立っていましたが、再演（22年）では、回数を重ねたことで、改めて責任感と相当な緊張感を感じました。


３回目の舞台出演になりますが、今回も個性豊かで素敵な先輩方とご一緒出来ることを光栄に思いますし、色々な舞台の表現というものを勉強出来たらと思っています。


タイトルを聞いて、調べてみましたが、きっと全然違う中身になっていくと思うので、どんな世界に連れていかれるのか、本当に想像がつかず、ドキドキしています。



■深津絵里


野田さんと出会ったのは、22歳の時。それから30年。


こんなに長くご一緒している方は、他にいません。


その野田さんの新作！しかも、70歳になられた野田さんが最初にこの世に生み出す作品に、


私の何かが必要とされているなんて。


とても光栄で、素直にうれしいです。


どんなことになるのか全く想像がつかないこの作品を、どんなことがあってもへっちゃらそうな


心強いキャストの皆さんとともに、覚悟を持って務めたいと思います。




『華氏マイナス320°』に、前代未聞の豪華キャストが集結！！

まずは、阿部サダヲ。2021年の番外公演『THE BEE』(原作 筒井康隆「毟りあい」)以来、5年ぶり5度目の参加となる阿部。その繊細かつ豊かな身体性を誇る演技で観客を魅了してやまない阿部が、本作でどんな姿を見せるのか。そして、広瀬すず。22年の「『Q』：A Night At The Kabuki」ロンドン公演の劇評で「彼女が舞台に出てくると、観客は目を離せない。どんな演出の『ロミオとジュリエット』であってもきっと素敵なジュリエットを演じてくれることだろう。」(Lost in the Theatrelandより)と評された広瀬。2作目の舞台出演に期待が高まる。さらに、深津絵里。1997年の『キル』以来、過去6作（出演８度）に出演。その数を見ても、野田がその表現力に絶大な信頼を寄せていることが分かる。『エッグ』以来、実に14年ぶりとなる新作で、野田は深津にどんな新しい役を託すのか、楽しみでならない。しかも、広瀬と深津は本作で初の共演が実現するのだから話題必至だ。




この３人に、大倉孝二、高田聖子、橋本さとしという、歴戦の経験に裏打ちされた比類なき猛者たちが絡み合う。常に特異な存在感を放つ大倉は、2023年『兎、波を走る』における怪演も記憶に新しい。シリアスからコメディまでジャンルを問わず圧倒的な演技力で知られる高田は、実に15年ぶりのNODA・MAP作品に。やはり数多の作品で盤石な演技を見せる橋本は、広瀬と同じく「『Q』：A Night At The Kabuki」（再演）以来4年ぶりのNODA・MAP参加となる。この上に、重鎮・橋爪功が登場。『フェイクスピア』に続いて5年ぶりのNODA・MAP参加となる御年84歳の大ベテランが演じるのは如何なるキャラクターか？ また、川上友里がNODA・MAPに初出演。舞台を中心に数々の映像作品でも活躍中の川上が担う役割とは？ ここに野田秀樹を交えた9人の実力派俳優が一同に会する化学反応は絶対に見逃せない。さらに、野田戯曲の演出には欠かせない16名のアンサンブルキャストが縦横無尽に時空をかけるSF（サイエンス・フェイクション）を彩っていく。



『華氏マイナス320°』は 4月10日の東京初日を皮切りに、北九州、大阪にて公演。さらに、英語タイトルを『-320°F』(読み：Minus Three Twenty Fahrenheit)として、7月、ロンドンはサドラーズ・ウェルズ劇場で公演を行う。長年にわたる積極的な海外公演で高い評価を受け続けてきた野田秀樹だからこそ実現する、異例の初演作品によるロンドン公演である。




正しくない科学に基づいた、正しくないSF（サイエンス・フェイクション）によって、野田が提示する新たな劇世界とは!?　2026年、東京、大阪、北九州、そしてロンドンを席巻するNODA・MAP第28回公演『華氏マイナス320°』に、是非ともご注目ください！！



『華氏マイナス320°』ティザーサイト :
https://www.nodamap.com/kashi/


NODA・MAP第28回公演


『華氏マイナス320°』


作・演出｜野田秀樹



＜CAST＞


阿部サダヲ　広瀬すず　深津絵里


大倉孝二　高田聖子　川上友里　橋本さとし　野田秀樹　橋爪功



安東信助　大村わたる　近藤彩香　白倉裕二　谷村実紀　田花遥


中澤聖子　中島多羅　八条院蔵人　引間文香　藤井颯太郎


間瀬奈都美　的場祐太　MISAKI　森田真和　吉田朋弘



スウィング｜横山千穂　菊沢将憲



＜STAFF＞


美術｜堀尾幸男　美術補｜秋山光洋　照明｜服部基　北澤真


衣裳｜ひびのこづえ　美粧｜柘植伊佐夫　音楽｜原摩利彦　音響｜中原楽


振付｜井手茂太　映像｜上田大樹　舞台監督｜瀬崎将孝　プロデューサー｜鈴木弘之



東京公演　2026年3月8日(日)10:00　チケット一般発売


2026年4月10日(金)-5月31日(日)　東京芸術劇場プレイハウス


北九州公演　2026年3月8日(日)10:00　チケット一般発売


2026年6月6日(土)-6月14日(日)　J :ＣＯＭ北九州芸術劇場 大ホール


大阪公演　2026年6月14日(日)10:00　チケット一般発売


2026年7月22日(水)-8月2日(日)　新歌舞伎座



ロンドン公演　2026年7月2日(木)-7月11日(土)　Sadler’s Wells Theatre


■東京公演　2026年3月8日(日)10:00　チケット一般発売


2026年4月10日(金)-5月31日(日)　東京芸術劇場プレイハウス



＜料金（全席指定・税込）＞


S席13,000円　A席8,500円　サイドシート5,700円*


*25歳以下の方は、サイドシートを3,000円でご購入いただけます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　


[表1: https://prtimes.jp/data/corp/75525/table/13_1_01efac1d90a9de3a3442c371fd108ce8.jpg?v=202512101257 ]

主催｜NODA・MAP


共催｜東京芸術劇場（公益財団法人東京都歴史文化財団）


お問合せ｜NODA・MAP　03-6802-6681（平日11時－19時）



■北九州公演　2026年3月8日(日)10:00　チケット一般発売


2026年6月6日(土)-6月14日(日)　J :ＣＯＭ北九州芸術劇場 大ホール




＜料金（全席指定・税込）＞


S席13,000円　A席8,500円　サイドシート5,700円*


*25歳以下の方は、サイドシートを3,000円でご購入いただけます。（劇場のみ取扱い）


[表2: https://prtimes.jp/data/corp/75525/table/13_2_6b55d226193f53c8f160fc9d0f587649.jpg?v=202512101257 ]

主催｜(公財)北九州市芸術文化振興財団


共催｜北九州市


お問合せ｜Ｊ:ＣＯＭ北九州芸術劇場　093-562-2655(10時～18時)



■大阪公演　2026年6月14日(日)10:00　チケット一般発売


2026年7月22日(水)-8月2日(日)　新歌舞伎座




＜料金（全席指定・税込）＞


S席13,000円　A席8,500円　サイドシート5,700円*


*25歳以下の方は、サイドシートを3,000円でご購入いただけます。


[表3: https://prtimes.jp/data/corp/75525/table/13_3_d138cf9008453478a33558b5f23fc7e4.jpg?v=202512101257 ]

主催｜NODA・MAP


後援｜FM COCOLO／FM802


運営協力｜キョードー大阪


お問合せ｜NODA・MAP　03-6802-6681(平日11時～19時)


キョードーインフォメーション　0570-200-888(平日12時～17時)



□車いすでご来場のお客様は、スムーズなご案内の為、ご観劇の前日までにご購入席番を各公演のお問合せ先までご連絡ください。


□未就学児はご入場いただけません。


□不正転売やそれを目的とした購入・譲受けは、法律により禁じられています。


□チケットは必ず正規ルートから直接ご購入ください。


□公演中止の場合を除き、払戻しはいたしません。


■ロンドン公演


2026年7月2日(木)-7月11日(土)　Sadler’s Wells Theatre　(英語字幕あり)


主催｜NODA・MAP　　助成｜グレイトブリテン・ササカワ財団




NODA・MAP公式インスタグラム :
https://www.instagram.com/nodamap_official/
企画・製作｜NODA・MAP



公演に関するお問合せ｜NODA・MAP　03-6802-6681(平日11時～19時)