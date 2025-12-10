ニッチフレグランス専門店「NOSE SHOP」が伊勢丹新宿店で開催されるイベント「ストレンジクリスマス」へ12/10～12/16まで参加！オーナメントやジュエリー、ガラス作品を展開するブランドと出店

NOSE SHOP株式会社ストレンジクリスマス

香水砂漠”と呼ばれる日本の香水市場に一石を投じ、「他の誰でもない、あなたの鼻が主役のお店。」というコンセプトで、2017年の8月にスタートした日本初のニッチフレグランス専門店「NOSE SHOP（ノーズショップ）」は、伊勢丹新宿店 本館5階 センターパーク/ザ・ステージ#5で開催されるイベント「ストレンジクリスマス」へ2025年12月10日（水）～12月16日（火）まで出店いたします。

「ストレンジクリスマス」は、今年デビューした注目のクリスマスブランド「KIKA」をはじめ、ジュエリーショップ「stones stone zoo」や、ガラス造形作家の「yuri iwamoto」、そして「NOSE SHOP」が集結した、ちょっと変で、なんか愛おしい“STRANGE”が集まるイベント。

今回NOSE SHOPからは、90近くの取り扱いブランドの中から厳選した15ブランドを展開。さらに、NOSE SHOP取り扱い開始前のブランド「Trudon（トゥルドン）」を先行販売。ホリデーシーズンにぴったりなアイテム、キャンドル、ルームスプレーも展開します。

独自の世界観を提案するニッチフレグランスをはじめ、さまざまなジャンルの“STRANGE”に出会えるイベントへぜひお越しください。

自分の“ときめき”を選ぶ、“変な宝物”が集まるホリデーイベントストレンジクリスマス

ストレンジクリスマス

ストレンジクリスマスは、ちょっと変で、なんか愛おしい“STRANGE”が集まるホリデーイベント。

自分だけの“ときめき”が見つかるクリスマスの提案として、今年デビューしたばかりのクリスマスブランド「KIKA」をはじめ、1点物のジュエリーを展開する「stones stone zoo」、やさしい風合いのガラス造形を手掛ける「yuri iwamoto」、そして、世界中のニッチフレグランスを展開する「NOSE SHOP」が集結しました。

異なるジャンルの宝物が集結し、クリスマスにとっておきの出会いをお届けします。

量産された“ロマンチック”には、もう飽きた。

この冬、ちょっと変で、なんか愛おしい“STRANGE”が集まります。

記憶の隙間をくすぐる、〈NOSE SHOP〉のニッチフレグランス。

ひとクセあるけどなぜか笑ってしまう、〈KIKA〉のオーナメント。

自然の偶然が宿る、〈stones stone zoo〉のジュエリー。

やわらかくゆらぐ気配をまとう、〈yuri iwamoto〉のガラス作品。

ジャンルも表情もまったく違う“変な宝物”が、伊勢丹新宿に集まるホリデー。

誰かの“正解”ではなく、自分の“ときめき”を選ぶために。

NOSE SHOPで取り扱い予定のブランドを先行販売！

Trudon（トゥルドン）

ストレンジクリスマスでは、厳選したNOSE SHOPの人気アイテムを中心に展開。今回、NOSE SHOPで今後取り扱い予定のブランド「Trudon（トゥルドン）」を、本イベントで先行販売。

※NOSE SHOPでの取り扱いは2026年1月以降予定

Trudonは、ルイ14世即位前夜の1643年にフランスで創業した、現存する世界最古のキャンドルブランド。2020年にはフランス政府より伝統技術と文化を支える企業として「無形文化財企業（EPV）」に認定。今回、フランスを代表するといっても過言ではない名門ブランドを、NOSE SHOPでの取り扱い開始に先駆けて先行販売。ホリデーにぴったりなキャンドルを含むルームフレグランス11種に加え、香水6種の計17のアイテムが登場いたします。

そのほか、NOSE SHOPの人気ブランドを中心に計200を超えるアイテムがラインアップいたします。

［ブランドラインアップ］

Amouage、Bdk Parfums、Essential Parfums、Etat Libre d'Orange、Hellenist、Kerzon、Laboratorio Olfattivo、Maison Louis Marie、Maison Matine、Nicolai、Nishane、Thoo、Tiziana Terenzi、Trudon（★）、2787 他

（★）=先行展開ブランド

※ラインアップは変更になる可能性がございます。

※取り扱い商品は一部アイテムでのセレクトになります。

［イベント概要］

ストレンジクリスマス

展開ブランド｜KIKA、stones stone zoo、yuri iwamoto、NOSE SHOP

期間｜2025年12月10日（水）～12月16日（火）

場所｜伊勢丹新宿店 本館5階 センターパーク/ザ・ステージ#5

住所｜〒160-0022 東京都新宿区新宿3-14-1（東京メトロ丸の内線 伊勢丹方面改札すぐ）

営業時間｜10:00～20:00 ※最新の営業時間は、伊勢丹新宿店公式HPをご覧ください。

KIKA（奇貨）

KIKA

クリスマスって、なんであんなに胸がそわそわするんだろう。

ツリーを飾るたび、思い出がひとつずつ枝にぶら下がっていく。

「このオーナメント、3年前の冬に買ったやつだよね」

なんて、ちょっと笑いながら話す時間。

KIKAは、そんな記憶の断片たちを飾るブランドです。

毎年ひとつ。増やすのは、単なる飾りじゃなくて、未来の“懐かしい”たち。

クリスマスにしか現れない、小さな違和感と愛しさ。

よく見るとちょっと変、なんならちょっと笑える。

でも、なぜかツリーの一等地に飾りたくなる。

大量生産の完璧さじゃなく、ひとクセある手ざわりを。

忘れられない記憶って、だいたい少しおかしくて、やけに愛おしい。

KIKAは、そんな“変な宝物”を集めています。

Stones stone zoo

Stones stone zoo

天然石を自由な発想と手法で表現したスタイリッシュジュエリーショップ。

ポップでカラフルな天然石とK18・PTを組み合わせた唯一無二のデザインをお楽しみ下さい。

Yuri Iwamoto

Yuri Iwamoto

1993年 埼玉県生まれ。ガラスアーティスト。

武蔵野美術大学在学中にフィンランドのアアルト大学へ留学し、現在の作風の基盤を築く。

卒業後は富山県を拠点に活動している。

“温かいガラスはゆらゆら、ひらひらと絶えず動いていて、生き物のようです。

その柔らかさや「意思」を留めたい。そう思いながらガラスを吹いています。”

NOSE SHOP

NOSE SHOP

かつて“香水砂漠”と呼ばれた日本に、先陣を切って新しい香りの風を吹き込んだNOSE SHOP（ノーズショップ）。日本初のニッチフレグランス専門店として、2017年8月にスタート。大きな鼻のオブジェや、鼻を色とりどりに塗られた石膏像を目印に、現在、東京、大阪、名古屋など、主要都市を中心に15店舗を展開しています。高級ブランドのイメージや、専門知識が必要というイメージを払拭し、香水初心者から愛好家まで、誰もが自由で気軽に楽しめる空間を提供。世界中の新進気鋭なフレグランスブランドを、独自の視点でセレクトし、最上級の香りと共に暮らす喜びや楽しさを届けることを目指しています。名物企画として、ミニ香水がランダムに当たるコンテンツ「香水ガチャ(R)︎」を展開。その他、デイリーフレグランスブランド「KO-GU（コーグ）」のプロデュースも手掛けるなど、香りのイベント、香りのメディアとしての情報発信やリアルなワークショップなどを開催し、常に新しい香りの体験を提供しています。

［店舗一覧］

NOSE SHOP 新宿

東京都新宿区新宿4-1-6 ニュウマン新宿 2F TEL 050-8885-8240

NOSE SHOP SLOPE

東京都渋谷区神宮前２丁目１７－６ 神宮前ビルディング 5F TEL 03-6447-0400

NOSE SHOP 渋谷

東京都渋谷区神宮前6-20-10 RAYARD MIYASHITA PARK South 2F TEL 03-6427-3350

NOSE SHOP 池袋

東京都豊島区西池袋1-11-1 ルミネ池袋 2F TEL 03-6903-1500

NOSE SHOP 麻布台

東京都港区麻布台1丁目3番1号 麻布台ヒルズ タワープラザ 2F TEL 03-6277-6320

NOSE SHOP 有楽町

東京都千代田区有楽町2丁目5-1 ルミネ有楽町ルミネ1 3F TEL 03-6810-0400

NOSE SHOP 銀座

東京都中央区銀座3-6-1 松屋銀座 1F TEL 03-6263-2007

NOSE SHOP 高輪

東京都港区高輪2-21-1 ニュウマン高輪 North 3F TEL 03-6721-6661

NOSE SHOP 横浜

神奈川県横浜市西区南幸 1-1-1 ニュウマン横浜 3F TEL 045-534-5454

NOSE SHOP 名古屋

愛知県名古屋市中村区名駅1丁目1-3 タカシマヤ ゲートタワーモール 4F TEL 052-566-6402

NOSE SHOP 大阪

大阪府大阪市北区梅田3-1-3西館 ルクア イーレ 4F TEL 06-4300-7113

NOSE SHOP 神戸

兵庫県神戸市中央区小野柄通8-1-8 神戸阪急新館 2F Hankyu Mode Kobe TEL 078-200-7281

NOSE SHOP 札幌

北海道札幌市中央区南1条西3-3 札幌パルコ1F TEL 011-590-4822

NOSE SHOP 福岡

福岡県福岡市中央区天神2丁目5番35号 岩田屋本店 新館 1F TEL 092-600-1887

NOSE SHOP ONE FUKUOKA

福岡県福岡市中央区天神1-11-1 ONE FUKUOKA BLDG. 2F TEL 092-401-3880

NOSE SHOP オンラインストア

https://noseshop.jp