足元を守る、コンパクトな備え。『折りたためる防災シューズITSUMO(イツモ)』新発売
株式会社アルファックス
詳細を見る :
https://www.al-phax.co.jp/arrival/1324-445807
Amazon販売ページ :
https://www.amazon.co.jp/%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9-%E6%90%BA%E5%B8%AF%E7%94%A8%E9%98%B2%E7%81%BD%E3%82%B9%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%91-22-5-23-5cm-%E6%8A%98%E3%82%8A%E3%81%9F%E3%81%9F%E3%82%81%E3%82%8B%E9%98%B2%E7%81%BD%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%BA-AP-445807/dp/B0G33PTQRW/ref=sr_1_7?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=AXACPA4HX6TY&dib=eyJ2IjoiMSJ9.GLDAvxNac6tWLWQmeSvEz619r82y__Q4QtFOODIC6C0SAWQ4rm2GFOZMziEDMi31jAe2JiW_v6XPdLOSazvvsTuZVLn7QGt0mNSAZUboidmsXLa8jMgV9s0GvbwLSEXtw_ZHly4NbQc6kLwUJEukZGdjoU0x3d7rbutL1RR2GrMhXFJ-qH1zjMaSAPC0G5ZqS30pROXrBn2jFR8nGWcV5kBooMj2OOukeFvYs0q0MV9oGB-Fixctj4r0l0IO6VqmHANhQEG4UO4v8_FzeHmpDIVxH9gWXcsoCjRVDnEhVRg.IcKKTFGqIjJIrqF9Ze_ufhyJMMDaRAyq0Fq4AInnBbQ&dib_tag=se&keywords=%E9%98%B2%E7%81%BD%2B%E3%82%B9%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%91&qid=1765269867&sprefix=%E9%98%B2%E7%81%BD%E3%82%B9%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%91%2Caps%2C490&sr=8-7&th=1&psc=1
■会社概要
商号 ： 株式会社アルファックス
健康・美容雑貨・アイデアグッズ企画メーカーの株式会社アルファックス（代表取締役：由良充啓）は、もしもの時に身をまもる！「折りたためる防災シューズITSUMO(イツモ)」の発売を開始致しました。
いつでも使えてもしもの時も安心
踏抜きに強い、折りたたんで持ち歩ける携帯用防災シューズです。
耐踏抜き性インソール内蔵で足元をまもります。
コンパクトにしまえるポーチ付き。
普段のバッグやスーツケースの片隅に入れて旅先、宿泊先に持って行っても。
シンプルなフラットシューズだから、カジュアルにもフォーマルにも
【商品名】折りたためる防災シューズITSUMO(イツモ)
【販売価格】2,750円(税込)
【適応サイズ】
Mサイズ：22.5～23.5cm
Lサイズ：24.0～25.0cm
LLサイズ：25.5～27.0cm
【材質】本体/ナイロン100%、中材/ポリエステル100%、底材/スチレン系エラストマー、ポーチ/ナイロン
代表者 ： 代表取締役 由良 充啓
所在地 ： 〒540-0037 大阪府大阪市中央区内平野町2-1-9シグナスビル4Ｆ
設立 ： 平成11年10月
事業内容 ： 企画製造卸販売
資本金 ： 4,300万円
URL ： http://www.al-phax.co.jp/
お問い合わせフォーム：https://www.al-phax.co.jp/contact-corporation