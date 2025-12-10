『クラッシュフィーバー』10.5周年イベント！最大1050連無料ガチャなど豪華キャンペーンを実施！
モバイルゲーム事業を行うワンダープラネット株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長CEO：常川友樹、東証グロース：証券コード4199、以下当社）は、iOS/Android端末向けに配信中の『クラッシュフィーバー』において、2025年12月11日(木)より、10.5周年記念キャンペーンを開催することをお知らせいたします。
10.5周年では最大1050連無料ガチャや最大ポリゴン10,500コが当たるドリームチャンスなど10.5周年のテーマ「テンアゲゴージャス」に相応しい豪華キャンペーンを実施！
キャンペーンの一部をご紹介します。
■ダウンロードはこちら
App Store: https://apple.co/2TVUJ23
Google Play: https://bit.ly/2TzvWR9
１.最大1050連無料ガチャ開催！
期間中ログインやプレイでガチャチケットを集めてひける、最大1050連無料ガチャを開催！
２.ログインで「ポリゴン105個」をプレゼント
３.10.5周年テンアゲガチャ
200連で最高レアリティのコスト70が確定で排出される「10.5周年テンアゲガチャ」開催！期間中のログインやプレイで「テンアゲガチャチケット」を集めよう！
４.最大10,500ポリゴンが当たる！？ドリームチャンス開催！
1日1回限定のクエストをクリアでポリゴン10,500コが当たるチャンス！
5.『クラフィTV 10.5周年 大・大・大感謝SP!!』配信！
オフラインイベント『クラフィ10th メモリアルパーティー EX』会場からお届けする生放送！
10.5周年後半のキャンペーン情報はもちろん、視聴記念プレゼントなど盛りだくさんの内容となりますので、ぜひご視聴ください！
【配信日時】
2025年12月20日 (土)17:00～
【配信URL】
https://youtube.com/live/M2LkqW5zVxY
※開発中のため、内容が変更になる場合があります。
■『クラッシュフィーバー』概要
アプリ名：クラッシュフィーバー
カテゴリー： ブッ壊し！ポップ☆RPG
価格： 無料 (アプリ内課金あり)
対応OS：iOSバージョン13.0以降、Androidバージョン7.0以降
プロモーション動画：https://x.gd/8VMMb
公式サイト：https://crashfever.com/
公式X(旧Twitter): https://x.com/CrashFever_PR
■当社概要
社名：ワンダープラネット株式会社（WonderPlanet Inc.）
本社：愛知県名古屋市中区錦3-23-18 ニューサカエビル5F
設立日：2012年9月3日
代表者：代表取締役社長CEO 常川 友樹
事業内容：モバイルゲーム事業
公式Webサイト：https://wonderpla.net
＜本リリースに関するお問い合わせ先＞
ワンダープラネット株式会社
Email: hello@wonderpla.net