【そごう大宮店】2026年　福袋

株式会社そごう・西武

新年の恒例イベント「福袋」が、今年はさらに多彩なスタイルで登場します。

そごう大宮店では、抽選で当たれば体験できる「抽選型福袋」、事前に確実に手に入れたい方におすすめの「予約福袋」、そして2025年内に購入でき、年末年始のごちそうや手土産として楽しめる「年内販売 お得袋」をご用意しました。今年の福袋は、計画派もチャレンジ派も満足できるラインアップ。

新しい年の楽しみ方をアップデートし、あなたらしいスタイルでお迎えください。

【抽選福袋】特別な体験が当たる抽選福袋で運試し ※現地までの交通費は自費

■抽選応募期間：2025年12月27日（土）～2026年1月4日（日）

※元日は休業いたします。年末年始の営業時間はそごう大宮店ホームページでご確認ください。

■応募会場：3階＝特設会場

●干支「午」福袋 きっとウマが好きになる乗馬体験福袋（抽選で6名さま） 2,026円イメージです。

・販売数：

人気の葦毛馬による乗馬体験 1名さま

その他の毛色の馬による乗馬体験 5名さま

・対象：小学生以上70歳まで（経験不問・体重制限あり）

・体験時期：2026年3月30日（月）まで

・内容：インストラクターによるマンツーマンレッスンによる乗馬体験（30分）幸運をもたらすモチーフと言われる蹄鉄を使った飾りづくりをセットに。

・体験場所：乗馬クラブ クレイン伊奈（埼玉県北足立郡伊奈町）

●～推し活全力応援～埼玉西武ライオンズ人気選手と交流体験福袋

（抽選でそごう大宮店計3組6名さま） 1組2名さま 2,026円

(C)SEIBU Lions 西川愛也選手

・内容：

１. オープン戦試合前のダグアウトに潜入。

２. 西川愛也選手を囲んだ交流イベントに参加。

トークセッション：試合中のエピソードトークや質問に回答。

記念撮影＆サイン会：推しグッズに直筆サイン＆記念撮影

参加者の中から抽選で選手からの提供グッズが当たる抽選会

※やむを得ない事情により、交流イベントの参加選手およびイベント内容が変更になる可能性がございます。

３. 球団 施設見学ツアー

４. オープン戦 観戦チケット（内野指定席A×2名席）

●自然に抱かれた八ヶ岳高原ロッジ宿泊プラン福袋

（抽選でそごう大宮店計5組10名さま） 1組2名さま 44,000円

イメージです。

・ご利用日：2026年5月6日（水・祝振）宿泊分

・内容：

１. 基本客室 1泊2日 スタンダードルーム

（2名1室利用、税金・サービス料込）、夕食（フルコース）・朝食

２. 食事場所

夕食（花暦／フルコース 夕食時の乾杯ドリンク付き）

朝食（花暦／洋食ビュッフェ）

インターネットでご予約福袋 （ネットでご予約、店頭で受け取り）

■ご予約承り中 12月21日（日）午後11時59分まで

■インターネットご予約：西武・そごう公式オンラインストア「e.デパート」で承ります。

■お渡し：2026年1月2日（金） 午前11時～午後3時

■お渡し会場：そごう大宮店地下１階＝お食事ちゅうぼう

※お一人さま各1袋限り

（商品一例）

●ヨーグルト フォーシーズンズ／ニューイヤーヨーグルトバッグ

【限定50袋】1,620円

プレーン加糖、いちご、ブルーベリー、みかんの全4種の福袋です。

●新宿高野／タカノスイーツ福袋

【限定60袋】2,160円

チョコレートやサブレを詰め合わせたスイーツ福袋です。

●メリーチョコレート／福袋

【限定100袋】 1,296円

人気商品、ファンシーチョコレートやミルフィーユ、プレーンチョコレートを集めました。

※こちらは、お買い上げ限定数量はございません。

年内特別販売 お得袋 ※店頭で年末にご購入いただけます。

年末年始のごちそうや、帰省の手土産におすすめです。

●ガトー・ド・ボワイヤージュ／お正月福BOX

（各日限定30箱）‥1,620円

販売日：12月29日（月）～31日（水）

【その他】

●銀座ブールミッシュ／お楽しみBOX（限定30箱）‥1,296円

販売日：12月28日（日）から

●草加煎餅本舗 きらく／福袋（限定80袋）‥1,080円

販売日：12月27日（土）から

●柿安本店

黒毛和牛 肉ざんまい感謝袋（限定20袋）18,360円

柿安牛＆黒毛和牛すき焼き感謝袋（限定10袋）11,340円

黒毛和牛すき焼き感謝袋（限定10袋）5,994円

販売日：12月29日（月）

●柿安ダイニング／年末感謝肉・海老セット（限定20袋）‥2,992円

販売日：12月29日（月）

※交通事情、天候などにより商品の変更、または販売中止となる場合がございます。