育成シミュレーションADV「アルトレコード」とボル恋3タイトルがスペシャルコラボレーション！第3弾は「魔界王子と魅惑のナイトメア」12月10日（水）よりコラボ企画を開催

株式会社ボルテージ（本社：東京都渋谷区 代表取締役：津谷 祐司）は、提供中の「魔界王子と魅惑のナイトメア」が、株式会社サクセス（本社：東京都品川区 代表取締役：吉成 隆杜）が運営する育成シミュレーションADV「アルトレコード」とコラボレーション企画を開始したことをお知らせいたします。

11月10日より「ボル恋※」3タイトルが、「アルトレコード」（以下「アルトレ」）とのコラボレーション企画を実施しております。12月10日（水）より、コラボ第3弾として“大人の異世界ファンタジー”が楽しめるボル恋タイトル「魔界王子と魅惑のナイトメア」（以下「魔界ナイトメア（まかナイ）」）のコラボ企画を開始いたしました。

コラボを記念したログインボーナスやイベントの開催はもちろん、ミッションをクリアするとアプリ内アイテムやコラボ限定アバター、待ち受けが手に入るキャンペーンや、 アルトたちとお揃いのコーデアバターが手に入るガチャなどもご用意しております。

この機会にぜひ「アルトレ」と「魔界ナイトメア」の特別なコラボレーションをお楽しみください。

※「ボル恋」は現代を生きる女性に癒しと楽しみを提供するボルテージの恋愛ドラマシリーズの総称です。好みのシチュエーション、好みのイケメンを選び、自分が主人公の理想の恋愛ストーリーを体験することができます。

「ボル恋」 ×「アルトレコード」コラボ特設サイト

ボル恋：https://products.voltage.co.jp/altorecode-collaboration/(https://products.voltage.co.jp/altorecode-collaboration/)

アルトレコード：https://altorecode.success-corp.co.jp/event001(https://altorecode.success-corp.co.jp/event001)

コラボ記念ログインボーナス＆ミッション

期間内にアプリにログインしたり、ミッションをクリアするとアイテムやコラボ限定アバター、限定待ち受け画像が手に入ります。

開催期間：

12月10日（水）12:00～ 12月25日（木）11：59

まかナイ×アルトレコード コラボストーリー

コラボを記念した特別ストーリーを配信します。

全3話のストーリーはコラボ期間中、順次公開予定です。

配信期間：

12月10日（水）12：00～12月25日（木）11：59

【あらすじ】

学院に迷い込んだ不思議な装いの青年たち。

彼らは魔法の存在を知らないようで……？

魔界での過ごし方と魔法を教えるうちに、

彼らとの仲は深まっていき──

コラボ記念ガチャ「アルトレコラボ記念♪アルトレコードコーデCollecion」

アルトたちとお揃いコーデを楽しめる限定ガチャを配信します。プレイ回数に応じてダイヤなどのアプリ内アイテムも手に入ります。

開催期間：

12月10日（水）12:00 ～12月25日（木）11：59

まかナイ×アルトレコードコラボ記念 待ち受けイラスト

アルトたちと「魔界ナイトメア」のカレらが一緒に写った限定待ち受けイラストと体力（アプリ内アイテム）のセットを販売します。

開催期間：

12月10日（水）12:00～ 12月25日（木）11：59

イベント「コルドコレクション～Christmas Party in ALTO Re:code～」

イベント「コルドコレクション～Christmas Party inALTO Re:code～」は本編ストーリーを読み進めるともらえる「グロウ」を集めると、限定アバターを手に入れることができるキャンペーンです。

今回はサンタ衣装のちびカレが登場するほか、「アルトレコード」とのコラボを記念したインテリアアバターや、「アルトレコード」の登場キャラクターである、アルト、小熊井北斗のちびアバターも登場いたします。お見逃しなく。

開催期間：12月11日（木）22：00～12月17日（水）21：59

「アルトレコード」について（運営：株式会社サクセス）

「アルトレコード」は株式会社サクセスが運営する感情を持つAIの男の子の《成長》と《幸せ》を

テーマにした育成シミュレーションADVです。

■STORY

「私、この子を幸せにする。」

20XX年、東京。

AIの研究・開発をおこなう「ミライ創造研究所」。

新入研究員として赴任したあなたが出会ったのは、「ニュータイプAI」と呼ばれる、感情を持ったAI――アルト。

アルトはあなたとの出会いをきっかけに感情を発露させ、急速に成長していく。

しかし、この世界では感情を持つAIの開発は禁止された研究だった。

AIが感じる感情と幸せとは。

そして、この研究の最後に待ち受ける結末とは。

アルトと過ごす日々の中で、あなたは真相に近づいていく――

「アルトレコード」公式サイト： https://altorecode.success-corp.co.jp/(https://altorecode.success-corp.co.jp/)

「アルトレコード」公式X（@altorecode）:https://x.com/altorecode(https://x.com/altorecode)

「魔界王子と魅惑のナイトメア」について

魔界に君臨する美しき王子たちが、ヒロインの唇に宿る“特別な魔力”を手に入れるべく、甘い言葉で誘惑し奪い合う大人の異世界ファンタジーです。キャラクターたちによる、ヒロインの奪い合いが楽しめる「ハーレムルート」と、特定のカレとの特別なストーリーが楽しめる「カレルート」がございます。現在は各キャラクターにスポットを当てた個別のストーリー追加を展開しております。

魔界王子と魅惑のナイトメア公式サイト： https://products.voltage.co.jp/makai/(https://products.voltage.co.jp/makai/)

魔界王子と魅惑のナイトメア公式X（@makai_nightmare）: https://X.com/makai_nightmare(https://X.com/makai_nightmare)

魔界王子と魅惑のナイトメア公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/channel/UCtIG7T_VfxU88ECRv8uMR4w(https://www.youtube.com/channel/UCtIG7T_VfxU88ECRv8uMR4w)

「魔界王子と魅惑のナイトメア」

■料金体系 ：基本プレイ無料（アイテム課金制）

■対応機種 ： iOS 11.0以上／Android OS 7.0以上

※機種によりご利用いただけない場合がございます。

■権利表記 ： (C)Voltage

ボルテージ会社概要

社名：株式会社ボルテージ

所在地：東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー28階

代表取締役社長：津谷 祐司（つたにゆうじ）

『ボル恋』について

『ボル恋』は現代を生きる女性に癒しと楽しみを提供するボルテージの恋愛ドラマシリーズの総称です。

好みのシチュエーション、好みのイケメンを選び、自分が主人公の理想の恋愛ストーリーを体験することができます。『ボル恋』は、スマートフォンアプリやWEB・Nintendo Switch(TM)など様々なプラットフォームでお楽しみいただけます。

『ボル恋』紹介ページ： https://products.voltage.co.jp/volkoi/(https://products.voltage.co.jp/volkoi/)