ºÇ¶¯²¦¿Þ´Õ～The Ultimate Tournament～ DMM¤¯¤¸12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤êÈ¯Çä³«»Ï

¹çÆ±²ñ¼ÒDMM.com¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢PF¥«¥ó¥Ñ¥ËーCEO¡§Â¼ÃæÍª²ð¡¢°Ê²¼DMM¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡¢¥Ï¥º¥ì¤Ê¤·¤ÎÅ¹ÊÞ¤¯¤¸¥µー¥Ó¥¹¡ÖDMM¤¯¤¸¡×¤Ï2025Ç¯12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤êºÇ¶¯²¦¿Þ´Õ～The Ultimate Tournament～¤ÎDMM¤¯¤¸¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖºÇ¶¯Åç¡×¤òÉñÂæ¤ËÆ°Êª¡¢ÀäÌÇÆ°Êª¡¢º«Ãî¡¢¶²Îµ¤È¤¤¤Ã¤¿³Æ¼ïÂ°¤ÎÌÔ¼Ô¤¿¤Á¤¬ºÇ¶¯¤ÎºÂ¤ò¤«¤±¤ÆÁÔÂç¤Ê¥Èー¥Ê¥á¥ó¥ÈÊý¼°¤ÇÂÐ·è¤ò¹Ô¤¦¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÂç¿Íµ¤¤Î¥¢¥Ë¥á¤¬DMM¤¯¤¸¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÅ¹ÊÞ¤¯¤¸¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤DMM¤¯¤¸¸ÂÄê¤ÎÂ¿ºÌ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
È¯ÇäÆü¡¡¡§2025Ç¯12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê½ç¼¡È¯ÇäÍ½Äê¡¡¢¨Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
ÀÇ¹þ²Á³Ê¡§770±ß
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§https://scratch.dmm.com/realkuji/kuji/saikyooh/
¢§A¾Þ¡¡¾®Á¬¤òÃù¤á¤ëÎ¶¤Î²¦ ±þÎ¶Ãù¶âÈ¢¡ÊÁ´1¼ï¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§ÌóW330¡ßH130mm
¢§B¾Þ¡¡¶²Îµ²¦¥Æ¥£¥é¥Î¥µ¥¦¥ë¥¹ ¥À¥¤¥«¥Ã¥È¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡ÊÁ´1¼ï¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§Ìó280¡ßH300mm
¢§C¾Þ¡¡µÕ½±¤Î¥È¥ê¥±¥é¥È¥×¥¹ ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÊÁ´1¼ï¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§ÌóW55¡ßH80mm
¢§D¾Þ¡¡ºÇ¶¯¡ª¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ú¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¡ÊÁ´6¼ï¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§ÌóW120¡ßH140mm ¢¨¥·ー¥È»þ
¢¨¼ïÎà¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó
¢§E¾Þ¡¡¥«¥é¥Ó¥ÊÉÕ¤ ÌÔ¼Ô¥Þ¥ë¥Á¥±ー¥¹¡ÊÁ´5¼ï¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§ÌóW65¡ßH115mm
¢¨¼ïÎà¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹
¢§F¾Þ¡¡²æ¤³¤½¤¬ºÇ¶¯¡ªÎ©ÂÎ¥Ñ¥º¥ë¡ÊÁ´5¼ï¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§ÌóW170¡ßH120mm ¢¨¥·ー¥È»þ
¢¨¼ïÎà¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹
¢§G¾Þ¡¡¥¥é¥¥é ¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¿§»æ¡ÊÁ´5¼ï¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§ÌóW200¡ßH200mm
¢¨¼ïÎà¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó
¢§LAST CHANCE¾Þ¡¡µ±¤¯¡ª¾®Á¬¤òÃù¤á¤ëÎ¶¤Î²¦ ±þÎ¶Ãù¶âÈ¢(LASTver.)¡ÊÁ´1¼ï¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§ÌóW330¡ßH130mm
¢¨¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¥«¥éー
¢§W CHANCE¾Þ¡¡Áª¤Ù¤ëA¾Þ¤Þ¤¿¤ÏLAST CHANCE¾Þ¡ÊÁ´2¼ï¡Ë
¤¯¤¸·ô¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·¥ê¥¢¥ë¥³ー¥É¤òWEB¤ÇÆþÎÏ¤¹¤ë¤ÈÃêÁª¤Ç¥²¥Ã¥È¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡£
¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÁª¤ó¤Ç±þÊç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨LAST CHANCE¾Þ¤Ï¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¥«¥éー¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹
¸¢ÍøÉ½µ¡§(C)Gakken/Sai-Kyo-Oh/TX.
¡ÖDMM¤¯¤¸¡×¤È¤Ï
¡Ö¹¥¤¤ÊÀ¤³¦¤¬³¹¤Ç¤ß¤Ä¤«¤ë¡×¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ôー¤Ë¡¢Ì¡²è¤ä¥¢¥Ë¥á¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥²ー¥à¤äVTuber¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥°¥Ã¥º¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¡¢¥Ï¥º¥ì¤Ê¤·¤ÎÅ¹ÊÞ¤¯¤¸¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÏÁ´¤Æ¡ÖDMM¤¯¤¸¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÇÅ¸³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¤ª¹¥¤¤Ê¤¯¤¸¤òÁ´¹ñÍÍ¡¹¤ÊÅ¹ÊÞ¤Ç¹ØÆþ¤·¡¢Åö¤¿¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤½¤Î¾ì¤Ç°ú¤´¹¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤¯¤¸·ô¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥³ー¥É¤ÇW¥Á¥ã¥ó¥¹¾Þ¤Ë±þÊç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë·ÊÉÊ¤äÆÃÅµ¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¡£
¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¡¢½ñÅ¹¡¢²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¡¢¥Û¥Óー¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤ÉÁ´¹ñ¤ÎÈÎÇäÅ¹¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥°¥Ã¥º¤òÅ¸³«Í½Äê¡£¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¸³è·÷Æâ¤Ç¹¥¤¤ÊºîÉÊ¡¦¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÀ¤³¦¤ò¸«¤Ä¤±¤ë³Ú¤·¤µ¤È¡¢Íß¤·¤¤¾¦ÉÊ¤¬¤½¤Î¾ì¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ëËþÂ´¶¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¹çÆ±²ñ¼Ò DMM.com ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²ñ°÷¿ô5,146Ëü¿Í¡Ê¢¨¡Ë¤ò¸Ø¤ëÁí¹ç¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡ÖDMM.com¡×¤ò±¿±Ä¡£1998Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¡¢¸½ºß¤Ï60°Ê¾å¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ò±¿±Ä¡£Æ°²èÇÛ¿®¤äÅÅ»Ò½ñÀÒ¡¢¥¢¥Ë¥á¤Ê¤É¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥¨¥ó¥¿¥á¥µー¥Ó¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢3D¥×¥ê¥ó¥È¤äEV½¼ÅÅ¤Ê¤É¤Î¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢Ê¬Ìî¡¢AI¤È¤¤¤Ã¤¿ºÇÀèÃ¼¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿»ö¶È¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»ö¶È¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2022Ç¯¤Ë¤Ï¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó²ñ°÷¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¡ÖDMM¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥¨¥ó¥¿¥áÂÎ¸³¤ò¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ë¤Ä¤Ê¤°¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥¨¥ó¥¿¥á¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡×¤ÎÁÏÂ¤¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡¢¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥á¥Ã¥»ー¥¸¡ÖÃ¯¤â¤¬¸«¤¿¤¯¤Ê¤ëÌ¤Íè¡£¡×¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÊÑ²½¤È¿Ê²½¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤¿¤Ê»ö¶È¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨2025Ç¯2·î»þÅÀ
