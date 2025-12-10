「合宿免許、誰と参加する？」経験者1000人に聞いた“ひとり派vs友達派”のリアル

株式会社サクラス

株式会社サクラス（所在地：東京都中央区、代表取締役：山本 謙介）は、学生時代に合宿免許に参加したことがある男女を対象に、「合宿免許の参加スタイル」に関する調査を行いました。

短期間で免許が取れる「合宿免許」は、学生や若い社会人を中心に利用されることが多い免許取得方法のひとつです。

友達と一緒に参加する方もいれば、ひとりで集中して学びたいという方もいます。

では、実際のところ、合宿免許はどのような参加スタイルが多いのでしょうか。

＜調査サマリー＞

・合宿免許の参加スタイルは「ひとりで参加」が約半数、「友達と一緒に参加」と拮抗する結果に

・約7割が参加前に「不安を感じていた」と回答。内容は「知らない人とうまく話せるか」が最多

・他の参加者と交流があった方は多い。きっかけは「食事の時間」や「自由時間」

・誰かと一緒に参加して良かったことは「楽しく過ごせた」「安心できた」

・ひとりで参加して良かったことは「集中して取り組めた」「ひとりで行動する自信がついた」

調査概要：「合宿免許の参加スタイル」に関する調査

【調査期間】2025年11月18日（火）～2025年11月19日（水）

【調査方法】PRIZMA（https://www.prizma-link.com/press）によるインターネット調査

【調査人数】1,009人

【調査対象】調査回答時に学生時代に合宿免許に参加したことがある男女と回答したモニター

【調査元】株式会社サクラス（https://menkyo-meister.com/）

【モニター提供元】PRIZMAリサーチ

合宿免許「ひとり参加」派が約半数！参加前に人間関係や生活面に不安を感じていた方は約7割。その理由とは

はじめに、「合宿免許には誰と参加したか」について尋ねたところ、『ひとりで参加（50.2％）』が最も多く、『友達と一緒に参加（46.7％）』『恋人と一緒に参加（2.7％）』となりました。

約半数が「ひとり参加」「友達と参加」も同程度の割合で多く、目的や性格によって、学び方や過ごし方を柔軟に選ぶスタイルが浸透している様子がうかがえます。

続いて、合宿免許にひとり・誰かと一緒に参加した理由についてうかがいました。

ひとりで参加した方では、『休みの時期や予定が合った（44.0％）』『自分のペースで集中して学びたかった（43.4％）』『気をつかわず過ごしたかった（23.9％）』が上位となりました。

一方で、誰かと一緒に参加した方では『誰かと一緒なら楽しく過ごせると思った（52.5％）』『初めての合宿で不安だった（50.9％）』『休みの時期や予定が合った（32.0％）』が多く挙がりました。

ひとりで参加した方は、「効率」や「自分のペース」を重視する傾向が見られ、誰かと一緒に参加した方は「安心感」や「楽しさ」を求める傾向が強いことがわかります。

背景には、免許取得を学習機会と捉えるか、思い出づくりも兼ねた学習機会と捉えるかという価値観の違いがあると考えられます。

では、合宿免許に参加する前に、何かしらの不安を感じていた方はどの程度いるのでしょうか。

「参加する前に、合宿免許での人間関係や生活面に不安を感じていたか」について尋ねたところ、約7割が『とても不安を感じていた（23.7％）』『やや不安を感じていた（47.7％）』と回答しました。

多くの方が合宿免許での生活に不安を感じていたことから、短期間とはいえ共同生活や新しい人間関係に対する心理的ハードルがあると推察されます。

前の質問で、『とても不安を感じていた』『やや不安を感じていた』と回答した方に「どのようなことに不安を感じていたか」について尋ねたところ、『知らない人とうまく話せるか（43.6％）』が最も多く、『共同生活で他の参加者に気をつかうのが大変そう（36.7％）』『友達ができるか（27.4％）』となりました。

上位に挙がった回答が「人との関わり」に関連していることから、合宿免許は単なる技能習得の場ではなく、「人間関係を築く社会的空間」としても意識されていることがわかります。

特に、「気をつかう」「友達ができるか」といった回答は、閉じられた環境下での人間関係ストレスへの懸念を示していると考えられます。

では、実際の合宿免許の生活では、どのような交流が生まれたのでしょうか。

【まとめ】合宿免許は「学び」と「人との出会い」を両立させる場へ

今回の調査で、合宿免許の参加スタイルは「ひとりで集中したい派」と「誰かと一緒に楽しみたい派」の二極化が進んでいることが明らかになりました。

「ひとりで参加」した方からは「自分のペースで集中して学びたかった」「気をつかわず過ごしたかった」など、学習効率や自由度を重視する声が多く見られました。

一方で、「誰かと一緒に参加」した方では「誰かと一緒なら楽しく過ごせると思った」「初めての合宿で不安だった」といった“安心感”を重視する傾向が見られました。

また、参加前に「人間関係や生活面に不安を感じていた」という方は約7割にのぼり、「知らない人とうまく話せるか」「共同生活で他の参加者に気をつかうのが大変そう」といった、人との関わりに関する不安が中心でした。

このことから、合宿免許は運転技能の習得に加え、共同生活を通じて人との交流が生まれる機会でもあるといえます。

合宿免許における参加スタイルは、個人の性格や目的によって異なるものの、「集中して取り組みたい」「誰かと一緒に楽しみたい」など、それぞれの目的に合わせた参加の仕方が広がっていることがわかりました。

