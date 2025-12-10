コイン配布の新連載記念キャンペーンも実施！話題騒然の衝撃作「またね、神様」、待望の続編！「またね、神様 Restart」12/10～「マンガPark」で連載開始！
(C)ヴヤマ／白泉社
株式会社白泉社運営の総合エンタメアプリ・マンガ Park にて「またね、神様 Restart」(ヴヤマ)
の連載がスタートします！
【「またね、神様 Restart」(ヴヤマ) あらすじ】
あれから数か月後―。両は母校で体育教師となり、幸太郎は栄養士を目指して勉強中。同棲生活をスタートさせた 2 人はお互いを支えつつ、甘い日々を送るのだった。引っ越し直後、幸太郎は両の家を出て行った「あの日」のことを思い出していて…。発売後に話題騒然となった衝撃作「またね、神様」、待望の続編！
連載は 2025/12/10（水）スタート！
毎週水曜更新予定です
【新連載記念読書チャレンジキャンペーン】
「マンガPark」では「またね、神様 Restart」(ヴヤマ)の新連載を記念して、読書チャレンジキャンペーンを実施いたします。期間限定＆読めば必ずコインがもらえるBIGチャンス！
1チャプター目を読むと
5ボーナスコインプレゼント！
実施期間 12/10(水)～12/16(火)
詳細はマンガParkアプリをチェック！
https://manga-park.com/share?atid=100166&wtid=100169(https://manga-park.com/share?atid=100166&wtid=100169)
【アプリ概要】マンガ Park
・カテゴリ：ブック、コミック
・価格：無料(アプリ内課金あり)
・利用環境：スマートフォン、タブレット各端末、パソコン
・対応 OS：iOS14 以降、Android(TM) 7.0 以降
・無料ダウンロードはこちらから ＜App Store、GooglePlay 共通＞https://manga-park.com/app
・Web 版マンガ Park：https://manga-park.com/(https://manga-park.com/app)
・マンガ Park 公式 X（旧 Twitter）：https://twitter.com/manga_park(https://manga-park.com/app)
