コイン配布の新連載記念キャンペーンも実施！話題騒然の衝撃作「またね、神様」、待望の続編！「またね、神様 Restart」12/10～「マンガPark」で連載開始！

株式会社白泉社運営の総合エンタメアプリ・マンガ Park にて「またね、神様 Restart」(ヴヤマ)


の連載がスタートします！



【「またね、神様 Restart」(ヴヤマ)　あらすじ】


あれから数か月後―。両は母校で体育教師となり、幸太郎は栄養士を目指して勉強中。同棲生活をスタートさせた 2 人はお互いを支えつつ、甘い日々を送るのだった。引っ越し直後、幸太郎は両の家を出て行った「あの日」のことを思い出していて…。発売後に話題騒然となった衝撃作「またね、神様」、待望の続編！



連載は 2025/12/10（水）スタート！


毎週水曜更新予定です




【新連載記念読書チャレンジキャンペーン】

「マンガPark」では「またね、神様 Restart」(ヴヤマ)の新連載を記念して、読書チャレンジキャンペーンを実施いたします。期間限定＆読めば必ずコインがもらえるBIGチャンス！



1チャプター目を読むと


5ボーナスコインプレゼント！


実施期間　12/10(水)～12/16(火)



詳細はマンガParkアプリをチェック！


https://manga-park.com/share?atid=100166&wtid=100169(https://manga-park.com/share?atid=100166&wtid=100169)




【アプリ概要】マンガ Park

・カテゴリ：ブック、コミック


・価格：無料(アプリ内課金あり)


・利用環境：スマートフォン、タブレット各端末、パソコン


・対応 OS：iOS14 以降、Android(TM) 7.0 以降





・無料ダウンロードはこちらから ＜App Store、GooglePlay 共通＞https://manga-park.com/app


・Web 版マンガ Park：https://manga-park.com/(https://manga-park.com/app)


・マンガ Park 公式 X（旧 Twitter）：https://twitter.com/manga_park(https://manga-park.com/app)


