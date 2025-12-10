【米沢市ふるさと納税】クマ被害対策支援の寄附受付を開始

山形県米沢市

山形県米沢市（市長：近藤洋介）では、ふるさと納税を通じたクマ被害対策支援の寄附募集を開始しました。

近年、全国的に増加傾向にあるクマの被害。私たちの生活圏まで及ぶその脅威に、米沢市も大きな課題を抱えています。皆様のご支援が、地域住民の安全と安心を守るための確かな力となります。

米沢市におけるクマ被害の現状

全国各地でクマの出没や被害が相次ぐ中、市内各地でも多くのクマの出没・被害が発生しています。特に2025年は山間部だけではなく、住宅街や市街地、小中学校等の教育施設付近まで出没が相次ぎ、また人的被害や建物被害も起きており、出没・被害ともこれまでにない頻度で発生しております。

米沢市のクマ被害対策の取組

１．クマ出没情報の周知強化

米沢市LINE公式アカウントやＸでのクマ目撃情報の発信、広報車によるアナウンスの実施

２．市民への注意喚起

早朝・夕方及び夜間での散歩やジョギングの自粛呼びかけ、柿の実などの取り残し果実の除去などクマの誘引物撤去の啓発。

３．捕獲体制の強化

箱罠の設置、緊急銃猟の体制整備

４．クマ出没対策への支援

ヤブの刈払い・雑木林伐採費用の補助、柿の実などの不要果樹伐採費用の補助

寄附金の使い道

皆さまからのご寄附は、クマ被害対策に係る事業に活用させていただきます。

○ 猟友会の活動費用

○ 箱罠の設置などの捕獲活動費用

○ ヤブの刈払い、雑木林伐採や不要果樹伐採への助成費用

米沢市長からのメッセージ

豊かな自然に囲まれた米沢市において、近年クマの出没が市民の皆様の生活を脅かす深刻な問題となっております。私たちは、市民の皆様が安心して暮らせるよう、そして米沢市の豊かな自然と共生できるよう、クマ被害対策に取り組んでおります。

しかし、これらの対策には多大な費用と労力を要し、市の予算だけでは十分に対応しきれない現状があります。この度のふるさと納税を通じたご支援は、米沢市のクマ被害対策に直接的に充てられ、地域の安全・安心に繋がる確かな力となります。皆様の温かいご支援とご協力を心よりお願い申し上げます。

寄附募集の詳細

寄附募集サイト

○さとふる寄附申込ページ

https://www.satofull.jp/products/list.php?s4=%E5%B1%B1%E5%BD%A2%E7%9C%8C&s3=%E7%B1%B3%E6%B2%A2%E5%B8%82&q=%E7%86%8A%E8%A2%AB%E5%AE%B3%E5%AF%BE%E7%AD%96&cnt=60&p=1(https://www.satofull.jp/products/list.php?s4=%E5%B1%B1%E5%BD%A2%E7%9C%8C&s3=%E7%B1%B3%E6%B2%A2%E5%B8%82&q=%E7%86%8A%E8%A2%AB%E5%AE%B3%E5%AF%BE%E7%AD%96&cnt=60&p=1)

○さとふる特集ページ【広がるクマ被害から地域を守る～ふるさと納税でクマ対策を支援～】

https://www.satofull.jp/static/special/bear-measures.php

山形県米沢市について

米沢市は、東京から新幹線で約２時間、山形県の最南部に位置するまちです。夏暑く冬寒い、季節の移り変わりがはっきりした気候で、四季折々の情緒を肌で感じることができ、国内屈指のブランド牛「米沢牛」、お米や果物などバラエティに富んだ豊かな食材を育んでいます。また江戸時代に上杉家の城下町として栄えたことから、歴史的な名所・旧跡がまちの至るところに数多く残り、「なせば成る」で有名な第9代米沢藩主上杉鷹山が産業として確立した米沢織をはじめ、近年では有機ELなど新たな技術の発祥の地となっている「ものづくりのまち」でもあります。

【ホームページ】 https://www.city.yonezawa.yamagata.jp/

米沢市のふるさと納税について

越後の龍・上杉謙信を祀る 上杉神社第9代米沢藩主 上杉鷹山すき焼きのまち 米沢

米沢市では、ふるさと納税を通じて魅力を全国に発信するとともに、いただいた寄附金は子育て・教育を県内最高水準に引き上げ、市民の所得が増える環境をつくり、雪に強く、移動しやすく、誰もが暮らしやすい「好循環の米沢」の実現のため、以下の取組に活用します。

１．強い経営基盤をつくり、活気に満ちた産業の創出

２．次世代を担う子どもたちの成長を支え、安心して子育てができる環境づくり

３．健康長寿と医療福祉の充実

４．交流やつながりを通じた交流人口の拡大

５．住環境を整備し安全安心に暮らせるまちづくり

６．魅力を「向上・発信・創出」するまちづくり

７．山形大学工学部等の高等教育機関への支援による学園都市事業の推進

８．ふるさとの自然、歴史・文化を未来につなぐまちづくり

本件に関するお問い合わせ

米沢市産業部商工課ふるさと納税推進室

電話：0238-22-5111

MAIL：furusato@city.yonezawa.yamagata.jp

FAX：0238-24-4541