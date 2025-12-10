我こそは「藤井猛クイズ王」だ！特別企画「藤井猛九段ファン検定　クイズ王選手権」を開催

株式会社マイナビ出版

株式会社マイナビ出版（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：角竹輝紀）は2026年1月31日（土）、歌舞伎座タワーにて特別企画「藤井猛九段ファン検定 クイズ王選手権」を開催します。藤井猛クイズ王の称号をかけて、ぜひ挑戦してください。

マニアックな問題を解いて、藤井猛九段の署名入り免状をゲットしよう

「藤井猛九段看寿賞受賞記念イベント」開催時の様子

・藤井猛ファン検定 兼 クイズ王選手権予選

藤井猛九段についての基本的な問題から少し知識がいる問題、藤井猛九段と気持ちを一致させないといけない問題まで、幅広く出題。 ４択形式なので気軽に参加できます。スマートフォンからご回答いただき、各問題について藤井猛九段本人による解説をいただきます。 正解数に応じて、藤井猛ファン検定の認定証を差し上げます。１級～３級で、多く正解するほど上の級となります。

また、この問題はクイズ王選手権の予選を兼ねており、解答成績上位の方はクイズ王選手権に進出することができます。

・藤井猛九段クイズ王選手権

日ごろからどれだけ藤井猛九段のことを考えているかが問われる、マニアックな問題を出題。早押し、口頭でご解答いただきます。もっとも多く正解した方が藤井猛九段クイズ王です！ クイズ王の方には藤井猛九段の署名入り免状をプレゼント！また、クイズ王選手権の問題も藤井猛九段本人による解説をいただくので、観戦される方もお楽しみいただけます。

イベント概要

日時：2026年１月31日（土）13：30～15：30

出演：藤井猛九段

会場：東京都中央区銀座４丁目１２-１５ 歌舞伎座タワー23Ｆ 2306 （地下鉄日比谷線東銀座駅直結）

※歌舞伎町タワーと間違いやすいのでお気をつけください

料金：5,500円（5,000円＋税10％）

申し込み

https://book.mynavi.jp/shogi/products/detail/id=149217

その他

・正解数に応じた認定証のほか、問題と解答、解説をまとめた資料を差し上げます。

・希望者限定で、藤井猛九段の直筆扇子、直筆色紙を販売します。

・2026年１月4日までにご購入いただいたお客様にはイベント当日に藤井猛九段からお渡し。それ以降のご購入は後日お送りいたします。

直筆扇子：18,000円＋税10％

直筆色紙：4,000円＋税10％

マイナビ出版について

株式会社マイナビ出版は、経営理念「知と学び、体験、ビジネスを通じて、あなたの明日をともに描く」を掲げ、従来の書籍や情報発信にとどまらず、学びを実践できる体験や、読者同士のコミュニケーションの場の提供など、みなさま一人ひとりの仕事とプライベートをともに支えるパブリッシャーです。

【会社概要】

2015年10月に、株式会社毎日コミュニケーションズの出版事業部門を分社化し、株式会社マイナビ出版として出発しました。45年続けてきた出版事業で培ったノウハウを核に、 IT、将棋、世界遺産、ライフスタイルなどのジャンルで、みなさまの仕事と生活の充実と課題解決に寄り添える会社を目指します。

本社：東京都千代田区一ツ橋二丁目６番３号

代表取締役 社長執行役員：角竹輝紀

公式HP：https://pub.mynavi.jp/