東海エリア最大のラーメンイベント「名古屋ラーメンまつり」に、ぴあMOOK『究極のラーメン』プロデュース店が今回も出店！2月3日(火)より「名古屋ラーメンまつり2026」開催！

東海エリア最大のラーメンイベント「名古屋ラーメンまつり」。今回も、3幕入替制での開催となり、各幕10店舗ずつ合計30店舗のラーメンが2月3日(火)より楽しめます。

『究極のラーメン』プロデュース店として、2幕目と3幕目に1店舗ずつ、東海エリアの人気店が登場します。

2幕には、豚骨と水のみで作り上げる、濃厚スープが大人気の「拉麺mellow」登場。国産豚の丸骨、肩などあらゆる部位の骨を長時間炊いて取ったスープは濃厚ながら、後味は飲み干せるほどにすっきり。ラーメンまつりでは、その自慢のスープに背油と黒醤油を加え、超濃厚豚骨ソースが麺ともよく絡み合う、中毒性のある最高な一杯が味わえます。

3幕目には、「ぶ」のつくラーメン屋の一号店である「拉麺ぶらい」が名古屋ラーメンまつりに初登場。スープには系列店でもある「熱田味噌拉麺ぶりゆ」の自家製味噌を使用。「ぶらい×ぶりゆ」のスペシャルな一杯をお見逃しなく。

この機会に、ぜひともその旨さを味わってほしい店舗ばかりです。いずれも、スープ、麺、トッピングの全てにこだわった逸品となります。

また、前売チケットは、チケットぴあで好評発売中。

通常券では、1,000円のラーメンチケットが、前売券では、950円とお得に購入できます。イベント当日、券売機に並ばずスムーズにラーメンを食べたい人は、お得な前売券のご購入がおすすめです。

今回の開催で、10回目を迎える「名古屋ラーメンまつり」。公式webサイトで詳細をぜひチェックしてみてください。

【公式webサイト】

https://www.ctv.co.jp/nagoya-ramen/

【公演概要】

日時：

＜第1幕＞2月3日(火)～8日(日)

＜第2幕＞2月10日(火)～15日(日)

＜第3幕＞2月17日(火)～23日(月・祝)

10：30～20：30（ラストオーダー20：30）

各幕最終日、2月8日(日)、15日(日)、23日(月・祝)の営業時間は10時30分～18時00分(ラストオーダー：17時45分)です。

※2月9日(月)、16日(月)は入替休日となります。

場所：

久屋大通公園 エディオン久屋広場

〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄3丁目65



料金（税込）：

【会場販売】

■ラーメンチケット-1,000円

※会場内の券売機、およびチケットぴあにて販売いたします。

※セブンイレブン店内「店頭マルチコピー機」よりチケットぴあを選択(Pコード：995-782)、または、チケットぴあ販売サイト(https://w.pia.jp/t/ramen2026-n/)でご購入頂けます。

【前売券】

■ラーメンチケット-950円

※前売券は、チケットぴあ(セブンイレブン店内, チケットぴあ販売サイト)でのみ販売。

お問い合わせ：中京テレビ イベント事業グループ [TEL] 052‐588-4467(平日11:00～17:00)

【『究極のラーメン』プロデュース店舗＆出店メニュー ご紹介】

＜第2幕＞ 拉麺mellow

「豚味」にこだわる店主が作る、看板メニュー「豚と水のそば」は、豚と水だけで炊き上げたスープはクセを一切感じない、濃厚で上品な味わい。麺は店内の製麺室で作る自家製麺で、愛知県産きぬあかりを中心に北海道さんのゆめちからなどを使用し、スープに負けない食感で仕上げる。

■商品名：特濃ぶた豚黒和えそば

豚骨と水だけで作る濃厚スープに、背油と黒醤油を加えた超濃厚豚骨ソースが誕生。麺はスープを絡めとるような、自家製の平打ち極太ちぢれ麺を使用し、トッピングにはとろっとろ食感の煮込み豚がたっぷり乗ります！「豚味」にこだわる店主が作る渾身の一杯をお楽しみに！

＜第3幕＞ 拉麺ぶらい

愛知の名店、「ぶ」のつくラーメン屋の一号店である「ぶらい」。名古屋コーチン丸鶏を使い、昔ながらの製法で作られた深いコクと芳醇な醤油の香りが漂うスープと、全粒粉と国産小麦「春よ恋」を自家焙煎した独特の食感が特徴の麺と、鴨油をたっぷりとかけた熟成黒醤油が看板メニュー。

■商品名：濃厚！鴨白湯みそらーめん

系列店である「ぶりゆ」の自家製味噌×岩手鴨を使った白湯スープ×「ぶらい」の自家焙煎をした麺の最強な組み合わせの一杯が登場！岩手鴨ミンチと、知多半島のブランド豚ハッピーポークを低温調理で旨味を凝縮したチャーシュー、焼きネギの豪華トッピングとともにお召し上がりください。

【『究極のラーメン』について】

東海エリアNo.1ラーメン本、今年も発売！

これぞ東海が誇る最高の一杯！

半額クーポン16店、1年間使える特典パスポート「麺パス」58店対応！！

『究極のラーメン2026 東海版』

名古屋・尾張・三河・岐阜・三重・浜松のブロックに分けて、今食べるべき約430杯のラーメンを掲載。

期待のニューオープン店も91軒を掲載！

読者特典の充実ぶりも自信アリ！ 通常のクーポンに加え、半額クーポン16店、購入者なら一年間何度でも使える特典パスポート「麺パス」も58店が対応しています。

第14回を迎えた恒例の「究極のラーメンAWARD」では、東京の名店のDNAを受け継ぐ岐阜の注目店「麺 喜色」が総合グランプリを受賞。GP受賞を記念したコラボ限定麺の提供も決定しました！

◎詳細はBOOKぴあにて https://book.pia.co.jp/book/b651859.html(https://book.pia.co.jp/book/b667198.html)