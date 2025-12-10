12/19（金）能取岬灯台「願いを叶える鐘」完成記念！「あなたの願いを叶えますキャンペーン」開催

ソーシャルアクションネットワーク

能取岬（のとろみさき）灯台コンソーシアムは、12月19日（金）に北海道網走市の能取岬に誕生する新スポット「願いを叶える鐘」の周知を目的にした企画「あなたの願いを叶えますキャンペーン」を実施します。

このイベントは、日本財団「海と日本プロジェクト」の一環として、灯台を中心に地域の海の記憶を掘り起こし、地域と地域、異分野と異業種、日本と世界をつなぎ、新たな海洋体験を創造していく「海と灯台プロジェクト」の助成を受けて実施します。

１.能取岬灯台を結節点とした地域活性化

完成前のためイメージ図

オホーツク海に面した能取岬からは知床連山を見渡すことができ、夏季の沖合にはクジラやイルカが回遊し、冬季には流氷が訪れます。このような素敵な岬の先端に能取岬灯台があり、映画やCMのロケ地としても数多く利用されている魅力的な観光地となっています。

魅力あふれる能取岬ですが、観光客が来訪してもお金の使い途がないために観光消費に繋がりません。また二次交通がないことから自動車かレンタサイクルでしか訪れることができないため、観光地としてのポテンシャルを十分に活かせていない状況にあります。

このように魅力と課題の双方を抱えていますが、魅力を最大限に活かし「灯台を結節点とした地域活性化」を図るために当プロジェクトを立ち上げ、この度「願いを叶える鐘」が完成しました。

２.「願いを叶える鐘」と「ホタテ貝の絵馬」

網走には、古代の北方海洋民族「オホーツク文化人」が残したモヨロ貝塚があり、そこから「モヨロのヴィーナス」と呼ばれる人々の祈りを象徴する女性像が発掘されました。

かつてシャーマンとして人々の心を導いた「ヴィーナス」と、海を行く船を導く「灯台」。この二つの導き手を重ね合わせ、能取岬を現代の「願いが叶う場所」として生まれ変わらせたいと考えています。

訪れた方は、「ホタテの貝の絵馬」に願い事を書き、「願いを叶える鐘」を鳴らします。灯台の光が願いを空へと運び、叶えてくれる。そんな特別な体験をお届けします。

３.あなたの願いを叶えますキャンペーン

「願いを叶える鐘」の完成を記念して開催する「あなたの願いを叶えますキャンペーン」では、「能取岬灯台や網走市内を舞台にしたやってみたいこと」を募集します。訪れた方がホタテ貝の絵馬に願いを書き、鐘を鳴らしてもらいます。その後、応募者の中から選ばれた方の願いを実現するキャンペーンです。

このような取り組みを通じて、能取岬を旅人が願いを唱える特別な場所にしていきます。

＜実施概要＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/161057/table/422_1_9f927f444e855b997bc6d0373e898fd0.jpg?v=202512101257 ]

詳細はこちら

https://www.wishingbell-abashiri.jp/site_apply/top.html

＜団体概要＞

団体名称：能取岬灯台コンソーシアム

構成団体：一般社団法人網走市観光協会（幹事社）、網走市、北海道バリュースコープ株式会社

海と灯台プロジェクト 新たな灯台利活用モデル事業

日本財団「海と日本プロジェクト」の一環として、灯台を中心に地域の海の記憶を掘り起こし、地域と地域、異分野と異業種、日本と世界をつなぎ、新たな海洋体験を創造していく「海と灯台プロジェクト」。その取り組みのひとつである「新たな灯台利活用モデル事業」は、持続可能な灯台利活用事業の開発を実施する団体に対して資金面および企画運営の助言等のサポートを行う事業です。灯台を訪れる人を増やし、海や周辺地域への興味関心を高めることを目的とした単体または複数の灯台を活用する事業企画を対象とします。

海と日本プロジェクト公式サイト https://uminohi.jp/

海と灯台プロジェクト公式サイト https://toudai.uminohi.jp/