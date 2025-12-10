レトロゲーム遊び放題アプリ「PicoPico」2025年12月10日「リングキング」（コンシューマー版）追加！

株式会社Ｄ４エンタープライズ

レトロゲーム関連の復刻・配信ビジネスなどを行なっている株式会社D4エンタープライズ（本社・東京都中央区、代表取締役・鈴木直人）は、同社が提供するレトロゲーム遊び放題のアプリ『PicoPico』にて、12月10日（水）に「リングキング」（コンシューマー版）を追加しました。今回は無料タイトルとなり、本アプリをダウンロードいただいた方は、どなたでもお楽しみいただけます。ぜひ『PicoPico』でレトロゲームの面白さに触れてみてください。

「リングキング」カートリッジイメージ画像

■「リングキング」（コンシューマー版）

おーっと！ 右フックがチャンピオンの顔面にヒット！ これは効いている、チャンピオンの足が止まった。チャンスだ、チャレンジャー！ 一気にラッシュをかける。2発、3発……チャンピオン、もはや棒立ちだ～っ!!－－出ましたーっ！ とどめの左アッパーカット!!

「リングキング」タイトル画像「リングキング」ゲーム画像１

本作は1987年にリリースされたボクシングゲーム。プレイヤーは新人ボクサーとなって、トレーニングや試合を重ね、世界チャンピオンを目指すことになります。

操作は、移動（ステップ）、パンチ、防御の３つと非常にシンプルですが、これらを組み合わせることで、ストレート、ボディブロー、フック、アッパーカットなどを打ち分けられるほか、さらに条件が揃うことで特別な必殺技なども発動します。ちなみに試合中にはクリンチやインターバルでのボタン連打で体力の回復なども行えるので、これらも上手に使うことが攻略の秘訣となるでしょう。

またキャラクターの育成ができる点も本作の魅力。ボクサーにはパンチ、スタミナ、スピードの3つのパラメータがあり、経験を積んで入手できるポイントを、これらの能力に割り振ることで、あなたのボクサーはどんどん強くなっていきます。重たいパンチのパワー系を目指すも、手数で勝負のスピード系を目指すもあなたの自由自在！ 世界チャンピオンへの道は非常にハードですが、テクニックや育成を駆使してチャンピオンの座を目指してください。

「リングキング」ゲーム画像２「リングキング」ゲーム画像３

ジャンル: スポーツ

権利表記:

(C)D4Enterprise Co.,Ltd. / (C)ProjectEGG

※今後も随時アップデートやタイトルの追加を行っていく予定です。

■商品情報

商品名：PicoPico

公式サイト：https://www.pico2.net/(https://www.pico2.net/)

公式Twitterアカウント：https://twitter.com/pico2egg

Copyright 2018-2024 D4Enterprise Co.,Ltd.