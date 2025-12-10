Gaku、新曲「君とクリスマス」配信スタート＆Music Video公開
シンガーソングライター「Gaku」の新曲『君とクリスマス』が本日12月10日（水）より配信されている。
『君とクリスマス』は、恋人と過ごすクリスマスの夜を心待ちにする気持ちを描いた、心温まるラブソング。「君が好き」という真っ直ぐな想いを、ポップなメロディーに乗せ、やわらかなファルセットで歌い上げた本作から、Gakuの新たな魅力が感じられる。
また、本日20時には同曲のMusic VideoがYouTubeでプレミア公開される。Music Videoには、インフルエンサーの「もんち&なおき」「ペットです。」が出演し、カップルがクリスマスシーズンのデートを楽しむ様子が収められている。監督は野田智雄が務めた。
▼Gaku『君とクリスマス』Music Video
12月10日(水)20:00公開
https://youtu.be/cNYn06FFhgU
▼配信情報
「君とクリスマス」先行配信中 ▶ https://lnk.to/Kimi_to_Christmas
▼ライブ情報
楽祭~Gaku LIVE 2025~
日程：2025年12月28日(日)
会場：東京・下北沢DaisyBar
開場：12:00 / 開演：12:30
●料金
前方エリアチケット (オリジナルステッカー特典付き / 数量限定)：\4,000（税込）
一般チケット（前売） ：\3,500（税込）
一般チケット（当日） ：\4,000（税込）
※ドリンク代別途
公演情報 ▶ https://gaku-music.com
▼Gaku Profile
22歳のシンガーソングライター。
直接胸に訴えかけてくる力強い歌声と、切なくエモーショナルな音楽性が魅力のアーティスト。
音楽好きな父に影響され、18歳で音楽を始める。
「自身の武道館公演でお父さんと共演すること」を夢に掲げ、各地でライブ活動を行っている。
HP : https://gaku-music.com
X：https://x.com/music_gaku0723
Instagram : https://www.instagram.com/music_gaku0723
TikTok : https://www.tiktok.com/@music_gaku0723
YouTube : https://www.youtube.com/@gaku_music_official