Gaku、新曲「君とクリスマス」配信スタート＆Music Video公開

The Orchard Japan

シンガーソングライター「Gaku」の新曲『君とクリスマス』が本日12月10日（水）より配信されている。

『君とクリスマス』は、恋人と過ごすクリスマスの夜を心待ちにする気持ちを描いた、心温まるラブソング。「君が好き」という真っ直ぐな想いを、ポップなメロディーに乗せ、やわらかなファルセットで歌い上げた本作から、Gakuの新たな魅力が感じられる。

また、本日20時には同曲のMusic VideoがYouTubeでプレミア公開される。Music Videoには、インフルエンサーの「もんち&なおき」「ペットです。」が出演し、カップルがクリスマスシーズンのデートを楽しむ様子が収められている。監督は野田智雄が務めた。

▼Gaku『君とクリスマス』Music Video

12月10日(水)20:00公開

https://youtu.be/cNYn06FFhgU

▼配信情報

「君とクリスマス」先行配信中 ▶ https://lnk.to/Kimi_to_Christmas

▼ライブ情報

楽祭~Gaku LIVE 2025~

日程：2025年12月28日(日)

会場：東京・下北沢DaisyBar

開場：12:00 / 開演：12:30

●料金

前方エリアチケット (オリジナルステッカー特典付き / 数量限定)：\4,000（税込）

一般チケット（前売） ：\3,500（税込）

一般チケット（当日） ：\4,000（税込）

※ドリンク代別途

公演情報 ▶ https://gaku-music.com

▼Gaku Profile

22歳のシンガーソングライター。

直接胸に訴えかけてくる力強い歌声と、切なくエモーショナルな音楽性が魅力のアーティスト。

音楽好きな父に影響され、18歳で音楽を始める。

「自身の武道館公演でお父さんと共演すること」を夢に掲げ、各地でライブ活動を行っている。

HP : https://gaku-music.com

X：https://x.com/music_gaku0723

Instagram : https://www.instagram.com/music_gaku0723

TikTok : https://www.tiktok.com/@music_gaku0723

YouTube : https://www.youtube.com/@gaku_music_official