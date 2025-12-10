Gaku、新曲「君とクリスマス」配信スタート＆Music Video公開

The Orchard Japan




シンガーソングライター「Gaku」の新曲『君とクリスマス』が本日12月10日（水）より配信されている。



『君とクリスマス』は、恋人と過ごすクリスマスの夜を心待ちにする気持ちを描いた、心温まるラブソング。「君が好き」という真っ直ぐな想いを、ポップなメロディーに乗せ、やわらかなファルセットで歌い上げた本作から、Gakuの新たな魅力が感じられる。



また、本日20時には同曲のMusic VideoがYouTubeでプレミア公開される。Music Videoには、インフルエンサーの「もんち&なおき」「ペットです。」が出演し、カップルがクリスマスシーズンのデートを楽しむ様子が収められている。監督は野田智雄が務めた。




▼Gaku『君とクリスマス』Music Video


12月10日(水)20:00公開


https://youtu.be/cNYn06FFhgU



▼配信情報




「君とクリスマス」先行配信中 ▶ https://lnk.to/Kimi_to_Christmas




▼ライブ情報


楽祭~Gaku LIVE 2025~


日程：2025年12月28日(日)


会場：東京・下北沢DaisyBar


開場：12:00 / 開演：12:30



●料金


前方エリアチケット (オリジナルステッカー特典付き / 数量限定)：\4,000（税込）


一般チケット（前売）　　：\3,500（税込）


一般チケット（当日）　　：\4,000（税込）


※ドリンク代別途



公演情報 ▶ https://gaku-music.com





▼Gaku Profile


22歳のシンガーソングライター。


直接胸に訴えかけてくる力強い歌声と、切なくエモーショナルな音楽性が魅力のアーティスト。


音楽好きな父に影響され、18歳で音楽を始める。


「自身の武道館公演でお父さんと共演すること」を夢に掲げ、各地でライブ活動を行っている。


HP : https://gaku-music.com



X：https://x.com/music_gaku0723


Instagram : https://www.instagram.com/music_gaku0723


TikTok : https://www.tiktok.com/@music_gaku0723


YouTube : https://www.youtube.com/@gaku_music_official