社員の学びと宅建合格を支える“1日1時間勉強ルール”の成果ダイバーシティ推進のもと、視覚障害のある社員が宅建試験に合格

「住まいを通して人を幸せにする世界を創る」をミッションに掲げるハウスコム株式会社〔所在地：東京都港区、代表取締役 社長執行役員：田村 穂、以下ハウスコム〕は、社員一人ひとりの自己成長と専門性向上を支援する人的資本経営を推進しています。このたび、当社で働く視覚障害がある社員が、国家資格「宅地建物取引士」試験に合格しました。宅建士は、不動産取引に必要な専門知識を有していることを証明する国家資格で、重要事項説明などの業務を行うために法律で設置が義務づけられている極めて重要な資格です。障害の有無を問わず全社員が学びに挑戦できる環境を整備してきた取り組みが、確かな成果として実を結んだことをお知らせします。

当社では、「社員の成長が会社の成長につながる」という考えのもと、就業時間内に自己研鑽を進めら

れる「1日1時間勉強ルール」を導入し、宅地建物取引士の資格取得を積極的に支援しています。社員が業務と学習を両立しやすい環境を整備することで、誰もが継続的にスキルを磨ける体制を整えています。

また、社内で練習問題を共有し、社員同士が学習の進捗状況を報告し合う「宅建の森」プロジェクトを展開し、互いに励まし合いながら学ぶ文化が自然と醸成され、学習の習慣化やモチベーション向上につながっています。さらに、社員が講師となってオンライン研修を行う「ワンポイントレッスン」にて宅地建物取引士試験合格に必要な知識や学習ポイントを解説する研修も実施する学習機会も設けています。加えて、内定者に向けた勉強会も開催し、入社前から学習の機会を提供することで、未来の社員の資格取得を後押ししています。学び続ける社員を継続的に支援するこの取り組みは、専門性の向上だけでなく、社員一人ひとりのキャリア形成にも大きく寄与しています。

■視覚障害を持つ当社社員 石井 源葵(いしい げんき)さんのコメント

「4度目の挑戦で宅地建物取引士試験に合格しました。勤務中の勉強時間を確保してくださった上司、個別に指導してくれた先輩宅建士など、会社全体の支えに心から感謝しています。通勤中は電車内で音声学習を活用し、図は頭の中で描くなど、状況に合わせて学び方を工夫しました。知識を答えに応用できない弱点を把握し、それを克服する練習を重ね、時間はかかっても諦めなかったことが結果につながったと思います。この温かく挑戦を応援し合える社風の中で、私の後に続く仲間が増えることを祈っています」

