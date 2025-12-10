【Renta!】パピレス（Renta!）×セガサミーグループ日本式フルカラー縦スクロールトゥーンレーベル『ZETooN』（ゼットゥーン）作品の独占先行配信を開始！

写真拡大 (全7枚)

株式会社パピレス


株式会社パピレス（東証スタンダード3641、所在地：東京都千代田区、代表取締役：松井康子）は、2025年12月10日（水）に、セガサミーグループ×パピレス（Renta!）日本式フルカラー縦スクロールトゥーンレーベル『ZETooN』（ゼットゥーン）作品の独占先行配信を開始したことを発表いたします。



　この度、マルチデバイス対応電子書籍レンタルサイト「Renta!」（https://renta.papy.co.jp/）では、2025年12月10日（水）より、セガサミーグループ×パピレス（Renta!）日本式フルカラー縦スクロールトゥーンレーベル『ZETooN』（ゼットゥーン）作品の独占先行配信を開始いたします。



今回はその第一弾として、『ROLLING AGE（ローリング・エイジ）』『宝石の遊女』『スクール × ビースト』『スマホひとつで異世界の借金返済クエスト』の4作品のシーズン１を結末まで一挙公開！




■『ZETooN』（ゼットゥーン）とは




　ZETooNとは、グローバルにエンタテインメントコンテンツを提供するセガサミーグループと国内電子書籍ストアのパイオニアである株式会社パピレスが、次世代のオリジナルIPを多メディア展開するために立ち上げた、フルカラー縦スクロールトゥーン（※）レーベルです。2026年夏にグローバルへ向けた正式ローンチを予定しています。


※　トゥーンとは、アニメ(Cartoon)から派生した言葉です。従来の漫画やコミックよりも幅広いビジュアル表現を目指しています。



　従来の「毎週更新」を超える、1シーズン丸ごと全話同時配信による「一気読み」の新スタイルを採用。自社スタジオ制作ならではのハイパーなビジュアル、著名クリエイターによるオリジナルキャラクター、日本式の物語メソッドで生み出された新たなエモーションをお届けします！



　自分のリズムで「読む映画」をコンセプトに作られたこだわりの詰まったZETooN作品を、この機会にぜひお楽しみください！



Renta!ZETooN作品特集ページはこちら


https://renta.papy.co.jp/renta/sc/frm/page/original/t_zetoon.htm



『ZETooN』公式サイトはこちら


https://zetoon.jp/


公式サイト限定で『14歳と3ヵ月の夏　1995年に飛ばされて　ゲーセンいったら涙出た　～バーチャファイターシスターズ～』の＜はじまりのエピソード版＞を公開中です。



■各種SNS


公式X：https://x.com/ZETooN_Studio


公式YouTube：https://www.youtube.com/@ZETooN_Studio


公式TikTok：https://www.tiktok.com/@zetoon_studio




■作品情報



『ROLLING AGE（ローリング・エイジ）』前編

企画・制作：ZETooNスタジオ
参加クリエイター：コースケ(キャラクターデザイン)、日暮茶坊(脚本)　ほか


配信開始日：12月10日（水）


初回配信話数：前編 全12話



https://renta.papy.co.jp/renta/sc/frm/page/original/t_zetoon-sbt.htm



Zの扉を開ける


神スピード終末カーアクション



お前の行きたい未来、必ず俺が連れてってやる






あらすじ：


近未来、世界から捨てられた街“Z”ではTAXIだけが命を運ぶ。夜の帳と共に街を支配する怪物の名は＜DARK＞。Z最小のTAXIチーム“シルバー・コヨーテ”のリーダー、エイジはある雨の夜、ボロ雑巾のように捨てられていた青年を拾う。一方、最大派閥“ゴールデン・イーグル”内部では、エイジの首を直接狙う音のない刺客が動き出していた。“シルコ”のドライバー達は無線をキャッチする。「13エリアに配車」。今夜のＺは――いつも以上に荒れ模様だ。



作品ページはこちら


https://renta.papy.co.jp/renta/sc/frm/page/original/t_zetoon-sbt.htm





『宝石の遊女』

企画・制作：ZETooNスタジオ
参加クリエイター：桜海とあ(脚本)、しらまめ(キャラクターデザイン)、冬島暮(絵コンテ) 　ほか



配信開始日：12月10日（水）


初回配信話数：全15話



https://renta.papy.co.jp/renta/sc/frm/page/original/t_zetoon-hsy.htm



江戸を狂わす、金色の遊女


その真実を誰も知らない






あらすじ：


フランス革命の動乱で家族と故郷を失った貴族令嬢エリザベス。漂流の末、命を繋いだ地は異国・日本。「異人」として追われる中、吉原随一の花魁・菊乃に救われる。生きるため、彼女は金色の髪を隠し、遊女見習い「エリス」として過酷な運命に身を投じていく。



作品ページはこちら


https://renta.papy.co.jp/renta/sc/frm/page/original/t_zetoon-hsy.htm





『スクール × ビースト』

企画・制作：ZETooNスタジオ
参加クリエイター：黒井嵐輔(脚本)、Nottsuo(クリーチャーデザイン) 　ほか



配信開始日：12月10日（水）


初回配信話数：全15話



https://renta.papy.co.jp/renta/sc/frm/page/original/t_zetoon-scb.htm



幻獣に喰い殺されるか？ 裏切り者を処刑するか？


地獄の島で真犯人を暴き出せ






あらすじ：


奇怪な無人島に校舎ごと転送された私立聖陽学園高等部2年D組の生徒30人。彼らを待っていたのは、巨大で狂暴な「幻獣」との死闘と、クラスに潜む裏切り者「親玉」を捜し出すデスゲームだった。「投票」によって仲間を処刑する過酷な試練に急加速する疑心暗鬼。逃げ場ゼロのノンストップ学園サバイバルスリラー。



作品ページはこちら


https://renta.papy.co.jp/renta/sc/frm/page/original/t_zetoon-scb.htm





『スマホひとつで異世界の借金返済クエスト』

企画・制作：ZETooNスタジオ
参加クリエイター：薙澤なお(脚本・絵コンテ)　ほか 　



配信開始日：12月10日（水）


初回配信話数：全15話



https://renta.papy.co.jp/renta/sc/frm/page/original/t_zetoon-ybt.htm



転生したのにYOEEE！


一攫千金か死か、命懸けの異世界「闇バイト」






あらすじ：


借金苦で飛んだ男がスマホ片手に異世界転生！　した先でも怖～い取り立て屋がいきなりガン詰め。謎のスマホアプリを頼りに、返済のため危険な「闇バイト」に手を染める。結婚詐欺、運び屋、膨れ上がる借金、デカいヤマの向こうは天国か地獄か、崖っぷち系異世界アドベンチャー開幕！



作品ページはこちら


https://renta.papy.co.jp/renta/sc/frm/page/original/t_zetoon-ybt.htm




ZETooNは、セガサミーホールディングス株式会社と株式会社パピレスの合弁会社である JadeComiX株式会社が制作しています。
URL（https://jadecomix.com/）





株式会社パピレスは、今後もより多くのユーザーにご満足いただける電子書籍サイトを目指して、サービスの充実に邁進してまいります。






■マルチデバイス対応電子書籍レンタルサイト「Renta!」について


URL：https://renta.papy.co.jp/



　「Renta!」は「誰でも、手軽に、安価に」電子書籍の閲覧ができるサービスとして、2007年にオープンいたしました。


　現在までに多数のユーザーにご利用いただき、2025年には、会員数1050万人を突破いたしました。コミックや小説・実用書、タテコミやアニコミ等の次世代コンテンツに加えて、SNSで話題のショートドラマやアニメなどの動画も続々入荷しており、いつでも・どこでも・簡単に・好きな端末で楽しめます。※1


　価格設定は48時間閲覧方式の「レンタル」を採用し、安価な書籍閲覧を実現しております。また、レンタルだけではなく「購入」も可能で、「手軽にちょっと読みたい」と「繰り返し何度でも読みたい」という、異なるニーズに対応しています。


　なお、Renta!では書籍の作品データやユーザーの利用状況を、株式会社パピレス提供のクラウド上に保管します。これにより、利用シーンによる閲覧デバイスの使い分けは勿論、モバイル端末の紛失・故障・機種変更等に際しても、引き続き別の端末から作品を楽しめます。



※1　閲覧期間と価格の設定は個々のコンテンツによって異なります。予めご了承下さい。




【会社概要】


　■会社名　　株式会社パピレス


　■代表者　　代表取締役　松井　康子


　■資本金　　4億1,446万円


　■設　立　　1995年3月31日


　■所在地　　〒102-0094　東京都千代田区紀尾井町3-12　紀尾井町ビル


　■TEL　　　03-6272-9533（代表）


　■FAX　　　03-6272-9563


　■URL　　 https://papy.co.jp/corp_site/


　■事業内容　電子書籍販売




【本件に関するお問い合わせ】


　■会社名　　株式会社パピレス


　■担当　　　広報担当


　■TEL　　　03-6272-9533


　■FAX　　　03-6272-9563


　■Email　　press@papy.co.jp