ベルク、埼玉県鶴ヶ島市と包括連携協定を締結

株式会社ベルク

株式会社ベルク（本社：埼玉県鶴ヶ島市、代表取締役社長：原島一誠、以下「ベルク」）は、本社所在地である埼玉県鶴ヶ島市と地域社会の活性化および市民サービスの向上を目的とした「包括連携協定」を締結いたしました。

本協定に基づき、ベルクと埼玉県鶴ヶ島市は、相互の資源やノウハウを行政と企業の垣根を越えて活用し、市民の皆様が健康で安心して暮らせる持続可能な地域社会の実現に向けて、多岐にわたる分野で連携・協力してまいります。

連携の背景と目的

鶴ヶ島市長 小川尋海（左）、ベルク代表取締役社長 原島一誠（右）

ベルクは、「Better Life with Community（地域社会の人々により充実した生活を）」を経営理念に掲げ、地域に根差した事業活動を展開してまいりました。この度、本社を置く埼玉県鶴ヶ島市と包括的な連携協定を締結することで、行政と企業、それぞれの強みを活かし、健康づくり、災害対策、子育て支援、環境対策など、地域社会が抱える様々な課題解決に貢献し、持続可能なまちづくりを推進してまいります。

今後の主な取り組み

本協定で定める連携分野に基づき、以下の活動を中心に埼玉県鶴ヶ島市と協力してまいります。

１.「食」を通じた市民の健康づくりへの貢献

・ 埼玉県鶴ヶ島市が推進する「健康になれる食環境づくり」事業に、令和７年度より参加しております。

・令和８年度以降は、当社店舗での適塩レシピの配布や減塩食品の試食など、「減塩」と「野菜摂取」をテーマにした啓発イベントを埼玉県鶴ヶ島市と共同で開催していく予定です。

２.災害対策への協力体制の強化

・市の防災訓練への参加をはじめ、今後、様々な災害対策等において連携を深めてまいります。

・ベルクは坂戸、鶴ヶ島水道企業団と災害時等における応急給水の応援に関する協定を締結しており（令和７年７月１日）、本社敷地内に緊急時給水栓と給水車を配備するなど、災害発生時を見据えた迅速な対応整備を整えております（令和７年３月配備）。

・本協定を通じて、今まで培った知見と資源を埼玉県鶴ヶ島市の防災体制強化に最大限活用し、市民の皆様の安心・安全な生活を支えてまいります。

３.その他の連携分野

上記のほか、「こどもたちの育成や子育て支援」「環境対策」「シティプロモーション」といった幅広い分野での連携を通じて、市民サービスの向上と地域活性化に尽力してまいります。

株式会社ベルク

会社名 ：株式会社ベルク

代表者 ：代表取締役社長 原島一誠

設立日 ：1959年5月

本社所在地 ：埼玉県鶴ヶ島市脚折1646番

事業内容 ：食品スーパーマーケット・チェーン経営

公式HP ：https://www.belc.jp/



＜一般のお客様・報道関係者からのお問い合わせ先＞

株式会社ベルク 業務サポート部広報・IR担当

TEL:049-287-0111(受付時間 平日9:00-18:00)