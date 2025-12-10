TuneCore Japan、新オーディション企画「#NEXT BUZZ PROJECT」始動

チューンコアジャパン株式会社

音楽配信ディストリビューションサービスTuneCore Japanを運営するチューンコアジャパン株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：野田威一郎）は、インディペンデントアーティストの新たな活躍の場を広げるため、新たなオーディション企画「#NEXT BUZZ PROJECT」を開始します。

Apple MusicやSpotifyといった音楽ストリーミングサービス、そしてTuneCore Japanのような音楽デジタルディストリビューションサービスの普及により、誰もが自らの音楽作品を配信・リリースできる時代となりました。アーティストは自分のペースで音楽活動や作品発表を行うことが可能になった一方で、リリースのハードルが下がったことにより、日々膨大な数の作品が発信される中で、自身の楽曲をリスナーに届けることがこれまで以上に難しくなっています。



このような状況を踏まえ、日々数多くの楽曲を配信し、インディペンデントアーティストの素晴らしい作品が世の中へ届けられる現場に最も近い立場にいるTuneCore Japanだからこそ、より多くの方々に多彩な音楽を聴いていただける場を創出したいと常に考えています。



今回始動する新たなオーディション企画「#NEXT BUZZ PROJECT」は、インディペンデントアーティストの可能性をさらに広げる取り組みの一環です。さまざまなインフルエンサーやクリエイターとのコラボレーションを通じて、魅力あふれる楽曲がより多くのリスナーに届く機会を創出していきます。



本企画のオーディションにより選出された楽曲は、複数のインフルエンサーが紹介、もしくは、使用する（BGM、踊ってみた等）ことでターゲットとなるリスナー層への到達と楽曲の認知度最大化を目指します。

企画概要

【プロジェクト名称】

「#NEXT BUZZ PROJECT」



【応募の流れ】

１. TuneCore Japanで楽曲を配信

２. 楽曲をオーディションページより応募する

３. TuneCore Japanとインフルエンサーが楽曲を選出

４. インフルエンサーが投稿を作成

４. 完成した動画を随時インフルエンサーが投稿し、バイラルを狙う



参加予定クリエイター

Nagi 「邦ロック/曲紹介」https://www.tiktok.com/@nagi_jrock

選曲日和-センキョクビヨリ- https://www.tiktok.com/@senkyokubiyori

kotone(チェゴ) https://www.tiktok.com/@ko_to555

その他多数

【開催スケジュール】

第一弾：

楽曲募集期間：12月9日(火)～1月30日(金)

オーディションページ：

https://www.tunecore.co.jp/wanted/nextbuzzproject_01



第二弾：

楽曲募集期間：2月頃を予定



TuneCore Japanは、インディペンデントアーティストの皆さまが制作された楽曲をより多くのリスナーに届ける取り組みを継続的に行うことで、素晴らしい創作活動のきっかけを生み出したいと考えています。多くの皆さまからのご応募を心よりお待ちしております。

【TuneCore Japan】

自分で作った楽曲を、利用者であれば、『誰でも』世界中（185ヶ国以上）の配信ストアで販売できる、音楽配信ディストリビューションサービス。2012年10月より、日本でのサービスを開始しており、アーティストへの総還元額は711億円を突破。国内外問わずアーティストが楽曲販売可能な音楽配信ストア及び新機能を追加し続け、積極的に事業展開を行っている。

http://www.tunecore.co.jp/

【会社概要】

会社名：チューンコアジャパン株式会社

設立：2012年2月

代表取締役社長：野田威一郎

資本金：4,500万円

《本件に関するお問い合わせ先》

チューンコアジャパン株式会社 PR担当

TEL：03-6824-9354 Email：contact@tunecore.co.jp