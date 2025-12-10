【横浜ベイホテル東急】みなとみらいの夜景と共に愉しむ、毎年大人気のスイーツブッフェ『いちごジャーニー』

東急ホテルズ＆リゾーツ株式会社

横浜ベイホテル東急（横浜市西区みなとみらい・総支配人 八木 進午）オールデイダイニング「カフェ トスカ」（2階）で、毎週木曜のディナータイム（17時から）限定で実施しているデザートブッフェ『スィートジャーニー』。2026年も1月8日(木)～4月30日(木)の期間限定で、毎年大好評をいただいている「いちごジャーニー」を開催いたします。2026年1月1日（木・祝）10時より、2月開催のご予約を公式ウェブサイトからのオンライン事前決済にて承ります。

毎年多くのファンを魅了し、大人気のナイトデザートブッフェ「いちごジャーニー」。12月1日に予約を開始した１月開催分は、10時の販売開始後すぐに完売となりました。

人気の秘密は『フレッシュいちごの食べ比べ』！今回も約6銘柄のブランドいちごをご用意いたします。このほか、定番人気の『ショートケーキ』や『タルト』、『ロールケーキ』をはじめ、滑らかなくちどけの『プリン』や、層が楽しい『トライフル』などのグラスデザートも！

さらに、目の前でお作りするアクションコーナーでは、いちごのクリームで仕上げる『モンブラン』をご用意いたします。『ローストビーフ』や『カルボナーラ』『窯焼きピッツァ』など、トスカならではのお食事メニューも充実。

みなとみらいの夜景を眺めながら過ごす大人のデザートブッフェは、お酒とともにお楽しみいただけるのも特徴の一つです。お仕事帰りやご褒美時間に、“いちごスイーツの旅”をお楽しみください。

詳細を見る :https://ybht.co.jp/restaurant/plan/restfair0115.php

◆1月分は即日完売！いちごジャーニーのおすすめポイント3選

１.フレッシュいちご約6銘柄の食べ比べが叶う

２.吹き抜けになった空間・大きなガラス窓から眺める夜景！

３.スイーツだけじゃない！カフェトスカで人気のメニューなど充実のお食事メニュー！

◆デザートブッフェ 「いちごジャーニー」 2月開催 概要

■期間： 2026年2月5・19・26日 木曜日限定 要予約

■期間：※ご予約は1月1日(木・祝)10時よりスタート

（予約受付初日はオンライン事前決済のみ）

2月12日(木)はディナーブッフェ＆スイートジャーニー

コラボイベント開催 お1人さま\12,000～

■時間： 17：00～/17：30～/18：00～（各120分制）

■場所： オールデイダイニング「カフェ トスカ」(2階)

■料金： お1人さま \7,900 / 【新登場】3時間プラン 大人お1人さま \8,900

赤白ワイン・スパークリングワイン フリーフロー付き \9,900

小学生 \4,600 / 4歳以上の未就学児 \3,100

◆いちごジャーニー ブッフェメニュー

・いちご約6銘柄の食べ比べ

6種の異なるいちごをご用意いたします。

※銘柄は時期により異なります。

・アクションコーナー

いちごのモンブラン

ケーキ

・いちごのショートケーキ

・いちごのロールケーキ

・フレジェ

・いちごのテリーヌ

・いちごとショコラのパリブレスト

・いちごのタルト

・（1・2月限定）柚子タルト

・いちごのミルフィーユ

・（1・2月限定）チョコレートシフォンケーキ

・サラダフリュイ

グラスデザート

・いちごジュレ

・いちごプリン

・ライスクリスピー いちごショコラ

・いちごスープ

・いちごのトライフル

ソフトクリーム

食事メニュー

ジューシーに焼き上げたローストビーフ

＜カフェ トスカ名物＞パルミジャーノ・レッジャーノで仕上げるカルボナーラ ほか

※表示料金はサービス料・税金が含まれております

※食材の入荷状況によりメニューが変更になる場合がございます

※法令によりお車を運転される方、20歳未満のお客さまへのアルコールの提供は一切お断りいたします ※写真はイメージです。

カフェトスカのご紹介

みなとみらいの景色とともに美食ブッフェを楽しめる「カフェトスカ」。

開放的な吹き抜けからの光に照らされるパームツリーや、海辺をイメージして水をたたえた空間など、まさに都会の中のオアシス。横浜ベイホテル東急ならではのアーバンリゾートを演出いたします。

人気のアクションコーナーでは、シェフが目の前でお料理を仕上げるなど、味はもちろん音や香りなど五感を刺激するブッフェを体感していただけます。

また「メゾンカイザー」のブレッドをブッフェスタイルで提供できるのも魅力の一つです。日本全国の食材に魅せられたシェフのこだわりのメニューをご堪能ください。

