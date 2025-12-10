「DROASobi～どろのふしぎ体験プログラム～」動画が環境省主催「環境教育・ESD実践動画100選」に2年連続で選定

株式会社Ｉ-ｎｅ

株式会社Ｉ-ｎｅ（本社：大阪市中央区）が展開するクレイビューティーブランド【DROAS（ドロアス）】は、2024年から「DROASobi～どろのふしぎ体験プログラム～」の活動を実施しています。

この度、同プログラムの動画が環境省主催の「令和7年度環境教育・ESD実践動画100選」に2年連続で選定され、2025年12月7日(日)には、授与式が行われました。

子どもたちが「泥と自然のつながり」を体験したイベント「DROASobi～どろのふしぎ体験プログラム～」の動画は、以下よりご覧いただけます。

（環境教育・ESD実践動画100選では、他の選出動画とあわせてご覧いただけます）

環境教育・ESD実践動画100選： https://policies.env.go.jp/policy/eco/jissendoga/kokai/(https://policies.env.go.jp/policy/eco/jissendoga/kokai/)

授与式の様子

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=B1bsyP7mX9A ]

2025年12月7日(日)に環境教育・ESD実践動画100選の認定書授与式が行われました。

環境教育・ESD実践動画100選では、持続可能な社会を実現するために現場で実践する方や学ぶ方のヒントになるよう、環境省が環境教育・ESDの実践の優良事例の動画を公募・選定し、優良事例のショーケースとして広く発信しています。

■審査員コメント

誰でもワークショップを開催できる教材セットを新たに開発し公開された点が素晴らしいです。

泥遊びが幼児のどのような気づきに繋がるのかといった、ESDのポイントも今後入れ込んでいただくことに期待します。

「DROASobi～どろのふしぎ体験プログラム～」について

幼少期における泥あそびは五感を刺激するだけでなく、自然体験を通した知識の獲得と自然への理解を通して、「自己肯定感」「主体性」「コミュニケーション能力」の向上といった教育効果が期待されます。 自然体験を通して子どもたちのウェルビーイングを育むきっかけづくりとして、2024年より本プログラムを開始しました。

2025年度は「天候や場所に制限されずに、この活動を全国の子どもたちへ届けたい」との思いから、誰でも簡単にワークショップを開催できる教材セット（絵本・泥だんごの作り方・ワークショップの手引）をDROASブランドサイトで無料公開しました。私たちの生活と密接な泥について絵本でわかりやすく学び、五感を使った泥だんご作りから自然との一体感を得ることで、豊かな人間性の獲得が期待できます。本教材セットは、泥だんごによる幼児教育を含めた環境教育に注力する島根大学教育学部の松本一郎教授監修のもとで新たに開発・制作したものです。

教材セットの無料ダウンロード :https://droas.jp/assets/pdf/droasobi.zip

「DROASobi～どろのふしぎ体験プログラム～ 」教材セット

絵本

泥だんごの作り方

ワークショップ運営の手引き

＜監修パートナー 島根大学 松本一郎 教授のコメント ＞

受賞、本当におめでとうございます。

社会的な効果、特に幼児期からの自然科学リテラシーの育成を意識した本取組みは、社会を豊かに、そして持続可能に導く大きなヒントになったものと確信しています。この取組みが市民の日常での消費活動と連動して、より良い価値観を生み出し続けていくことを願っています。

松本一郎（まつもといちろう）教授（島根大学）

1991年島根大学大学院を修了後、東京の民間企業にて国策としての地球資源・環境問題についての調査・研究に携わる。1996年金沢大学にて地球のマントル研究で博士（理学）の学位を取得。

2001年より同職。SDGs /ESDを中心とした環境教育・防災減災教育・理科教育を柱に、地球科学分野の専門研究を行う。

実践教育としてSDGｓ/ESD、ジオパーク／野外学習、天体学習（i-CAN, Wel-CAM）、防災/減災教育とその啓発活動に尽力。高等学校のSSH活動をはじめ、科学館や自然館などへの運営や教育支援、幼稚園などでの泥だんご保育（幼児教育）にも力を入れている。また、SDGs担当の学長補佐、大学生協中国・四国事業連合の理事長、ならびに、認定NPO法人 自然再生センターの理事長を兼任している。

DROASobi（ドロアソビ）について

何億年も前から人の歴史と共にあった泥。DROASはその魅力や機能を伝えるべく、「泥の恵みで、明日の美しさを育む。」をコンセプトに、ビューティーケア商品を発売してまいりました。

I-neでは、ミッション「We are Social Beauty Innovators for Chain of Happiness：私たちは、“美しく革新的な方法”で、“幸せの連鎖”があふれる社会の実現に、挑戦し続けます。」のもと、商品を通じて、購入いただいた人はもちろん、その周りの人にも幸せの体験を届けていくことをめざしています。

DROASでは、クレイビューティーブランドとしてお客様の生活をより良くする価値提供に加え、今後は泥の力を美容以外でも追及し、さらにお客様の幸せの連鎖をつくり広げていきたいという想いから、泥とのふれあいを通じたウェルビーイングに貢献する自然体験プロジェクト「DROASobi（ドロアソビ）」が誕生しました。

