産業用でもエレコム品質を！IP67対応の丸型M12・M8コネクタ、防水インダストリアルコネクタを新発売

エレコム株式会社（本社：大阪市中央区、取締役社長執行役員：石見 浩一）は、国際規格IEC 61076の丸型M12・M8防水インダストリアルコネクタ、全10製品の受注を開始いたしました。



近年、製造業のスマートファクトリー化やIoT導入が進むなか、センサーや制御機器の接続には高い耐久性と信頼性が求められ、防水性能を備えたM12・M8コネクタの需要が拡大しています。世界のFA（ファクトリーオートメーション）市場は年々成長しており、日本国内でもロボットや自動化設備の増加により産業用コネクタのニーズが高まっています。本製品は、製造現場で幅広く使用できる産業用コネクタとして、過酷な環境下でも安定した接続を実現します。





エレコムは今後も、長年培ってきた技術力を活かし、製造現場のデジタル化を支える製品ラインアップを強化してまいります。今回のインダストリアルコネクタカテゴリーへの参入は、成長を続けるFA市場や既存のケーブル・ネットワーク製品との高い親和性に加え、「産業用でもエレコム品質を」というお客さまの声に応えるものです。本製品の展開により、オフィスから工場までシームレスな接続ソリューションを提供いたします。

産業用の丸型M12・M8防水コネクタ、全10製品をラインアップ！

防水インダストリアルコネクタ/M12/4ピン(オス)

- 産業用ロボット、工作機械、建設機械、監視カメラなど幅広い製品でご活用いただけます。- ファクトリーオートメーション(FA)や製造現場で広く使用される産業用コネクタで、過酷な環境下でも安定した接続を実現します。- 油・水・粉塵などが存在する現場にも対応する、防水性能を備えた丸型のM8・M12コネクタです。- IEC 60529：IP67の防塵・防水に対応しています。- IEC 60512/IEC 60068基準の基本試験をクリアしています。

型番：PZAACM12A12041

価格：オープン価格

シェルサイズ：M12 ピン数：4

コネクタタイプ(プラグ/レセプタクル)：プラグ

コネクタ：オス コンタクト：オス

定格電流：4A 定格電圧：AC250V

バックシェル(ストレート/直角)：ストレート 端子：ハンダ

ロック方式：ねじロック方式 代替ポジション：Aコード IP定格：IP67

防水インダストリアルコネクタ/M12/4ピン(メス)

型番：PZAACM12B12041

価格：オープン価格

シェルサイズ：M12 ピン数：4

コネクタタイプ(プラグ/レセプタクル)：プラグ

コネクタ：メス コンタクト：メス

定格電流：4A 定格電圧：AC250V

バックシェル(ストレート/直角)：ストレート 端子：ハンダ

ロック方式：ねじロック方式 代替ポジション：Aコード IP定格：IP67

防水インダストリアルコネクタ/M12/8ピン(オス)

型番：PZAACM12A12081

価格：オープン価格

シェルサイズ：M12 ピン数：8

コネクタタイプ(プラグ/レセプタクル)：プラグ

コネクタ：オス コンタクト：オス

定格電流：0.5A 定格電圧：AC48V

バックシェル(ストレート/直角)：ストレート ロック方式：ねじロック方式

代替ポジション：Xコード IP定格：IP67 結線：圧着

防水インダストリアルコネクタ/M12/8ピン(メス)

型番：PZAACM12C12081

価格：オープン価格

シェルサイズ：M12 ピン数：8

コネクタタイプ(プラグ/レセプタクル)：レセプタクル

コネクタ：メス コンタクト：メス

定格電流：0.5A 定格電圧：AC48V 端子：ハンダ

ロック方式：ねじロック方式 代替ポジション：Xコード IP定格：IP67

防水インダストリアルケーブル/M8/3ピン(メス)

型番：PZBACN030-0001

価格：オープン価格

組立方法(現場設置型/オーバーモールド)：オーバーモールドケーブル

A側コネクタ：M8プラグ メスコンタクト3ピン B側コネクタ：オープン

ケーブル仕様：UL2464 24AWG アウタージャケット素材：PVC ケーブル長：3m

防水インダストリアルケーブル/M8/3ピン(オス)

型番：PZBACN030-0002

価格：オープン価格

組立方法(現場設置型/オーバーモールド)：オーバーモールドケーブル

A側コネクタ：M8プラグ オスコンタクト3ピン B側コネクタ：オープン

ケーブル仕様：UL2464 24AWG アウタージャケット素材：PVC ケーブル長：3m

防水インダストリアルケーブル/M8/4ピン(メス)

型番：PZBACN030-0003

価格：オープン価格

組立方法(現場設置型/オーバーモールド)：オーバーモールドケーブル

A側コネクタ：M8プラグ メスコンタクト4ピン B側コネクタ：オープン

ケーブル仕様：UL2464 24AWG アウタージャケット素材：PVC ケーブル長：3m

防水インダストリアルケーブル/M8/4ピン(オス)

型番：PZBACN030-0004

価格：オープン価格

組立方法(現場設置型/オーバーモールド)：オーバーモールドケーブル A側コネクタ：M8プラグ オスコンタクト4ピン B側コネクタ：オープン

ケーブル仕様：UL2464 24AWG アウタージャケット素材：PVC ケーブル長：3m

防水インダストリアルケーブル/M12/4ピン(オス)

型番：PZBACP030-0001

価格：オープン価格

組立方法(現場設置型/オーバーモールド)：オーバーモールドケーブル A側コネクタ：M12 Aコード オスコンタクト4ピン B側コネクタ：オープン

ケーブル仕様：UL2464 24AWG アウタージャケット素材：PVC ケーブル長：3m

防水インダストリアルケーブル/M12/4ピン(メス)

型番：PZBACP030-0002

価格：オープン価格

組立方法(現場設置型/オーバーモールド)：オーバーモールドケーブル A側コネクタ：M12 Aコード メスコンタクト 4ピン B側コネクタ：オープン

ケーブル仕様：UL2464 24AWG アウタージャケット素材：PVC ケーブル長：3m

