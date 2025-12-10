「ちいかわベーカリー」にクリスマスをテーマにしたパンが登場！

株式会社エルティーアール

株式会社 CL ホールディングス（東京都港区、代表取締役社長：内川 淳一郎）の子会社である

株式会社エルティーアール（東京都港区、代表取締役社長：谷 丈太朗）は、「ちいかわベーカリー」において、「ちいかわ」、「ハチワレ」、「うさぎ」のクリスマスをテーマにしたパンを2025年12月12日（金）から期間限定で発売します。

■「ちいかわベーカリー」公式サイト：https://chiikawabakery.jp

クリスマス限定仕様のパンは、ちいかわたちが、雪のかかったサンタ帽をかぶったパンで、「ちいかわパン（サンタ）」は、きのこシチューがつまった冬限定の惣菜パンです。「ハチワレパン（サンタ）」は、いちごミルクがつまった優しい甘さの冬限定のパンです。「うさぎパン（サンタ）」は、チーズクリームがつまった冬限定のパンです。

また、2025年11月28日（金）から「ちいかわベーカリー」のロゴマークが入ったオリジナルのテイクアウトカップでご提供する、冬にほっこりするホットドリンク、オリジナルラテアート、特典などもご用意しております。

その他、可愛い瓶に入った「ジャム（ちいかわのいちごバター）」、「ジャム（ハチワレのブルーベリーバター）」、「ジャム（うさぎのさつまいもバター）」やおしゃれなデザインの紅茶缶なども登場します。おうちでの心温まるティータイムにはもちろん、ご友人やご家族への贈り物としてもおすすめです。

街中がクリスマスムードに包まれる季節、「ちいかわベーカリー」のスペシャルな商品で想い出に残る素敵な時間をお過ごしください。

「ちいかわ」とは

イラストレーター・ナガノが描くX発の漫画作品。

いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語。

グッズ展開、コラボカフェ、企業コラボなど幅広く展開しており、

講談社から書籍「ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ」が8巻まで発売中。

また、2022年4月よりTVアニメ「ちいかわ」が「めざましテレビ」(フジテレビ系列)内にて放送中。

■ちいかわ公式X：https://x.com/ngnchiikawa?s=21

■ちいかわ公式Instagram：https://www.instagram.com/ngnchiikawa/

■ちいかわインフォ：https://chiikawa-info.jp

＜店舗概要＞

【店舗名】 ：「ちいかわベーカリー」

【所在地】 ：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4丁目30-3 東急プラザ表参道「オモカド」3階

【営業時間】 ：11:00-20:00

【年間休日】 ：不定休

（営業時間の確認などは、カフェ公式サイトをご覧ください。）

【延べ面積（総面積）】 ：61.22坪（202平方メートル ）

◇予約方法： WEB 限定事前予約 (税込1,000円 お買物券付き)

■「ちいかわベーカリー」公式 X：https://x.com/chiikawabakery

■ 「ちいかわベーカリー」公式 Instagram：https://www.instagram.com/chiikawa.bakery/

■エルティーアール公式サイト：https://ltr-inc.co.jp/

パン

ちいかわパン（サンタ）

●ちいかわパン（サンタ） 税込650円

きのこシチューがつまった冬限定のちいかわパン。

ハチワレパン（サンタ）

●ハチワレパン（サンタ） 税込650円

いちごミルクがつまった冬限定のハチワレパン。

うさぎパン（サンタ）

●うさぎパン（サンタ） 税込650円

チーズクリームがつまった冬限定のうさぎパン。

ドリンク

ホットコーヒー、ホットティー

●ホットコーヒー 税込590円

●ホットティー 税込590円

ホットカフェラテ 、ホット抹茶ラテ

●ホットカフェラテ 税込690円

●ホット抹茶ラテ 税込720円

ホットカフェラテもしくはホット抹茶ラテをご注文のお客様は、ラテアート3種からお好きな絵柄をお選びいただけます。

※オリジナルラテアート付き

ホットチョコレート

●ホットチョコレート 税込790円

※期間限定：11/28（金）～12/28（日）

クラムチャウダー

●クラムチャウダー 税込790円

※期間限定：11/28（金）～12/28（日）

その他

ジャム（ちいかわのいちごバター）

●ジャム（ちいかわのいちごバター） 税込950円

ジャム（ハチワレのブルーベリーバター）

●ジャム（ハチワレのブルーベリーバター） 税込950円

ジャム（うさぎのさつまいもバター）

●ジャム（うさぎのさつまいもバター） 税込950円

紅茶缶（アッサムティー）

●紅茶缶（アッサムティー） 税込2,400円

紅茶缶（セイロンティー）

●紅茶缶（セイロンティー） 税込2,400円

特典

＜ドリンク注文特典＞

「オリジナルクリスマスコースター（全3種）」を1品につき1枚ランダムでプレゼント。

※通常のドリンクコースターに追加での特典になります。

※物販（瓶ドリンク）のドリンクは対象外です。

※お会計時にお渡しいたします。

※ランダム配布となります。絵柄はお選びいただけません。

＜購入特典＞

11/28（金）～12/28（日）、ちいかわベーカリーにて、税込3,300円お買い上げごとに「オーナメント風ステッカー（全3種）」をランダムで1枚プレゼント。

※無くなり次第終了

※最大3枚までの配布になります

※グッズポップアップショップは除く

特典

【コピーライト表記】

(C)nagano