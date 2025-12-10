トゥヴェールの毛穴ケア特化型プレ化粧水「バランシングGAローション シリーズ」が「ZOZOCOSME AWARDS 2025」にてカテゴリー大賞を受賞

株式会社トゥヴェール

株式会社トゥヴェール（本社：大阪府箕面市、代表取締役社長：小松 悠）は、成分研究を究める化粧品メーカー「トゥヴェール」の「バランシングGAローション シリーズ」が、「ZOZOCOSME AWARDS 2025」にて「ZOZOCOSME AWARDS 2025 ナチュラル＆バラエティー部門 カテゴリー大賞 化粧水」を受賞したことをお知らせいたします。

「ZOZOCOSME AWARDS」とは、ZOZOCOSMEで販売しているアイテムを総合的に評価し、ランキング形式でアイテムを表彰するアワードです。

URL：https://zozo.jp/event/cosme-bestseller/

受賞アイテム

ZOZOCOSME AWARDS 2025 ナチュラル＆バラエティー部門 カテゴリー大賞 化粧水バランシングGAローション モイストバランシングGAローション

商品名：バランシングGAローション モイスト／バランシングGAローション

価格：2,000円（税込）

内容量：100ｍL（約2ヶ月分）

商品詳細URL：https://zozo.jp/shop/tvert/goods/92489143/

毛穴(*1)に働きかけるグリシルグリシン(*2)を6％、テカリをケアするアゼライン酸誘導体(*3)を2％配合した毛穴ケア特化型プレ化粧水。気になる頬や小鼻のザラつき・ごわつきをなめらかにし、健やかな肌を保ちます。今年は新たに、エイジングケア(*4)や保湿感をプラスした「バランシングGAローション モイスト」も加わり、より多くの方にお選びいただきました。

＊1 乾燥による毛穴の目立ち ＊2 整肌 ＊3 アゼロイルジグリシンK（整肌） ＊4 年齢による保湿、ハリのお手入れ

ひたむきに成分を追求することで、ひたすら美肌にいい化粧品をつくりたい。

トゥヴェールは、成分研究の専門家から生まれた化粧品です。

美しさへと導いてくれる美容成分を何よりもたいせつにし、もっと濃密に美容成分を配合し、もっと結果にフォーカスしたい。

こうした想いのもと、ひたむきに美容成分に注力しています。

美しさのために、無骨なまでにいい成分を究め、浸透性を高めるための配合技術を研鑽し、その結晶を注ぎ込む。

あるがままの美しさを引きだすために。

成分研究化粧品のトゥヴェールです。