California, USA 発の人気ハンバーガーブランド “FATBURGER (ファットバーガー)” がついに沖縄初上陸！

株式会社Green Micro Factory

1952年にロサンゼルスで誕生し、世界5大陸・20カ国で200店舗以上を展開するグローバルハンバーガーブランド FATBURGER（ファットバーガー）が、沖縄に初上陸いたします。

一見、FATBURGERの”FAT”は”太っている”と受け取られがちですが、ブランド名に込められている本当の意味は FAT＝Fresh, Authentic, Tasty。

本場ロサンゼルスで愛され続けるボリューム満点の本格カリフォルニアスタイルバーガーを、アメリカ本土と同じレシピ・製法で完全再現。

創業当時から“素材へのこだわり”と“丁寧な調理”を徹底しており、パティは高品質な牛肉の赤身のみを使用。

野菜は新鮮さを最重視し、調理にはコレステロールゼロの油を使用 するなど、ヘルシーで満足度の高いバーガーを追求し続けています。

世界20か国で200店舗以上を展開する中で、アジアで本場の FATBURGER を味わえるのは、ここ沖縄だけ

FATBURGER OKINAWAではこれまで味わえなかった “LAそのままの味” をお届けします。

FATBURGER OKINAWAは、2025年12月15日(月)～12月30日(火)にプレオープン、 2026年1月7日(水)にグランドオープンいたします。

オープンを記念して、オリジナルデザインのエコバッグを先着順300個限定でプレゼントいたします。

FATBURGER OKINAWA

住所: 沖縄県中頭郡嘉手納町水釜327-1

プレオープン期間: 2025年12月15日(月)～12月30日(火) / 11:00 OPEN 20:00 CLOSE

グランドオープン: 2026年1月7日(水) ※不定休/11:00 OPEN 22:00 CLOSE

About FATBURGER ～the last greatest hamburger stand～

1947年、創業者であるLovie Yancy(ラヴィー・ヤンシー)は夫と共に「Mr. Fatburger (ミスター・ファットバーガー)」と名付けられた、スツール3脚のハンバーガースタンドをオープンしました。

その後の1952年、ラヴィーは単身となり、店名から「ミスター」を外し、「FATBURGER(ファットバーガー)」へ改名しました。

ラヴィーは1日18時間働き、多くの人々が「The last greatest hamburger stand (最後の偉大なるハンバーガースタンド)」に足を運ぶようになりました。

ファットバーガーをアイコン的な存在へと育て上げ、現在誰もが知る名店へと成長を遂げました。

50年代から多くの変化があったものの、ファットバーガーの真髄は変わることがありませんでした。

あらゆるお客様が、同じ美味しいバーガーを楽しむ場所。

それはラヴィー・ヤンシーの不朽のレシピから愛を込めて作られています。

分厚いパティを2枚、3枚、4枚重ねればファットバーガーの完成。

さらに、店舗は清潔で明るく、独特のノスタルジックな雰囲気を漂わせ、常に素晴らしい 音楽を流しています。これこそがラヴィー・ヤンシーの望んだ姿なのです。

シンプルに保つこと、それは難しいことですが、それがファットバーガー流。

私たちはラヴィ・ヤンシーが昔追求したことと同じく卓越した基準を追い求め、最高の品質の新鮮な食材を使い、手作業で丁寧に一つ一つずつファットバーガーを作り上げます。

そして、それはファットバーガーだけでなく、ミルクシェイクには手づくりのプレミアムアイスクリームを使用。ファットフライは厚切りで、きらめく黄金色に揚げ上げます。

ぜひご来店ください。きっとご納得いただけます。 70年経った今も、FAT(Fresh, Authentic, Tasty)であることは素晴らしいことです。

公式Instagram:https://www.instagram.com/fatburgerjapan/

会社概要

株式会社Green Micro Factory

神奈川県横浜市中区真砂町4-43

URL：https://www.greenmicrofactory.co.jp/