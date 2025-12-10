さとふる、「地方創生☆政策アイデアコンテスト 2025」に協賛し、さとふる賞を贈賞

株式会社さとふる

ふるさと納税ポータルサイト「さとふる(https://www.satofull.jp/)」を運営する株式会社さとふる（本社：東京都中央区、代表取締役社長 兼 CEO：藤井 宏明）は、2025年12月6日に最終審査会が行われた、内閣府地方創生推進室主催の「地方創生☆政策アイデアコンテスト2025」に協賛しました。加えて、協賛企業として「高校生以下の部」および「大学生以上一般の部」より各1チームを選出し、さとふる賞を贈賞しました。本コンテストへの協賛ならびにさとふる賞の贈賞は、今回で3回目です。

「地方創生☆政策アイデアコンテスト」は、地域経済分析システム（RESAS）などを活用して地域課題を分析し、その結果を踏まえて地域の未来をよりよくする政策アイデアを募集するコンテストです。全国各地の地方審査を通過したファイナリスト18組が、12月6日に開催された最終審査会にて、データの分析内容やその結果に基づく政策アイデアをプレゼンテーションしました。

当社は協賛企業として、「高校生以下の部」より奈良県立青翔高等学校「酵母見つけて使い隊」チームの「ごぱん大作戦」、そして「大学生以上一般の部」より「良食良寝（りょうしょくりょうしん）」チームの「土佐和紙×デジタルで産業拡大！～令和の文化継承モデル～」を選出し、さとふる賞を贈賞しました。

株式会社さとふるは、今後もさまざまな取り組みを通じて、地域活性化を推進します。

■株式会社さとふるについて

株式会社さとふるは、ふるさと納税（自治体への寄付）を通して地域活性化を推進しています。「ふるさとの元気を“フル”にする、ふるさとの魅力が“フル”に集まる ふるさと応援、ふるさと納税ポータルサイト」をコンセプトに、寄付者向けに「さとふる」で寄付先の自治体やお礼品の選定、寄付の申込み、寄付金の支払いなどができるサービスを提供しています。自治体向けには寄付の募集や申込み受け付け、寄付金の収納、お礼品の在庫管理や配送など、ふるさと納税の運営に必要な業務を一括代行するサービスを提供しています。また、ふるさと納税を活用した地域活性化の取り組みを掲載する、地域情報サイト「ふるさとこづち(https://www.satofull.jp/koduchi/)」を運営しています。

以上

●この報道発表資料に記載されている会社名および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。

●この報道発表資料に記載されている内容、製品、仕様、問い合わせ先およびその他の情報は、発表日時点のものです。これらの情報は予告なしに変更される場合があります。