希望に満ちたAI論の決定版『日本経済AI成長戦略』（冨山和彦著）電子書籍版を2026年１月９日（金）より先行配信！

株式会社文藝春秋（本社：東京都千代田区紀尾井町 社長：飯窪成幸）は、冨山和彦著『日本経済AI成長戦略』電子書籍版を2026年１月９日（金）より、電子書店で先行配信いたします。単行本の書籍発売は１月23日（金）となります。

「DXは終わった──次はAXだ」

本書は、「DX（デジタルトランスフォーメーション）」の時代が終わり、AIによる"AX（AIトランスフォーメーション）"の時代が到来したことを宣言する、日本経済論×テクノロジー論の書です。著者の冨山氏は、DXの失敗と限界を総括し、AIが企業構造・雇用・地域経済・国家戦略をどう変えるかを俯瞰的に考察しています。

冨山和彦氏コメント

AIによる大変革が起きるAI トランスフォーメーションの時代に、個人は、企業は、どのように生きていけばいいのか。そして社会は、国家はどのように変わっていくのか。それを考え、提示するのが本書を著す主目的である。実は、私は日本という立ち位置において、これから追い風が吹く時代が到来すると考えている。その意味で、本書はＤＸの次の歴史的な新チャプターにおける日本と日本人の逆襲のはじまりを宣言する一冊となる。

松尾豊氏コメント

今後、AIの技術はさらに進む。AIエージェントの技術、フィジカルAIなどがさらに進むだろうし、その社会実装も急務だ。それにともなって、組織も変わるし、社会制度も変わっていく。この変化についていけるか。日本が『変化を起こす』ということにおいてリープフロッグできるか。この本が少しでも日本を変えていく力になればと思う。

内容紹介

本書でのキーワードは「ホワイトカラー消滅」「ボス力（りょく）」「ローカルAX」「包摂的資本主義」「日本の逆襲」。

DXは「人がITを使って改善する」時代でした。AXは「AIが自ら改善・創造する」時代となるのです。

・ホワイトカラーの半数がAIに代替される一方、AIを使いこなす“ボス人材”が新しい勝者となります。

・日本の中小企業こそ現場力・暗黙知・多能性でAI時代に最も適応していくはずです。

・「AI×人間」の補完で地域経済を活性化する「ローカルAX」が日本再生の道！

序章 「DX幻想」の終焉

第1章 なぜDXで失敗したのか

第2章 AX ─ AIが意思決定のOSを変える

第3章 ホワイトカラーの消滅と“ボス力”の時代

第4章 ホワイトカラー生き残りの鍵はローカル×中堅・中小企業にあり

第5章 アドバンスト・エッセンシャルワーカー産業の時代

第6章 グローバル構造転換と日本の優位性

第7章 国家、企業、個人はどのようにAXを進めるか

第8章 日本型AXモデルとJPiXの挑戦

終章・特別対談（松尾豊×冨山和彦）

プロフィール

▼著者

冨山和彦（とやま・かずひこ）

日本共創プラットフォーム（JPiX）代表取締役会長CEO。1960年生まれ。東京大学法学部卒。在学中に司法試験合格。スタンフォード大学経営学修士（MBA）。ボストンコンサルティンググループ、コーポレイトディレクション代表取締役を経て、産業再生機構COOに就任。カネボウなどを再建。解散後の2007年、経営共創基盤（IGPI）を設立し代表取締役CEOに就任。数多くの企業の経営改革や成長支援に携わる。2020年よりIGPIグループ会長。同年、日本共創プラットフォーム（JPiX）を設立。メルカリ社外取締役、日本取締役協会会長、政府関連委員などを多数務める。著書に『AI経営で会社は甦る』『コロナショック・サバイバル 日本経済復興計画』『コーポレート・トランスフォーメーション 日本の会社をつくり変える』（すべて文藝春秋）、『ホワイトカラー消滅』（NHK出版新書）など。経団連会長（当時）の中西宏明氏との共著として『社長の条件』（文藝春秋）がある。

▼監修

松尾 豊（まつお・ゆたか）

東京大学大学院工学系研究科教授、日本ディープラーニング協会理事長。東京大学工学部電子情報工学科卒業、同大学院博士課程修了。博士（工学）。産業技術総合研究所、スタンフォード大学などを経て、現職。著書に『人工知能は人間を超えるか』（KADOKAWA/中経出版）、『相対化する知性』（共著、日本評論社）、監修・解説書に『因果推論の科学』（ジューディア・パール著 文藝春秋）がある。

書誌情報

書名：『日本経済AI成長戦略』

価格 電子版：1800円（税込）＊電子書店によって価格が異なる場合があります。

紙版：1870円（税込）