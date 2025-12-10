amadana × Acer、新生amadanaブランド始動　第1弾となる国内向けモニター3機種を発売

日本エイサー株式会社

日本エイサー株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：ボブ・セン）は、Acerグループ傘下となった日本発のライフスタイルブランド「amadana」より、23.8インチ FHDモニター「DS10」、27インチ FHDモニター「DS20」および15.6インチ FHDポータブルモニター「DP10」を12月中旬より順次発売いたします。本2製品は、Acerの技術力とamadanaが長年培ってきたミニマルかつ機能美を追求したデザイン哲学を融合させた新ラインアップであり、2025年9月5日（金）よりドイツ・ベルリンで開催される世界最大級のエレクトロニクス展示会「IFA 2025」にて先行出展されたモデルです。

「新しい生活文化をデザインする」をミッションとして掲げるamadanaは、日本独自の美意識に基づくミニマルデザインと、生活に溶け込む家電プロダクトで知られるライフスタイルブランドです。Acerグループへの参画により、同ブランドは国内のみならずグローバル市場への展開を視野に入れ、新たな成長フェーズへ移行します。

本取り組みは、Acerのグローバルな技術力・供給力と、amadanaのデザイン哲学を掛け合わせることで、生活空間に自然に馴染む新たなカテゴリーのデザイン家電を世界中へ届けていくことを目指すものです。

Acerはこれまで、テクノロジーを軸にグローバルで多様な製品を展開してきましたが、近年では「生活空間に溶け込むデザイン家電」への需要の高まりを受け、新たなブランド戦略を推進しています。

amadanaとの協業はその中核を担う位置づけであり、amadanaの持つ日本的なミニマリズムや素材へのこだわりと、Acerの精緻なエンジニアリングを融合させることで、ライフスタイルとテクノロジーの調和を実現する製品を展開します。

今回発表するモニター2機種はその“第一弾”であり、今後もさまざまなカテゴリーへの拡大を予定しています。

「DS10」「DS20」

「DS10」「DS20」は、23.8インチまたは27インチのフルHD（1920 × 1080）非光沢パネルを搭載した、日常に自然に溶け込むシンプルかつ上質なデザインモニターです。映り込みを抑えた非光沢パネルにより、長時間の作業でも目に優しく、100,000,000:1 の高いコントラスト比によって、写真や映像、テキストなどをクリアに表示します。

また、Acer独自のVisionCare技術を採用することで、ブルーライト軽減やフリッカー削減など、長時間使用するユーザーの目への負担を軽減し、より快適な視聴環境を実現します。

デザイン面では、最薄部約8mmのスリム設計と、画面周囲のフレームを極限まで薄くしたゼロフレームデザインを採用し、また、白を基調都市デザインはワークスペースやリビング、書斎にも自然に馴染む、Amadanaらしい洗練された佇まいに仕上げました。

本体には2W＋2Wのステレオスピーカーを内蔵し、外付けスピーカーを用意しなくても動画視聴やオンライン会議に対応可能です。入力端子にはVGA×1、HDMI（1.4）×1、3.5mmステレオミニジャック×1を搭載し、PCやゲーム機、映像機器など幅広いデバイスと柔軟に接続できます。

「DP1」

「DP10」は、15.6インチ フルHD（1920 × 1080）IPSパネルを搭載した、持ち運びに適した超薄型ポータブルディスプレイです。約700gの軽量設計と、角度調整が可能なオリジナルスタンドにより、自宅だけでなくカフェや出張先など、あらゆるシーンで快適なデュアルディスプレイ環境を実現します。

IPSパネルにより広視野角を確保し、どの角度から見ても自然で鮮やかな色再現を実現。約1,677万色の表示に対応し、写真閲覧や映像視聴、ビジネス用途まで幅広く活躍します。さらに、Acer独自のVisionCare技術により、長時間の作業でも目への負担を軽減し、快適な作業環境をサポートします。

接続面では、USB Type-C（映像入力・給電対応）とmini HDMI端子を備え、ノートPC、タブレット、ゲーム機など多様なデバイスと簡単に接続可能です。USB Type-Cによる給電に対応しているため、電源ケーブル不要でスマートに使用でき、机上の配線もすっきりとまとめられます。

AdaptiveSync（FreeSync/G-SYNC Compatible）にも対応し、滑らかな映像表示を実現。HDR10対応により、明暗差の大きい映像もより自然なコントラストで楽しめます。

薄く、軽く、どこに置いても馴染むミニマルデザインは、amadanaが大切にしてきた“生活に溶け込む美しさ”を踏襲しつつ、ユーザーの働き方・暮らし方に寄り添うポータブルディスプレイとして仕上げています。

amadanaよりコメント

amadanaが創業以来大切にしてきた“生活に寄り添う美しいデザイン”という価値観を、Acerの持つグローバルな技術力と開発体制と掛け合わせることで、より多くのユーザーへ届けられるようになりました。今回の2機種は、ブランド再始動を象徴する製品であり、日々の暮らしに心地よく調和することを目指して丁寧に設計されています。

また、今回のモニターを皮切りに、私たちの掲げるビジョンである「1%の熱狂を生む」を体現する新たなプロダクトを、インテリア・ホームアプライアンス、ミュージック・オーディオ、トラベル・ガジェットといった複数の領域で企画しています。順次発表してまいりますので、今後のamadanaにぜひご期待ください。

製品公式サイト：https://www.amadana.com/monitor-j

プレスリリースページ

https://www.acer.com/jp-ja/about/news/20251210

Acerについて

Acer は世界160か国以上で事業を展開するグローバルICTカンパニーです。1976年の創業以来、人々の生活を豊かにするパソコン、モニター、プロジェクター、タブレットなどのハードウェアやソフトウェア、サービスを提供しています。Acerは現在、全世界約7,500人の従業員とともに、“Breaking barriers between people and technology（人とテクノロジーの垣根を壊す）”のミッションのもと、製品の研究、デザイン、マーケティングおよび販売とサポートを行っています。

日本エイサー株式会社について

社名 ：日本エイサー株式会社

所在地：東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビルディング 18F

代表者：代表取締役社長 袪 國良（ボブ・セン）

amadanaについて

日本の美意識とテクノロジーを融合させた家電などのエレクトロニクス製品を手がけるブランドです。ブランド名は、江戸時代の日本橋にあった漆職人の町「尼店（あまだな）」に由来しており、日本の美意識とテクノロジーが融合したプロダクトとして、世界に発信することを目指しています

