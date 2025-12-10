Nintendo Switch(TM)シリーズ対応！ゲーム機本体やその周辺機器をまとめて収納できる壁掛け収納スタンドを新発売

エレコム株式会社

エレコム株式会社（本社：大阪市中央区、取締役社長執行役員：石見 浩一）は、ゲーム機本体やその周辺機器をまとめて収納できる、壁掛け収納スタンドを12月中旬より新発売いたします。

ゲーム機本体・ドック・ゲームカード5枚・Joy-Con4台を一度に収納できる壁掛けスタンドタイプと、さらにProコントローラーも収納できるタイプの2種類をご用意しています。ドック収納部分には傷防止のためEVAクッションを採用し、底面の粘着シートでしっかり固定することで落下を防ぎます。

テレビ周りをスッキリ整頓!Nintendo Switch(TM)シリーズ専用 壁掛けスタンド

- ゲーム機本体、ドック、ゲームカード5枚、Joy-Con4台をまとめて収納でき、テレビ周りをスッキリ整えられます。※ゲーム機本体を収納する場合は、必ずドックを設置してください。ゲーム機本体のみでは収納できません。- ドック収納部分には、側面に傷防止のEVAクッションを使用。底面の粘着シートでドックをしっかり固定して落下を防ぎます。- 側面にはJoy-Conを掛けられるフックがあり、4台まで収納可能です。- 前面にはEVA素材のゲームカードポケット付きで、よく使うゲームカードを挿して収納できます。(最大5枚)- Nintendo Switch(TM)、Nintendo Switch(TM) 2、Nintendo Switch(TM) 有機ELモデルに対応しています。

Proコントローラー収納付き!Nintendo Switch(TM)シリーズ専用 壁掛けスタンド

- ゲーム機本体、ドック、ゲームカード5枚、Joy-Con2台、Proコントローラー2台をまとめて収納でき、テレビ周りをスッキリ整えられます。※ゲーム機本体を収納する場合は、必ずドックを設置してください。ゲーム機本体のみでは収納できません。- ドック収納部分には、側面に傷防止のEVAクッションを使用。底面の粘着シートでドックをしっかり固定して落下を防ぎます。- 側面にはJoy-Conを掛けられるフックがあり、2台まで収納可能です。- Proコントローラー収納部の底面にもEVAクッションを使用し、傷を防ぎます。- 前面にはEVA素材のゲームカードポケット付きで、よく使うゲームカードを挿して収納できます。(最大5枚)- Nintendo Switch(TM)、Nintendo Switch(TM) 2、Nintendo Switch(TM) 有機ELモデルに対応しています。※Nintendo Switch(TM)は任天堂株式会社の登録商標です。

付属のネジで、石こうボード壁やコンクリート壁にしっかり取り付け可能

- 付属のネジで壁面に取り付けられます。- 収納したままケーブル接続や充電も行えます。

製品詳細

Nintendo Switch(TM)シリーズ壁掛けスタンド

型番：KA-LSLSW01BK

価格：\3,180（店頭実勢価格）\2,891（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/KA-LSLSW01BK.html

Nintendo Switch(TM)シリーズ壁掛けスタンド Proコントローラー収納付

型番：KA-LSLSW02BK

価格：\3,980（店頭実勢価格）\3,618（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/KA-LSLSW02BK.html

