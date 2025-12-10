【日本蓄電池】リミックスポイントと業務提携契約を締結

日本蓄電池株式会社

日本蓄電池株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：漆原 秀一、以下「日本蓄電池」）は、2025年12月９日に株式会社リミックスポイント（証券コード：3825、本社：東京都港区、代表取締役社長 CEO高橋 由彦、以下「当社」）と系統用蓄電所の開発などに係る協業を目的とし、業務提携契約を締結いたしました。

本提携により、まずは合同会社NCパイオニア（当社及びリミックスポイントが匿名組合出資により資金を拠出）が取得する7か所の系統用蓄電所に関し、両社の知見を活かしながら2026年末までに、順次運転開始を進めてまいります。

当社は、日本のエネルギー‧電力分野における「調整力」を支えることに寄与するとともに、持続可能で安心できるエネルギー社会の実現を目指し、系統用蓄電池の普及を中心とした事業を展開しています。一方、リミックスポイントは系統用蓄電所の運用最適化や制御方法、電力市場における取引‧ データ分析に関するノウハウを有しており、本業務提携により、早期に安定的な「調整力」を市場に提供してまいります。

【会社概要】

■ 株式会社リミックスポイント

会社名：株式会社リミックスポイント（Remixpoint, inc.）

代表者：代表取締役社長CEO 高橋由彦

所在地：東京都港区虎ノ門４丁目３番９号 住友新虎ノ門ビル

事業内容：エネルギー・ソリューション事業、デジタルアセットマネジメント事業

URL： https://www.remixpoint.co.jp/

公式X：https://x.com/remixpoint_x

■ 日本蓄電池株式会社

会社名：日本蓄電池株式会社（Nippon Chikudenchi Co., Ltd.）

代表者：代表取締役社長 漆原秀一

所在地：東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビルディング13階

事業内容：系統用蓄電池施設の開発・運営

URL：https://nipponchikudenchi.co.jp