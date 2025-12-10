『トモニテ』、子育てメディアInstagramアカウントフォロワー数国内No.1*を獲得！

株式会社エブリー

株式会社エブリー（本社所在地：東京都港区、代表取締役社長：吉田 大成）が運営する子育てメディア『トモニテ』は、Instagramのフォロワー数が70万人を突破いたしました。その結果、子育てメディアInstagramアカウントフォロワー数No.1*の支持をいただくに至りました。今後も、子育てを通じて、人が、社会が、ともに手をとりあう世界の実現に向け、悩みに寄り添ったコンテンツをお届けしてまいります。

*自社調べ（2025/11/25時点）。国内の子育てメディアにおけるInstagramアカウントが対象。

『トモニテ』Instagram概要

『トモニテ』Instagramアカウントでは、育児・生活を楽しく快適にするアイデアを、動画やカルーセルなど、トレンドに合わせたコンテンツで発信しています。ちょっとした工夫で調理が楽になるレシピや家事テクニック、空き容器や100均アイテムなど身近なものを活用した斬新なアイデアなど、これまでに約9000件ものコンテンツを投稿してまいりました。

自社制作のオリジナル動画を中心にインフルエンサーコンテンツも取り入れ、フォロワー数70万人を突破。この度、子育て関連のInstagramアカウントではNo.1のフォロワー数*となり、子育てファミリーに最も支持されるアカウントとなりました。

2025年ヒットコンテンツ

『トモニテ』Instagramで、今年特に反響の大きかったコンテンツ4選をご紹介します。

【206.2万回再生】保存必須！服のまとわりつき解消テクまとめ(https://www.instagram.com/p/DEtT9zltSd0/)

【62万回再生】バズってる ホイップクリームのり(https://www.instagram.com/p/DOXnaY3DGBC/)

【132万回再生】ひとくちオムライス(https://www.instagram.com/p/DGuYVDavQXO/)

【153万回再生】材料3つだけ！ アイスで生チョコレシピ(https://www.instagram.com/p/DFOdxEzMCr-/)

子育てメディア「SNSファン数(*1)」「SNSタイアップ案件実績(*2)」No.1！

『トモニテ』は、Instagramのみならず、Facebook、YouTube、Twitter、TikTokなど、SNSで最もフォローされている子育てメディア(*1)です。こうした発信力の高さを評価いただき、子育てメディアにおけるSNSタイアップ案件実績はNo.1(*2)を誇ります。

『トモニテ』では、家事や育児にまつわる商材・ブランド領域でのタイアッププランを豊富にご用意。ブランディング広告として、通常の動画制作だけでなく、SNSトレンドに即した「UGC風ショート動画」や「インフルエンサー活用」など幅広い展開が可能です。 貴社の商品やニーズに合わせて、最適な制作形態と配信フォーマットをご提案いたします。

(*1)「SNS」=LINE、X、Facebook、Instagram、YouTube、TikTok。SNSのフォロワー数を自社調べ（2025年1月24日時点）。

(*2)自社調べ（集計期間：2018/4/1~2024/12/6）。国内の子育てメディアにおけるSNS（Instagram、Facebook、YouTube、Twitter、TikTok）でのタイアップコンテンツが対象。

タイアップ投稿一例乗って実感！子乗せ自転車キミに決めた(https://www.instagram.com/p/DNAcZ_stjGC/)

PAS babby（パス バビー）／ヤマハ発動機販売

これが新常識！？おさがりは”オキシ済み”(https://www.instagram.com/p/DP5TSFxiOyz/)

オキシクリーン／グラフィコ

夜の調子どう？夜の子ども会議(https://www.instagram.com/p/DQbQm9RDabw/)

メリーズ夜用「ぐっすりパンツ」／花王

偏食っ子に推したい 秘密のパウダー(https://www.instagram.com/p/DQqtQoDDuCe/)

こどもカレーパウダー／ハウス食品

Instagramフォロワー数70万人突破記念！特別配信プランの提供を開始！

Instagramフォロワー数70万人突破を記念した特別プランのリリースを予定しております。ぜひお気軽にご相談ください。

１. 縦型動画プラン

Instagramで共感を生みやすいトレンドフォーマットを活用し、商品・サービスを紹介する人気プランです。対象月齢のお子さまやファミリーを起用することで、新商品の認知拡大や、既存商品の新たな利用方法・利用シーンの提案が可能です。

２. インフルエンサー×リポストプラン

親和性の高いジャンル検証に加え、トモニテ公式アカウントからのリポストによるリーチ拡大が期待できるプランです。フォロワー10万以上のパワー系インフルエンサーや、タレントアカウントのアサインにも対応しています。

３. プレゼントキャンペーン＋体験後口コミ投稿プラン

商品のトライアル機会を創出するだけでなく、体験後のSNS投稿につなげることができるプランです。拡散性の高いXでの配信も組み合わせ、ユーザーの口コミをSNS上で広く拡散します。

タイアップ案件のお問い合わせはこちら ▶︎ info-ad@every.tv

『トモニテ』について

「子育てを通じて、人が、社会が、ともに手をとりあう世界を実現する」をミッションとしたファミリー向け動画メディア。たくさんの選択肢があるこの時代に「こどもを迎えること」を選択した人が、「子育て」を通じて人生の幸福度を高めていける世界を目指し、悩みに寄り添った様々な機能とコンテンツを毎日お届けしています。

