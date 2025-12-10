『アークナイツ』より、「荒蕪ラップランド」が1/7スケールフィギュアと なって登場！！

株式会社ADKエモーションズ

株式会社ADKエモーションズ(本社：東京都港区、代表取締役社長：柴田邦彦、以下「ADK EM」)が運営するMyethos Japan online storeにて「1/7 荒蕪ラップランド」を2025年12月11日（木）より予約開始いたします。

Myethos Japan online store商品ページ ご購入はこちら

https://myethos.jp/products/6971804911660

「こういう仕事を全部ボクに任せるつもりなの？ハハッ、キミの寵愛ってサイコーだね。」

人気スマホゲーム『アークナイツ』より、オペレーター「荒蕪ラップランド」が待望の1/7スケールフィギュアで登場！

豪奢なシラクーザの礼服に身を包んだラップランドは手に武器を携えながら、挑発ともとれるかのような笑みを浮かべる。多層のグラデーション塗装で礼装の質感を丁寧に再現。マント内側の織り目はエンボスで表現をし、細部まで作りこまれた金属の装飾は、冷たい存在感を放っています。本製品は、左手の武器はメタリック塗装により冷ややかで硬質な質感を演出し、ウェザリング加工で戦いの痕跡を刻んでいます。右手に浮かぶ、淡く揺らめく幻想的な紫焔はグラデーションで表現。ーー危うい美しさを纏う彼女は、次なる狂宴の幕を開けるものとなるのだろうか…。

--ストーリーは始まったばかりだ。

ドクター、彼女と踊ろう。幕が下りるその時まで。

【商品情報】

商品名：1/7 荒蕪ラップランド

作品名：アークナイツ

サイズ：全高約約261mm (専用台座付属)

素材：PVC&ABS&金属

販売価格（税込）：25,190円

【商品ページ】

https://myethos.jp/products/6971804911660

【販売期間】

予約期間：2025年12月1１日（木）1：00～2026年2月28日（土）23:59

発売日（予定）：2026年7月

【購入特典】

特典名：アクリルキーチャーム

サイズ：約80mm

素材：アクリル

※購入特典は１商品のご予約につき1点となります。

※購入特典はフィギュア本体と合わせて発送となります。

※画像はイメージです。実際の商品とは異なります。

【商品について】

・掲載の写真はサンプル品を撮影しています。実際の商品とは一部仕様等異なる場合があります。

・商品の塗装は商品個々に多少の差異があります。予めご了承ください。

【著作権表記】

(C)HYPERGRYPH (C)Yostar

■Myethos Japan online store概要

Myethos Japan online storeでは同社の日本公式ECショップとしてオリジナルブランド「Gift+」シリーズを始め、今後日本で発売する商品の予約や新商品情報をいち早くお届けしています。

「Myethos Japan online store」

https://myethos.jp/

■Myethosについて

Myethos (ミートス)は、アニメ・マンガ・ゲームを愛するすべてのファンを対象に、世界トップクラスのクオリティを誇るスケールフィギュアや関連商品を企画から制作・製造・販売まで一貫して行う企業です。高度なデザイン力と精密な造形技術を駆使し、芸術作品とも呼べるフィギュアを生み出しています。その圧倒的な造形美と細部に宿るこだわりと、オリジナル作品やライセンス商品を通じて、お客様に新たな感動を届けることを使命とし、常に次世代のフィギュア表現を切り開いていきます。

Myethos公式ホームページ：http://www.myethos.cn/

公式X（旧Twitter）： https://x.com/myethos_co

■ADKエモーションズのフィギュア事業について

ADKエモーションズは、従来のアニメのコンテンツ＆ライツマネジメントサービスに加え、MD・EC事業など様々な事業領域の強化により、あらゆる顧客接点において人々の心を動かす豊かな体験を届けてまいります。