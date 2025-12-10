【1/29（木）無料セミナー】～30分でつかむ！ESGレーティングシリーズ～EcoVadis の回答メリットとスコアアップのカギ

株式会社エスプール

株式会社エスプールブルードットグリーン（本社：東京都千代田区、取締役社長：八林公平）は、2026 年 1 月 29 日（木）14:00 より、無料オンラインセミナー「～30 分でつかむ！ESG レーティングシリーズ～ EcoVadis の回答メリットとスコアアップのカギ」 を開催します。

◎セミナー概要

セミナーのお申し込みはこちら :https://www.bluedotgreen.co.jp/seminar/esg-rating/20260129_webinar/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20251210

主にバイヤー企業に向け、世界150,000社以上のサステナビリティ方針・施策・パフォーマンスを評価するサービスを提供している「EcoVadis」。近年、サプライチェーン全体でのサステナビリティ対応が求められようになり、その回答企業数は年々増加しています。

一方で、

「取引先から要請が来たが、回答するメリットが分からない」

「スコアを向上させる方法が分からない」

とお悩みの企業も少なくありません。

そこで本セミナーでは、 EcoVadis 認定コンサルティングパートナーであるエスプールブルードットグリーン(https://www.bluedotgreen.co.jp/9298/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20251210)が、回答のポイントやスコア向上のコツを 30 分で分かりやすく解説します。

◎こんな方におススメ

◎開催概要

- 回答要請が来たものの、メリットが分からず対応を迷っている方- 短時間でEcoVadisの回答ポイントを押さえたい方- 実務に活かせるスコア向上のコツを知りたい方

セミナー ：～30 分でつかむ！ESG レーティングシリーズ～ EcoVadis の回答メリットとスコアアップのカギ

会場 ：オンライン

日程 ：2026 年 1 月 29 日（木）14:00-14:30

参加費用 ：無料

受講対象者：経営者や経営層の方、経営企画部門、ESG／サステナビリティ部門、IR部門のご担当者

定員 ：1,000 名

締切 ：2026 年 1 月 29 日（木）13:00

主催 ：株式会社エスプールブルードットグリーン

注意事項

※ご参加には事前登録が必要です。

※録音・録画はご遠慮ください。

＜オンライン参加について＞

・原則として、聴講者の映像・音声の発信はできません。

・Q&A 機能を通じてご質問を受け付けます。

＜登録情報について＞

・ご登録いただいた情報は、参加者リストとして講師に提出する場合がございます。

・配信用 URL は、開催当日までに登録メールアドレス宛に送付いたします。

・企業向けセミナーのため、フリーメールでの登録はご遠慮ください。

・お客様候補に該当しないと判断した場合、参加をお断りする場合があります。

問い合わせ先

株式会社エスプールブルードットグリーン マーケティング課 金子 千紘

Tel：03-6853-9418

Mail：carbonoffset@bluedotgreen.co.jp

HP：https://www.bluedotgreen.co.jp/contact/

会社概要

商 号：株式会社エスプールブルードットグリーン

所 在：東京都千代田区外神田3-12-8 住友不動産秋葉原ビル11階

代表者名：取締役社長 八林 公平

事業内容：サステナビリティ経営コンサルティング

設 立：2011 年 11 月

HP：https://www.bluedotgreen.co.jp/