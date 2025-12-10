【日本初・国内唯一】株式会社e431、世界最大級のセキュリティ機器メーカーHikvision社の高コスパ新ブランド「HiLook（ハイルック）」の正規代理店として販売開始

株式会社e431

株式会社e431（本社：兵庫県神戸市、代表取締役：佐藤塁）は、世界最大級のセキュリティ機器メーカー Hikvision（ハイクビジョン）社 の新ブランド 「HiLook（ハイルック）」 の日本国内唯一の正規代理店として取扱いを開始いたしました。

■ 「HiLook」とは ― Hikvision社のサブブランドとして誕生 ―

HiLook商品ラインナップ

HiLook（ハイルック）は、世界トップクラスのセキュリティ機器メーカー Hikvision社 のサブブランドとして開発された 中小規模のプロジェクトや店舗・オフィス向けの高コストパフォーマンスモデルです。

使いやすさと信頼性を重視した設計で、初めての方でも簡単に導入できるのが特長。

ネットワークカメラ、ハイブリッドレコーダーなど幅広いラインアップを揃え、モバイルアプリからの遠隔管理にも対応しています。

すでに欧州やアジア市場で広く支持されている本ブランドが、ついに日本国内での本格展開を開始します。





「Great Performance, Great Value」──

HiLookは、高品質・高信頼を手頃な価格で実現し、さまざまな現場の安心を支えます。

■ HiLook製品の特長

幅広い製品ラインアップ

IPカメラ、アナログカメラ、録画機（NVR/DVR）など、基本的なセキュリティニーズを網羅。



優れたコストパフォーマンス

Hikvisionブランドで蓄積した開発ノウハウを活用し、簡単導入・安定稼働・使いやすさという特長を損なうことなく、必要な機能に絞り込み、品質と価格を最適化。導入コストを抑えながら、安定した性能を実現。



モバイルアプリでの遠隔管理

専用アプリ「HiLook」で、スマートフォンからライブ映像の視聴、録画再生、アラーム通知が可能。



多様な導入シーンに対応

小売店舗・オフィス・倉庫・マンション・個人宅など、幅広い用途にフィット。

■ HIKVISION社（ハイクビジョン）について

Hikvision（杭州海康威視数字技術股份有限公司） は、世界190以上の国と地域に拠点を持つ 世界最大級の映像監視・IoTソリューションメーカーです。

Hikvisionは、AIoT（Artificial Intelligence of Things）を軸に、 防犯・交通・インフラ・建設・教育などあらゆる社会分野でソリューションを提供しています。

世界の監視カメラ市場において長年トップシェアを維持し、 品質・信頼性・サポート体制のいずれにおいても世界基準をリードする企業です。

■ 株式会社e431がHiLookを扱う意義

株式会社e431は、ネットワーク機器や電設資材のBtoB ECサイト e431.jp を運営しております。

同軸ケーブルやLANケーブル、RJ45コネクタ、映像伝送ケーブル、電源線など、防犯カメラ設置に必要な周辺資材を自社PB（プライベートブランド）商品を中心に展開し、高品質・低価格で提供してまいりました。

昨今の物価高騰や資材価格の上昇により、施工業者様やエンドユーザー様にとって「コスト削減」は喫緊の課題です。

今回、高コスパなカメラブランド「HiLook」と、当社の安価で高品質な「配線資材」を組み合わせて提供することで、「カメラ本体から周辺部材までをワンストップかつ低コストで調達できる環境」を実現しました。当社は、製品の供給を通じて、施工業者様の利益確保と、エンドユーザー様のセキュリティ導入ハードルの低減に貢献してまいります。

■ 日本初上陸記念！ 2大キャンペーンを実施 「HiLook」の取扱い開始を記念して、ノベルティプレゼント＆お試しセールのキャンペーンを実施いたします。

プレゼント企画１. HiLookオリジナルノベルティ（ツールバッグ＆ドライバーセット）

HiLook製品（カメラ・レコーダー）を1回のご注文で合計1万円（税込）以上ご購入いただいたお客様、先着90名様に、現場で役立つオリジナルグッズ2点をセットでプレゼントいたします。

HiLookノベルティツールバッグツールバッグ

荷物がたっぷり入るしっかりした作りのツールバッグです。ブラックを基調に、HiLookカラーのブルーが差し色になったデザインで、現場でもスマートにお使いいただけます。

HiLookノベルティ精密ドライバーセット精密ドライバーセット

精密機器用のドライバーセットです。カメラやレコーダー周りの細かな作業に便利で、工具バッグに一つ入れておくと安心のアイテムです。

プレゼント企画２.HiLookオリジナル「防犯カメラ監視中」ステッカー

HiLookロゴ入りの「防犯カメラ監視中」ステッカーも、HiLook製品をご購入のお客様に先着順で同梱いたします。

エンドユーザー様へのサービスや設置現場の見える化にご活用ください。

HiLookノベルティ「防犯カメラ監視中」ステッカー「防犯カメラ監視中」ステッカー

視認性が高くデザイン的にもCOOLなステッカー。

※ノベルティプレゼントキャンペーンの諸条件はe431.jpのサイトにてご確認ください。(https://e431.jp/shop/t/t1216/)

2025年12月31日まで！HiLookカメラ「お試し10％オフ」セール実施

HiLookのアナログカメラおよびIPカメラが10％オフとなるお試しセールも実施中です（2025年12月31日まで）。

ぜひこの機会に、現場での採用をご検討ください。

HiLookのアナログカメラおよびIPカメラ対象商品一覧(https://e431.jp/shop/goods/search.aspx?spec=2057%3aHD%e3%82%a2%e3%83%8a%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%82%ab%e3%83%a1%e3%83%a9%2c2057%3aIP%e3%82%ab%e3%83%a1%e3%83%a9&category=01000000%3a01040000%3a01043000&search=x&display=T)

■ 今後の展開

株式会社e431では、HiLook製品のラインアップ拡充、技術サポート体制の強化、施工業者様向け導入支援を順次展開してまいります。

製品情報や取扱開始日などの詳細は、公式サイトにて随時公開予定です。

HiLook製品販売ページ(https://e431.jp/shop/r/r01043000_dT/)



■ e431.jpとは

株式会社e431が運営する通信設備資材、電設資材を販売するBtoB ECサイト「e431.jp」です。

低価格と高品質を両立させた自社ブランド品（PB品）や、国内外の有名メーカー品（NB品）など、業界トップクラスの品揃えを実現しており、全国の工事事業者様を中心にご利用いただいております。

通信設備資材・電設資材を販売するBtoB向けECサイト https://e431.jp/(https://e431.jp/)