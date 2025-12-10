新潟アルビレックスBB公式アプリ サービス開始のお知らせ

株式会社ookami

株式会社ookami（本社：東京都世田谷区、代表取締役：尾形太陽）は、新潟アルビレックスBB公式アプリを制作、リリースしたことをお知らせいたします。

新潟アルビレックスBB公式アプリは下記よりダウンロード可能です。

▶︎アプリダウンロードリンク：https://web.playerapp.tokyo/team/761/download

新潟アルビレックスBB公式アプリは、新潟アルビレックスBBの最新ニュースの配信はもちろん、試合スケジュールや結果、グッズやチケットの購入まで、新潟アルビレックスBBの情報が詰まったアプリです。

今後順次、機能を追加し、新潟アルビレックスBBブースターの皆さまにとってより有益になるようアップデートを図ってまいります。

ぜひ、この機会にダウンロードをしてお試しください。

アプリダウンロード方法

下記をクリックまたはQRコードを読み取ることでアプリ取得画面にリンクします。

ダウンロードリンク：https://web.playerapp.tokyo/team/761/download

QRコード(iPhone/Android共通)

ookamiとは

日本全国の各地域には、プロチーム以外にも、様々な競技・カテゴリーのチームが日々活動しています。プロカテゴリーを目指すチーム、独自リーグで戦うチーム、大学や高校など学生部活動。そんな「地元スポーツチーム」は、地域を巻き込み、ファンと繋がりながら、地元を盛り上げています。

しかし多くの地元スポーツチームは、プロチームほど人手や資金が充実しているとは言えません。少ないスタッフが兼務しながら多くの業務をこなしたり、資金が少ない中でやりくりしなければならず、チームを強くし勝ち続ける以上に、まずチームを存続させることに力を注がなければなりません。

「スポーツで一つの笑顔を世界に」というミッションを掲げ、多くのスポーツチームが抱える課題を解決しています。

同社が提供する「Player! WHITE」は、ファジアーノ岡山やいわきFCといったJリーグクラブを含む、プロ・アマ問わず様々なチームの運営を支援しています。

ファンのエンゲージメント向上やコミュニティ形成を促進し、チームの収益化にも貢献することで、チームがより本質的な活動に集中できる環境を創出しています。

▶︎社名：株式会社 ookami / ookami, Inc.

▶︎本社：東京都世田谷区羽根木1-21-8

▶︎代表：尾形太陽

▶︎事業内容：スポーツコミュニティアプリ「Player!」および「Player! WHITE」の開発・運営、スポーツ情報インフラの開発・運営

▶︎URL：

https://ookami.tokyo/

▶︎沿革：

2014年4月 株式会社ookami設立

2015年4月 あらゆる試合を可視化する「Player!(プレイヤー)」を公開

2015年12月 App Store Best of 2015 受賞

2016年9月 2016年度グッドデザイン賞を受賞

2019年4月 Forbes Asia Under30で、創業者の尾形/中村がアジアを代表する30人に選出

2019年10月 Forbes JAPAN SPORTS BUSINESS AWARD 2019を受賞

2019年12月 Ruby biz グランプリ2019 特別賞を受賞

2021年2月 スポーツ庁『INNOVATION LEAGUE コンテスト』を受賞

2022年2月 スポーツ庁『INNOVATION LEAGUE コンテスト』を2年連続で受賞

2022年2月 チームのDXを加速する「Player! WHITE(プレイヤーホワイト) 」を公開