LINEギフトで贈れる「セブン‐イレブン専用QUOカードPay」に誕生日デザインが12月10日（水）より新登場！

株式会社クオカード

株式会社クオカード（本社：東京都中央区、代表取締役社長：近田 剛）が展開するスマートフォンで使えるデジタルギフト「QUOカードPay（クオ・カード ペイ）」が提供する、セブン‐イレブン限定で使える「セブン‐イレブン専用QUOカードPay」は、LINEギフトの「セブン‐イレブン」ショップ（運営：SBギフト株式会社）にて好評販売中です。

「セブン‐イレブン専用QUOカードPay」はちょっとしたお礼やお祝いなどさまざまなシーンで贈られてきましたが、特に「誕生日プレゼント」としての需要が高まってきていることから、12月10日（水）より「誕生日プレゼント」限定デザインを販売いたします。見た目にも心躍る特別なデザインの「セブン‐イレブン専用QUOカードPay」で“贈る側”“贈られる側”双方にとって、さらに心に残るギフト体験を演出します。

■『セブン‐イレブン専用QUOカードPay』について

「セブン‐イレブン専用QUOカードPay」は、全国のセブン‐イレブン店舗でスイーツや飲料などのお買い物に使えるデジタルギフトです。LINEを通じて、友人・家族・職場の同僚などに、ちょっとしたお礼や感謝の気持ちを気軽に、そして簡単に贈ることができます。

使い方は通常のQUOカードPay同様、受け取ったURLをスマートフォンのブラウザで開き、表示されるバーコードを使えるお店のレジで提示するだけ。アプリ不要・個人情報の登録不要ですぐに利用可能です。

・新デザインイメージ

1,000円分、2,000円分の額面に、誕生日プレゼントに最適なデザインが新登場します。

▼ご購入はこちらから

・【誕生日デザイン】セブン‐イレブン専用QUOカードPay1,000円分：

https://mall.line.me/sb/732f833a/8286053

・【誕生日デザイン】セブン‐イレブン専用QUOカードPay2,000円分：

https://mall.line.me/sb/732f833a/8286054

■贈る側も、贈られる側も嬉しい。「誕生日」のお祝いに最適！

誕生日のプレゼントに迷うときにも、セブン‐イレブンで利用できる「セブン‐イレブン専用QUOカードPay」なら、友達や家族、職場の同僚などにも簡単に気兼ねなく贈れて、受け取る相手にとっても実用的。さまざまなシーンで大活躍するプレゼントです。

・ご利用者さまの声（抜粋）

「誕生日プレゼントにもらいました。ありがとう(^ ^) 足りなくても現金を足せばいいのでしっかり使いきれます。」

「誕生日に職場の同僚からいただきました。セブン‐イレブンで使えるし、もらっても、贈っても喜ばれるギフトです。」

「とても幸せな気持ちになりました！頂けるなんて考えても無くサプライズ的にして頂いたから凄く嬉しかったのと感謝の気持ちで一杯です」

■SBギフト株式会社・「ポチッとギフト」について

SBギフト株式会社（本社：福岡県福岡市、代表取締役 大和 清隆）が提供する、LINEやメールで手間をかけずにお友達や家族にプレゼントを贈ることができるデジタルギフトサービスです。

プレゼントを受け取った方は、LINEやメールから商品引き換え用のバーコードにアクセスし、全国のセブン‐イレブン店舗等ですぐに商品と引き換えることができます。

ホームページ： https://www.softbankgift.co.jp/linegift/sej

■『QUOカードPay』の特長

面倒な情報登録一切なし！「もらう」「ひらく」「みせる」の3ステップで利用可能

『QUOカードPay』は、面倒な銀行の口座登録やクレジットカード情報、名前やメールアドレスなどの登録なし、専用アプリのダウンロードも不要、受け取ってすぐに利用でき、不足分は現金と併用できます。

※一部の加盟店では、現金等を併用してお支払いできない場合がございます。 詳しくはQUOカードPayの「使えるお店」ページをご参照ください。

最短即時発行！手間も送料もなし！オリジナル画面の作成で贈り手の気持ちが伝わるデジタルギフト

最短即時で納品ができ、発行されたURLをメールや各種SNSなどで贈るだけなので、手間も送料もかかりません。

残高が表示されるだけでなく、店頭で利用するたびにカード画像が表示されるため、ブランドとの接点を生み出す新たなコミュニケーションツールになります。

【株式会社クオカードについて】

コンビニエンスストアやドラッグストア、書店、カフェなど全国の身近なお店で利用でき、一般消費者の認知度91.5％※を誇るギフトカード「QUOカード」と、１.アプリ不要でスマホで「簡単に使える」、２.オリジナル画像で贈れて「気持ちが伝わる」、３.メールやSMSで「すぐに贈れる」デジタルギフト「QUOカードPay」の発行会社です。贈る人も、もらう人も、どちらも”嬉しい”「QUOカード」と「QUOカードPay」の発行数量は1987年の創立以来、累計約10億枚/コード。

いずれも企業によるキャンペーンなどのインセンティブや挨拶品、福利厚生、株主優待品での利用のほか地方自治体やNPO法人、学校法人等による各種助成など用途や業態を問わず多数採用されています。

当社は、「贈る想いに寄り添い、つなぐ。小さな「うれしい」で、笑顔あふれる未来を創る。」をパーパスとして掲げ、これからも人と人、人と会社、人とビジネス、人と社会といった様々なステークホルダーを“つなぐ”という価値を創造し続け、「リアル」と「デジタル」の2つの「QUO」で贈る想いを人から人へ、未来へとつないでまいります。

※全国約4万人を対象に当社調べ

【株式会社クオカード公式サイト】 https://go.quocard.com/pr/

【QUOカードPay（クオ・カード ペイ） 商品サイト】 https://go.quocard.com/quopay/pr/