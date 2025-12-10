しまむら × wiggle wiggleから“毎日がもっと楽しくなる”キッズ＆ベビー向けコレクションが登場
2025年12月吉日
株式会社ビーエムスマイルジャパン
韓国発のライフスタイルブランド wiggle wiggle（ウィグルウィグル） の日本展開を行う株式会社ビーエムスマイルジャパン（本社：東京都渋谷区）は、株式会社しまむらが展開するファッションセンターしまむらとのコラボレーションによる キッズ・ベビー向けコレクション を発売いたします。
本コレクションは、2025年12月10日（水）より全国のしまむら店舗（一部店舗限定）、およびしまむらオンラインストアにて発売開始いたします。※オンラインストアは 17:00～販売開始
『しまむら × wiggle wiggle』
日常に遊び心をプラスするKIDS・BABYコレクション
しまむらならではのデイリーに使いやすいアイテムに、wiggle wiggleらしいポップなデザインを組み合わせた、キッズ・ベビー向けの特別なラインです。色使いやモチーフはブランドの世界観をそのままに、普段のスタイルに取り入れやすい親しみやすさを大切に仕上げました。
コレクション概要
本コレクションでは、キッズとベビー向けのウェアを中心に、デイリーに使いやすいアイテムを展開します。トレーナー、パンツ、レギンスパンツ、ソックス、バッグなど、幅広いシーンで活躍するアイテムに、wiggle wiggleならではの遊び心をプラス。
毎日のコーディネートに取り入れやすいカラーとデザインに仕上げています。
発売情報
- 全国のしまむら店舗（※一部店舗限定）
- しまむらオンラインストア（17:00～販売開始）
※商品により取り扱いが異なります。
ブランド概要
▶ しまむらについて
株式会社しまむらが展開するカジュアルファッション専門店。
トレンドからベーシックまで幅広いアイテムを取り揃え、家族みんなが気軽に楽しめる価格帯とバリエーションが特徴です。
公式サイト：https://www.shimamura.gr.jp/
▶wigglewiggle（ウィグルウィグル）とは
「wiggle wiggle（ウィグルウィグル）」は、韓国・ソウル発のライフスタイルブランド。
カラフルで遊び心あふれるデザインがZ世代を中心に支持され、スマホアクセサリーや雑貨、ファッション小物など、日常を楽しく彩るアイテムを幅広く展開しています。
韓国で誕生したwiggle wiggleは、現在中国・タイ・シンガポール・台湾・インドネシアなどアジア各国へ展開を拡大中。
また、2024年末にオープンした東京・原宿の日本初フラッグシップ「WIGGLE WIGGLE.ZIP HARAJUKU」は連日多くの来店者でにぎわい、SNSやテレビでも“カワイイ！”と話題に。韓国ファンからZ世代まで幅広い層にその世界観が広がっています。
公式オンラインストア :
https://wigglewiggle.jp/
▶BtoB・コラボをご検討の企業様へ
本ブランドの商品取り扱いやタイアップ、コラボレーションなどにご関心のある企業様は、ぜひ下記の窓口までお気軽にお問い合わせください。
個別のご提案や商品資料のご用意も可能です。
▶本件に関するお問い合わせ
株式会社ビーエムスマイルジャパン
担当者: 黒石 奈那
TEL: 090-7393-5776
メール: nana.kuroishi@bmsmile.jp
● 公式LINE：https://page.line.me/673kdcdy
● Instagram：https://www.instagram.com/wigglewiggle_jp/
● TikTok：https://www.tiktok.com/@wigglewiggle_jp
● X（旧Twitter）： https://x.com/wigglewiggle_jp